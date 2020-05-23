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23 мая, суббота  |  Последнее обновление — 09:53  |  vz.ru
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Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
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Лукашенко вообразил Белоруссию ракетной державой

Белорусские ракеты должны заменить китайские в РСЗО «Полонез»Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Александр Лукашенко потребовал белорусскую оборонку ускорить создание собственной ракеты с дальностью до 300 километров. Состоящая в ОДКБ Белоруссия ведет совместные разработки и производство вооружений с Китаем и даже с Украиной. Но при этом Лукашенко не намерен «перед россиянами становиться на колени». Так для чего Минску нужна собственная ракетная программа и кому будет угрожать это оружие? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Неизвестные МиГ-29 резко подняли ставки в ливийском конфликте

МиГ-29 неизвестного происхождения начали боевые действия в ЛивииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Впервые со времен убийства Каддафи в Ливии началась крупная военно-воздушная операция. Судя по всему, в ней будут принимать участие самолеты МиГ-29. Некоторые источники уже утверждают, что они якобы прилетели из Сирии. Можно ли верить подобным сообщениям и что означает появление новой авиации для боевых действий в этой стране? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В Донбассе – новая фаза военного конфликта

Андрей Бабицкий, журналист
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...
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Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
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Россия не одурела

Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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              Лукашенко вообразил Белоруссию ракетной державой

              Белорусские ракеты должны заменить китайские в РСЗО «Полонез»   23 мая 2020, 09:15
              Фото: Виктор Драчев/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков,
              Иван Абакумов

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              Александр Лукашенко потребовал белорусскую оборонку ускорить создание собственной ракеты с дальностью до 300 километров. Состоящая в ОДКБ Белоруссия ведет совместные разработки и производство вооружений с Китаем и даже с Украиной. Но при этом Лукашенко не намерен «перед россиянами становиться на колени». Так для чего Минску нужна собственная ракетная программа и кому будет угрожать это оружие?

              В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил оборонное предприятие в Мачулищах под Минском, выслушал доклад об освоенной в республике сборке китайских ракет для систем залпового огня «Полонез» – и остался недоволен.

              «Нам нужна своя ракета, – подчеркнул белорусский лидер. – Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо поклониться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно».

              Белоруссия ведет разработку собственного ракетного вооружения, которое должно поражать цели на дальности до 300 километров. Но сроки по созданию этих ракет не выдерживаются.

              Разработчики из минского «ОКБ ТСП» пообещали президенту, что первый опытный образец должен появиться к сентябрю. При этом пожаловались на зависимость от восточного соседа – о нежелании российских коллег предоставить свои полигоны для испытаний. «Не надо перед россиянами становиться на колени, – развил тему Лукашенко. – Это сигнал, если наш ближайший союзник, мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет».

              Полигоны для испытаний планируется искать далеко за пределами Союзного государства: в Казахстане, Узбекистане, в том же Китае и даже в Саудовской Аравии.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Лукашенко озвучил планы сотрудничества с Киевом в сфере ракетостроения. После встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским белорусский президент говорил о создании в республике украинско-белорусских предприятий. «Батька» тогда отметил, что вооружиться ракетами белорусская армия может и без помощи украинцев, однако на это уйдет вдвое больше времени – около пяти лет.

              Сейчас Лукашенко подчеркивает, что Белоруссия – миролюбивая страна, поэтому создавать межконтинентальные баллистические ракеты и ядерное оружие не собирается. «Наша стратегическая задача в сфере обороны – нанести неприемлемый урон противнику, – пояснил белорусский президент. – И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день – это ракеты, высокоточное оружие».

              Позиция Лукашенко очевидна: при производстве ракетной техники опираться сугубо на собственные силы, уходя от зависимости от партнера по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и другим постсоветским объединениям – России. В этом существенное отличие поведения Белоруссии от поведения, например, соседней Польши: когда польской армии требуется обновление ракетного арсенала, Варшава обращается к главному партнеру по НАТО. Так было, например, в 2016 году, когда Польша закупила у США партию высокоточных крылатых ракет класса «воздух-поверхность» JASSM-ER для оборонительных целей.

              Белорусская военная доктрина носит сугубо оборонительный характер, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД минский политолог Александр Дзермант: «Тем не менее ракетное оружие может быть применено в качестве высокоточного сдерживания.

              В радиус до 300 километров попадают практически все столицы потенциальных противников».

              Этими противниками прежде всего считаются западные и северо-западные соседи, «которые входят в блок НАТО, который постоянно продвигается к нашим границам с момента распада Советского союза», пояснил эксперт. «Именно на территории Польши и Литвы наблюдается в последнее время серьезная милитаризация: происходит сосредоточение американских войск, проводятся военные учения. Прежде всего это посыл в Варшаву и Вильнюс – в случае чего у Минска есть оружие, которое может быть сдерживающим фактором», – считает эксперт.

              Напомним, расстояние от Минска до Вильнюса вполне укладывается в 300 километров, до Варшавы, правда, несколько дальше.

              Отсутствие договоренностей с Россией по приобретению у нее ракет эксперт объяснил интересом Минска не просто покупать готовое оружие, а «развивать собственное ракетостроение» и начать поставлять свою продукцию на экспорт.

              «Россия, естественно, заинтересована продавать ракеты, но в данном случае интересы Минска и Москвы не сошлись. Получилось сойтись с китайцами, которые согласились передать свои ракетные технологии белорусам. Видимо, в свою очередь, Белоруссия поделилась технологиями создания шасси и тягачей производства Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), на которых смонтированы десятки образцов вооружений, включая российские ракетные комплексы «Искандер» и РСЗО «Смерч», береговые комплексы «Бал», «Бастион», «Берег» и «Рубеж». Произошел взаимный технологический обмен», – рассказал Дзермант.

              Один из важнейших проектов белорусской оборонки – также результат технологического обмена с китайцами. «Система залпового огня «Полонез», которую Минск представил в 2015 году, – пусковая установка для восьми зенитных китайских ракет A200 на белорусском шасси МЗКТ-7930», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

              На ваш взгляд

               
              Как вы думаете, президент Белоруссии Лукашенко хочет оторвать свою страну от России или же наоборот сблизить?



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              «В модели «Полонеза» образца 2015 года дальность ракет составляла от 50 до 200 км. В 2019 году на вооружение белорусской армии начала поступать модернизированная система «Полонез-М», дальность стрельбы который была увеличена до 300 километров. Система уже поставляется за рубеж, в частности, в Азербайджан», – рассказал эксперт.

              При этом есть сомнения, что Белоруссия способна самостоятельно производить ракеты для этого комплекса, заметил Денисенцев. «Ракетной державой Белоруссия никогда не была, поэтому единственный вариант – договориться с китайцами о хоть сколько-нибудь значительной локализации в Белоруссии производства этой ракеты, – полагает эксперт. – Например, двигатель ракеты будет китайским, а остальную начинку будут производить на месте, такой формат вполне возможен».

              Понятно, что с точки зрения России работа по созданию Белоруссией своей ракеты совместно с китайцами выглядит достаточно странно, учитывая, что у нас есть серьезные компетенции в области реактивных систем залпового огня и управляемых боеприпасов к ним, считает Денисенцев. «Мне кажется, это такая сложная поза Лукашенко, которую он периодически занимает в отношениях с Россией по самым разным поводам. Попытка напомнить, что Белоруссия может ни от кого не зависеть и строить ракеты с китайцами. Иначе как ничем не обоснованной фрондой, такое поведение Лукашенко не назовешь», – заметил эксперт. 

              При этом эксперт отметил, что для Москвы гораздо более чувствительным является уже упомянутое сотрудничество Минска с Украиной. Плодом этого сотрудничества стало создание противотанкового ракетного комплекса. ВСУ получили его под наименованием «Стугна-П», а в армии Белоруссии аналогичный комплекс был принят на вооружение под названием «Шершень».

              «Такое сотрудничество, учитывая статус союзного с Россией государства и членство Белоруссии в ОДКБ, вызывает гораздо больше вопросов, чем китайская ракета для «Полонеза», – заключил Денисенцев.

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