Путин призвал американцев посчитать дальность и скорость российских ракет

Направленная против России политика Соединенных Штатов не соответствует их собственным интересам, заявил президент Владимир Путин, оглашая в среду послание Федеральному собранию.

При принятии решений, несущих угрозу России, американской стороне следует подсчитать дальность и скорость российских видов вооружений, подчеркнул Путин, пообещав ответ на подобные враждебные действия. «Безопасность России будет обеспечена», – заверил российский лидер.

Он отметил, что американскую политику в отношении России вряд ли можно назвать дружественной. Продолжаются антироссийские акции, Вашингтон вводит незаконные антироссийские санкции, демонтируются нормы международного права, перечислил президент.

Россию называют «угрозой», но это неправда, подчеркнул Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не хочет конфронтации. Напротив, Россия хотела бы иметь полноценные, полноправные и дружеские отношения с США, указал Путин.

Действия России носят оборонительный характер, подчеркнул он.

Трансляцию выступления Путина ведет RT. Также послание главы государства транслируют «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.