Лукашенко оценил возможность размещения в Белоруссии ракет средней и меньшей дальности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на Международной антитеррористической конференции высокого уровня заявил, что Минск пока не намерен производить или размещать у себя ракеты средней и меньшей дальности.

«Беларусь являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности. Пока такой ситуации нет. Надеюсь, и не будет», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

По его словам, «декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности».

Напомним, в феврале Лукашенко заявил, что Минск вместе с Москвой будет думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе.

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