Лукашенко пообещал противостоять США вместе с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вместе с Москвой будет думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе.

«Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом – сорвали этот договор (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены (не дай бог, гипотетически) на территории Украины», – заявил Лукашенко, передает БелТА.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил, что Россия не намерена первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, но в случае размещения ракет США в Европе Москва будет вынуждена принять зеркальные меры.

Также президент отметил, что скорость перспективных российских вооружений позволяет размещать носители в нейтральных водах, поэтому не нужно приближаться к берегам того или иного государства. Он также предложил американцам посчитать скорость и дальность перспективных комплексов России.