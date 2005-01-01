Путин: США организовали сателлитов подхрюкивать по теме ДРСМД

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, прокомментировал выход США из ДРСМД, заявив, что Вашингтон сам нарушает этот договор, а потом ищет виновных и своих сателлитов заставляет «подхрюкивать».

«С момента заключения этого договора произошли серьезные изменения в этом вопросе. США не нужно было использовать надуманные причины для обоснования своего решения в одностороннем порядке выйти из этого договора, надо было поступить по-честному. Но они сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. И своих сателлитов мобилизуют, которые аккуратненько, но подхрюкивают американцам по этому вопросу», – заявил Путин, комментируя действия США.

В частности, Путин уточнил, что США прямо и грубо нарушают ДРСМД, запуская ракеты-мишени и пусковые установки в Румынии и Польше, что чрезвычайно угрожает безопасности России и мира в целом, передает РИА «Новости».

При этом президент отметил, что Россия не намерена первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, но в случае размещения ракет США в Европе Москва будет вынуждена принять зеркальные меры, передает ТАСС.

«В таком случае мы будем вынуждены рассмотреть зеркальные действия. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые будут использованы не только против территорий, с которых для нас будет исходить прямая угроза, и в отношении тех территорий, с которых будут исходить решения по применению этого оружия», – заявил Путин.

«Все наши действия носят ответный, а значит оборонительный, характер. Мы не заинтересованы в конфронтации, но, похоже, наши партнеры не замечают, как и какими темпами меняется мир, они продолжают свою разрушительную политику. Мы имеем дело с деятельными и талантливыми людьми, но многие в правящей элите США увлечены идеей своего превосходства», – заявил Путин.

Он отметил, что Москва подождет осознания США того, что Россия – равноправный партнер, который хочет иметь равноправные дружеские отношения с Вашингтоном.