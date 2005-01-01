Путин указал на главное преимущество нового российского вооружения

Скорость перспективных российских вооружений позволяет размещать их носители в нейтральных водах, поэтому не нужно приближаться к берегам того или иного государства, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

Он напомнил, что во время послания Федеральному Собранию предложил американцам посчитать скорость и дальность перспективных комплексов России, передает РИА «Новости».

«Но есть еще один параметр, специалисты должны это понять. Я не сказал, но могу вам сказать здесь впервые. Они должны посмотреть, где будут находиться носители, я же сказал, что это морские носители – подводные лодки или надводные корабли. И их можно поставить при таких скоростях и при такой дальности – нет необходимости их ставить в территориальных водах или даже в особой экономической зоне определенного государства – в нейтральных водах, просто в океане», – сказал Путин.

Президент заметил, что размещение военных кораблей и подлодок в нейтральных водах не запрещено.

Также в ходе послания Путин отметил, что уже весной на воду будет спущена АПЛ – носитель «Посейдона».