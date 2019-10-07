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Российский газ учит Европу благоразумию

Вызывающий столь большое раздражение среди некоторых стран газопровод уже почти готовФото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
До окончания строительства стратегического российского проекта – газопровода «Северный поток – 2» – остается совсем немного. Даже Дания, последняя страна, стоящая на его маршруте, сняла политические возражения против его создания. Почему даже антироссийски настроенные европейские чиновники снижают накал риторики против газопровода? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
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Лукашенко бросает ракетный вызов России

Мечта Лукашенко иметь собственное ракетное оружие постепенно сбываетсяФото: Виктор Толочко/РИА Новости
Президент Белоруссии попросил помощи в создании ракетного оружия – и не у своего ближайшего союзника, а у другого соседа, настроенного к Москве крайне враждебно. «Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», заявил Александр Лукашенко Владимиру Зеленскому. Зачем Белоруссии столь мощное вооружение и против кого оно будет направлено? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Улыбкой на миллион стала улыбка психопата

Дмитрий Дабб, кинокритик
Возможно, это лучший фильм сразу за несколько лет. Наверняка лучший из всех, где брали за основу комиксы. Но «Джокеру» сулят даже более значимую роль − роль токсичного лекарства, которое при передозе отравит всю Америку. Подробности...
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У России особое место в альянсе с Венгрией, Финляндией и Эстонией

Сергей Зацаринный, писатель
Россия просто исторически и географически обречена играть важную роль в этом квартете. Обречена «судьбой на своей земле». Финно-угорская составляющая сыграла огромную роль в формировании русской цивилизации. И наоборот. Подробности...
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Ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Российское государство всерьез взялось за регулирование сферы цифровых технологий. Собственного опыта у нас мало. Поэтому придется пользоваться одним из трех – американским, европейским или китайским. По какому пути пойдет Россия? Подробности...
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      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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              Лукашенко бросает ракетный вызов России

              Мечта Лукашенко иметь собственное ракетное оружие постепенно сбывается   7 октября 2019, 11:18
              Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
              Текст: Михаил Большаков

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              Президент Белоруссии попросил помощи в создании ракетного оружия – и не у своего ближайшего союзника, а у другого соседа, настроенного к Москве крайне враждебно. «Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», заявил Александр Лукашенко Владимиру Зеленскому. Зачем Белоруссии столь мощное вооружение и против кого оно будет направлено?

              Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что две страны готовы начать сотрудничество в ракетной отрасли. «У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», - озвучил Лукашенко позицию Белоруссии после переговоров со своим украинским коллегой.

              Однако, по факту, сотрудничество Белоруссии и Украины в военной сфере и конкретно в ракетной отрасли уже идёт не первый год - и нынешнее заявление Лукашенко лишь официально признаёт и подчёркивает то, что стало уже «секретом Полишинеля» в вопросе трансформации политических и военных связей Белоруссии.

              Шершень с реки Стугна

              Ещё до начала событий 2013-2014 годов, которые привели к радикальной трансформации украинского режима, ракетное сотрудничество Белоруссии и Украины уже шло вперёд семимильными шагами. Связано это было с тем, что из «ракетного наследия СССР» Белоруссии досталось только производство некоторых критических комплектующих, в то время, как конструкторские бюро и производственные предприятия, проектирующие и производящие сами ракеты, остались в России и на Украине.

              Отдельный вопрос здесь касается, скорее, политики - почему Белоруссия при выборе партнёра для ракетного сотрудничества сделала ставку на весьма непредсказуемую и открыто стремящуюся к членству в НАТО Украину, а не пыталась выстроить нормальные отношения со своим партнёром по ОДКБ. Но к этому моменту мы вернёмся чуть позже.

              Впрочем, в 2010 году при власти на Украине было формально «пророссийское» правительство президента Януковича и именно к этому моменту времени относится первый успешный ракетный проект двух стран - противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Скиф».

              От последней российской разработки, ПТРК «Корнет» украинско-белорусский «Скиф» отличал уже «западный» калибр ракеты в 130 мм, который соответствовал размерам стандартных пусковых контейнеров для ПТРК и позволял устанавливать «Скиф» на вертолёты и бронетехнику западного образца. «Скиф» делали в тесном взаимодействии между украинскими и белорусскими предприятиями - киевское ГККБ «Луч» предоставило для него свою противотанковую ракету «Барьер», а минская компания ОАО «Пеленг» сделала для «Скифа» современную систему лазерного наведения на цель.

              В 2011 году «Скиф» прошёл испытания и начал поступать в войска. Однако для того, чтобы сильно не «злить» Россию, формально комплекс приняли на вооружение в Белоруссии и на Украине под разными названиями - ВСУ получило его под наименованием «Стугна-П», а в армии Белоруссии аналогичный комплекс был принят на вооружение под названием «Шершень». Впрочем, такого рода «военные хитрости» никак не отразились на дальнейшем сотрудничестве Киева и Минска. Все экспортные поставки «Скифа» и его клонов, которые были в последующие годы осуществлены в Нигерию, Ирак, Азербайджан, Алжир, Грузию, Катар и Саудовскую Аравию, шли при самом активном взаимодействии Белоруссии и Украины, которое просто «пряталось» за той или иной экспортной вывеской.

              При этом отличия комплексов между собой были чисто декларируемыми. Белорусский «Шершень» продолжал использовать украинскую ракету «Барьер», а украинская «Стугна» якобы была оснащена украинским прибором наведения ПН-И, но, судя по всему, продолжала поставляться в войска с белорусскими приборами ПН-С производства минского ОАО «Пеленг».

              Не Украиной единой

              Желание Белоруссии стать независимой ракетной державой отнюдь не ограничивалось сотрудничеством с Украиной. На военном параде в Минске 9 мая 2015 года было продемонстрировано гораздо более серьёзное оружие - система РСЗО «Полонез», которая представляет собой пусковую установку для восьми 301-мм зенитных китайских ракет A200 на белорусском шасси МЗКТ-7930.

              Уже в августе 2016 года первые «Полонезы» поступили на вооружение 336-й реактивной артиллерийской бригады. Насколько белорусское руководство делало отсылку к знаменитому полонезу Огинского, который воспринимается и сегодня, как гимн независимости Польши от России - неизвестно. Однако понятно другое -

              такие комплексы лишь формально числятся ракетными системами залпового огня (РСЗО), а на деле представляют из себя оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК). Об этом наглядно говорит не только скромный запас ракет - всего лишь 8 штук против, например, 12 ракет у аналогичного РСЗО «Смерч», но и совсем другие тактико-технические данные «Полонеза».

              Дальность действия «Полонеза» составляет 299 км против 70 км у «Смерча», но даже этот параметр прописан «от лукавого» - чтобы не попасть под ограничения режима по контролю за распространением ракетных технологий, ограничивающим экспортную поставку ракет с дальностью более 300 км. Но размер ракеты «Полонеза» косвенно свидетельствует о том, что её дальность может достигать 500 километров.

              Кроме того, «Полонез» представляет из себя высокоточное оружие. Круговое вероятное отклонение (КВО), которое было подтверждено в результате испытаний, составило не более 10-15 метров. Ну и, попутно - это оружие первого, упреждающего удара: залп из восьми ракет по восьми разным целям может быть произведен всего лишь за 50 секунд, а время подготовки к залпу составляет 8 минут.

              На сегодняшний день белорусско-китайский «Полонез» (и это именно так: на ¾ комплекс произведен именно в Белоруссии) стоит уже не только на вооружении белорусской армии, но и в 2018 году поставлен на экспорт, в Азербайджан. Кстати, тут Белоруссия действует явно против интересов ОДКБ: в 2018 году Москва поставила четыре ОТРК «Искандер-Э» экспортного варианта в Армению. Действия же Белоруссии отнюдь не создали «баланс силы» во взрывоопасном регионе, а явно послужили эскалации противостояния в тлеющем конфликте между Арменией и Азербайджаном.

              Обиженный младший брат

              Поставка «Искандеров» Армении, между прочим, была использована Белоруссией как раз в ключе оправдания собственной ракетной программы: мол, как это так - армянам «Искандеры» дают, а нам - нет. При этом совершенно игнорировался тот факт, что Белоруссия не имеет никаких территориальных споров и де-факто находится не просто «под зонтиком» российского купола ПВО, но надёжно прикрыта с запада Калининградской областью России. В то время, как Армения реально имеет нерешённый конфликт с Азербайджаном и поставка ей «Искандеров-Э» откладывалась до последнего момента - в том числе и ради того, чтобы не портить взаимоотношения с Азербайджаном.

              Однако такие внешнеполитические решения России были, судя по всему, восприняты сугубо в негативном ключе: «нам не дают ракет - значит, что-то замышляют».

              Конечно, попытка использования Украины в деле создания собственного ракетного потенциала облекается Лукашенко в весьма привлекательную обёртку «спасения разваливающегося наследия». В частности, в своём выступлении в 2014 году перед специалистами белорусской оборонки президент Белоруссии заявлял: «Украину сегодня фактически развалили. А там оборонка приличная. Давайте попробуем с украинцами договориться и поработать вместе, чтобы не пропали их мозговые центры, интеллектуальные, инженерные, конструкторские, и собственно производство... Сейчас момент подходящий, и этим моментом надо воспользоваться».

              Этот же тезис был повторён и на днях.«Это не потому, что бряцаем оружием. Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси», - сказал Лукашенко в Житомире, - «У нас не было такого производства, а у вас (на Украине - ред.) оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли... Если вы поможете - мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то за 4-5 лет. И денег меньше надо будет».

              Однако, следя за этими политическими заявлениями, нужно ответить на простой вопрос - а на какие цели будут направлены белорусские «самостийные» ракеты?

              Ведь официально военно-политический союз России и Белоруссии подразумевает исключительно совместные действия в рамках ОДКБ. Поэтому создание таких «независимых» от общего командования систем, как «Полонез» - или же перспективных разработок с явно враждебной России Украиной не только является нежелательным, но и прямо противоречит духу и букве многих российско-белорусских договоров.

              Как видится, в этом щепетильном вопросе белорусское руководство идёт по исключительно тонкому льду, на котором всю страну может подстерегать болезненный провал, когда вроде бы «благие намерения» ведут к плачевному результату. Однако, судя по всему, такой сценарий в Минске считают маловероятным, полагая, что Москва в очередной раз просто «закроет глаза» на мелкие тычки в бок со стороны вроде бы союзной и дружественной Белоруссии.

              Насколько Россия готова к такому вызову в российско-белорусских взаимоотношениях? Вопрос, в общем-то, открытый. Достаточно сказать, что военно-техническое сотрудничество России и Белоруссии гораздо шире, чем эфемерные ракетные проекты с Украиной. Речь сегодня идёт о том, что Минск критически зависит от доброй воли Москвы в вопросе поставки современных вооружений.

              Например, уже в ноябре должна была состояться давно ожидаемая передача первой партии современных истребителей Су-30СМ, на поставку которых Минск рассчитывает уже с 2017 года. Стоит ли говорить, что «обиды на старшего брата» - это отнюдь не лучшая стратегия в условиях массы совместных проектов и начинаний?

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