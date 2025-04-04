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    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    4 апреля 2025, 13:50 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с министром культуры

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин проведет встречу с министром культуры Ольгой Любимовой, во время которой планируется обсудить важные вопросы в сфере культуры.

    Представитель Кремля сообщил, что Путин проведет встречу с Любимовой, мероприятие состоится в пятницу и предполагает обсуждение ключевых вопросов в области культурной политики, передает ТАСС.

    Встречи Путина с представителями различных министерств проводятся регулярно и зачастую служат важной платформой для обсуждения насущных проблем и стратегических инициатив в различных сферах государственной политики.

    В марте в День работника культуры Путин вручил премии для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества. Наград удостоились прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова, худрук Московского симфонического оркестра Иван Никифорчин, художник-иллюстратор Ольга Ионайтис и другие.

    2 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин разрешил выкупить акции российских компаний у Goldman Sachs

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал разрешение ЗАО «Балчуг капитал» на приобретение и продажу акций российских компаний у Goldman Sachs.

    Путин подписал распоряжение, разрешающее ЗАО «Балчуг капитал» приобрести акции ряда российских компаний, которые в настоящее время принадлежат Goldman Sachs, передает ТАСС. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

    Под действие распоряжения попадают сделки с акциями таких крупных российских компаний, как «Интер РАО», «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», НЛМК, «Ростелеком», «Татнефть» и «Лукойл». Разрешение включает в себя не только приобретение, но и последующую продажу акций.

    В августе прошлого года Банк России аннулировал лицензию «Голдман Сакс Банка» на брокерскую деятельность.

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    1 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин встретился с Додиком в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя Республики Сербской Милорада Додика.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале. Во встрече также принял участие помощник президента Юрий Ушаков.

    На прошлой неделе Интерпол в Сараево инициировал международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича. Венгрия подала апелляцию в Интерпол против инициативы из Сараево о международном аресте Додика, ссылаясь на политический характер преследования.

    Накануне президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик прибыл в Москву и начал свой визит с посещения Могилы Неизвестного Солдата.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции
    Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин издал указ о создании службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД, поручив правительству представить предложения по численности кадров.

    Путин поручил создать новую службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан на базе Главного управления по миграции, указ опубликован на сайте Кремля.

    В документе говорится о необходимости совершенствования государственного управления в сфере миграции. В связи с этим было решено преобразовать существующую структуру и создать на ее основе новую службу в МВД.

    Правительство должно в течение трех месяцев предложить идеи по уточнению предельной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД. Это позволит оптимизировать кадровые ресурсы в связи с созданием новой структуры.

    Министру внутренних дел поручено обеспечить проведение организационных мероприятий в соответствии с законодательством в этот же срок.

    Назначенный начальником новой службы Андрей Кикоть получит статус первого заместителя министра внутренних дел. В соответствии с указом, он освобождается от предыдущей должности для выполнения новых обязанностей.

    Ранее президент России заявил о необходимости принятия в 2025 году обновленной концепции миграционной политики, акцентируя внимание на пресечении каналов нелегальной миграции.

    До этого МВД сообщило о 670 тыс. нелегальных мигрантов в России. Также в МВД сообщили, что иностранные граждане без документов смогут продлить сроки пребывания в России до конца апреля 2025 года.

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    4 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Песков сообщил, что Европа не выражала желания к переговорам с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не получал от европейских стран никаких сигналов о готовности или желании начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    По его словам, от европейских стран не поступало никаких сигналов о намерении или желании организовать переговоры с Путиным, передает ТАСС.

    На соответствующий вопрос Песков ответил лаконично: «Пока не было никаких сигналов».

    Он подчеркнул, что Кремль открыто выражает готовность к диалогу, однако инициативы со стороны Европы пока не наблюдается.

    Песков также добавил, что Россия всегда открыта для конструктивного диалога, особенно в условиях нарастающей напряженности в международных отношениях.

    Ранее канал NBC News сообщал, что американское руководство советует президенту Дональду Трампу воздержаться от звонка российскому лидеру Владимиру Путину до достижения договоренности о полном прекращении огня в конфликте на Украине.

    Bloomberg писал, что США ожидают отчета спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева перед российским лидером Владимиром Путиным.

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    1 апреля 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин упростил получение гражданства для переселяющихся в Россию старообрядцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства для старообрядцев, переселяющихся на Дальний Восток, без необходимости сдачи экзаменов по языку и истории.

    Путин подписал указ, позволяющий старообрядцам, переселяющимся на Дальний Восток, получать гражданство России в упрощенном порядке, передает ТАСС. Документ размещен на портале правовых актов и направлен на поддержку переселения соотечественников в регион.

    Согласно указу, иностранные граждане и лица без гражданства из числа старообрядцев, участвующие в Государственной программе по содействию добровольному переселению, смогут обращаться с заявлением о приеме в гражданство России. Эти претенденты должны прибыть на постоянное место жительства в субъекты Дальневосточного федерального округа.

    Основным преимуществом указа для старообрядцев является возможность обойти ряд формальностей, обычно требуемых для получения гражданства. Такие требования, как постоянное проживание в России, знание русского языка и истории, теперь не обязательны.

    Ранее сообщалось, что в Госдуме планируется обсуждение проекта закона о репатриации соотечественников, который предусматривает возвращение граждан, свободно владеющих русским языком, на историческую родину.

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    4 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Отец Маска назвал Путина сильным лидером
    Отец Маска назвал Путина сильным лидером
    @ Валентина Певцова/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отец Илона Маска Эррол в интервью Би-би-си выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что такая оценка разделяется всей его семьей.

    Эррол Маск подчеркнул, что, оценивая Путина «как мужчина мужчину», невозможно не испытывать восхищение к российскому лидеру, передает «Коммерсантъ».

    Он также отметил, что его мнение основано не на политических аспектах, а на личных качествах российского президента.

    Маск добавил, что внимательно слушает речи Путина и считает его высказывания спокойными и логичными.

    Он выразил мнение, что российский лидер является сильным и спокойным, что вызывает восхищение, подчеркнув, что это мнение разделяет вся его семья, включая Илона Маска.

    Сам же Путин выразил восхищение мужеством жителей Белгородской области и других приграничных с Украиной регионов.

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    4 апреля 2025, 12:10 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян к Путину вырос до 82%

    ФОМ: Путину доверяют 82% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 82%, а 83% респондентов считают, что он хорошо справляется с обязанностями главы государства, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показали, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%. Большинство опрошенных (83%) считают, что он хорошо выполняет работу на посту главы государства, передает ТАСС.

    Кроме того, 60% респондентов положительно оценили работу правительства, что на два процентных пункта больше, чем ранее. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин выполняет свои обязанности хорошо, заявили 65% опрошенных, это на шесть процентных пунктов больше по сравнению с предыдущими результатами.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» среди опрошенных составил 47%, что на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем опросе. Поддержка КПРФ снизилась до 7%, ЛДПР осталась на уровне 10%, а «Справедливая Россия – За правду» увеличила поддержку до 3%. Партия «Новые люди» потеряла один процентный пункт, уровень доверия снизился до 2%.

    Опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) проводился с 28-30 марта среди 1,5 тыс. россиян.

    Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», опубликованным в конце марта, 81% россиян доверяли президенту России Владимиру Путину, а 82% респондентов считали, что он хорошо выполняет свою работу.

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    2 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин поручил создать систему повышения квалификации для инженеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать систему повышения квалификации для инженеров и педагогов на базе образовательных центров госкорпораций.

    «Правительству РФ при участии органов государственной власти субъектов РФ, госкорпораций и предприятий обеспечить формирование на базе отраслевых (корпоративных) образовательных центров, ведущих образовательных и научных организаций (включая передовые инженерные школы) комплексной системы повышения квалификации работающих инженеров и технических специалистов государственных корпораций и предприятий, а также педагогических и научных работников, непосредственно осуществляющих подготовку инженерно-технических кадров», – говорится в поручении по итогам заседания Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

    В рамках поручения предусмотрено создание стажировочных площадок для практического обучения инженеров, педагогов, а также студентов и аспирантов в области технологий, инженерного дела и наук. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 марта 2026 года, с последующими ежегодными отчетами.

    Ранее Путин поручил провести анализ причин, по которым студенты инженерных специальностей не завершают обучение, и представить предложения по изменению ситуации. Кроме того, российский лидер сообщил, что от трети до половины действующих инженеров и техников в стране нуждаются в обновлении профессиональных навыков.

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    2 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин поручил создать домен «Образование»
    Путин поручил создать домен «Образование»
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил создать домен «Образование» для размещения образовательных стандартов в открытом доступе.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внедрить домен «Образование» для размещения образовательных стандартов и программ, сообщает ТАСС. Этот домен предназначен для обеспечения доступа к федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным программам и иной учебно-методической документации. Указано, что в работу над проектом будут вовлечены ведущие образовательные и научные организации, а также заинтересованные работодатели.

    В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается необходимость внедрения цифровых платформенных решений. Это включает не только разработку и размещение образовательных документов, но и распространение лучших рабочих программ по различным дисциплинам в открытом доступе.

    Поручение было дано после заседания Совета по науке и образованию и направлено на повышение доступности и качества образовательных материалов в России. Ожидается, что новый домен упростит доступ к учебным ресурсам и повысит их качество за счет привлечения ведущих специалистов в сфере образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил обновить образовательные стандарты по наукам, поручил запретить использование иностранных мессенджеров для госслужащих и поручил переключить господдержку на кредиты для профессий технологического лидерства.

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    1 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Путин распорядился провести заседание Госсовета в Доброграде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении 15 апреля заседания президиума Госсовета в поселке Доброград Владимирской области.

    Основной темой встречи станет развитие инфраструктуры для обеспечения комфортных условий жизни, передает РИА «Новости».

    В феврале Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, в который вошли 26 человек, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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    1 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом прекращение ударов по энергосистемам России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    На совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    Кроме того, на повестке встречи были дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой, сообщил Кремль в Telegram-канале. Совещание состоялось в формате видеоконференции.

    На прошлом совещании с СБ России Путин обсуждал развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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    2 апреля 2025, 16:50 • Новости дня
    Эксперт: Новая cлужба МВД призвана исправить ошибки в сфере миграционной политики

    Член СПЧ Кабанов: Служба МВД по вопросам миграции не будет сервисом для иностранцев

    Эксперт: Новая cлужба МВД призвана исправить ошибки в сфере миграционной политики
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская миграционная система меняется под нужды времени. Новая служба в системе МВД не будет предоставлять услуги иностранцам, а займется вопросами безопасности государства в сфере миграции, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее Владимир Путин создал Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ.

    «Российское руководство уделяет особое внимание проблемам миграции. Решение о создании отдельной Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан стало четкой реакцией Владимира Путина на определенные ошибки в этой сфере. Важную роль сыграл и общественный запрос на активизацию усилий правительства по данному направлению», – отметил Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ.

    Из указа президента следует, что у МВД остаются функции контроля над миграцией, но внутри министерства появится подразделение, задачей которого будет регулирование связанных с этой сферой вопросов по всем направлениям. «Важно понимать, что эта Служба не оказывает услуги, она обеспечивает безопасность», – акцентировал собеседник.

    Кроме того, во всех территориальных органах ведомства появится профильный заместитель по вопросам гражданства и регистрации иностранцев в звании генерала. «Это показывает колоссальную значимость проблемы и большое внимание к ее решению», – уточнил Кабанов. Член СПЧ подчеркнул: вектор на наведение порядка, на переход к целевому привлечению иностранцев для тех или иных работ должен быть сохранен.

    «На этом фоне создание новой службы – лишь часть комплексной работы по совершенствованию миграционной политики. Властями прорабатывается целый ряд решений, среди них – правила депортации нелегалов, требования к знанию русского языка, введение цифрового профиля приезжих», – перечислил спикер.

    Более того, работодателей будут привлекать к ответственности за использование труда нелегальных мигрантов, добавил он. «Все, кто к нам приезжает на заработки, должны платить налоги и соблюдать законы России. Кроме того, нельзя допустить приток семей неквалифицированных работников», – указал он.

    «Нелегальная миграция может нарушить наш культурно-этнический баланс и национальную самоидентификацию. Президент поставил задачу сохранения русского мира. И нам необходимо приложить максимум усилий для выполнения указанной цели», – заключил Кабанов.

    Ранее Владимир Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Ее руководителем станет Андрей Кикоть, до этого момента занимавший пост заместителя генерального прокурора. В новом статусе он также войдет в состав Межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новая структура позволит более эффективно решать проблемы, связанные с миграцией. Кроме того, с ее помощью будет улучшена координация ведомств, чья деятельность связана с данным вопросом.

    В свою очередь, представитель МВД Ирина Волк пояснила в Telegram-канале, что основной задачей нового ведомства станет упорядочивание миграционных процессов, а также снижение противоправной деятельности представителей иностранных государств.

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    1 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин подал декларацию о доходах за 2024 год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и руководство администрации главы государства подали свои декларации о доходах и расходах за 2024 год.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все необходимые документы были представлены в установленные законом сроки, передает ТАСС.

    «Все подали декларации в установленные сроки. И президент тоже», – прокомментировал представитель Кремля.

    По закону, высокопоставленные государственные служащие обязаны ежегодно до 1 апреля представлять декларации о своих доходах, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей.

    Начиная с 2023 года эти сведения больше не публикуются в СМИ и на официальных сайтах ведомств. Это стало возможным после подписания президентом Путиным указа в конце декабря 2022 года, который временно отменил публикацию подобных данных на период проведения специальной военной операции.

    В январе прошлого года Путин подал декларацию о доходах как кандидат в президенты, в которой говорилось, что в 2017–2022 годах он заработал более 67,5 млн рублей.

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    1 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин уравнял зарплаты губернаторов и вице-премьеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, приравнивающий зарплаты губернаторов к доходам вице-премьеров.

    Документ, который вступает в силу с 1 января 2026 года, был опубликован на портале правовой информации.

    «Установить высшим должностным лицам субъектов РФ денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства РФ», – говорится в указе.

    Ранее ученые из институтов РАН и Плехановского университета предложили реформировать систему оплаты труда госслужащих России, внедрив сингапурский опыт для снижения коррупции и повышения эффективности.

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    1 апреля 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин принял в Кремле главу МИД Китая
    Путин принял в Кремле главу МИД Китая
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с министром иностранных дел Китая Ван И.

    На встрече присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    Визит Ван И в Россию начался 31 марта и, как ожидается, продлится до 2 апреля.

    Путин выразил удовлетворение развитием отношений между Россией и Китаем и попросил Ван И передать дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину.

    Путин также отметил, что программа визита председателя КНР Си Цзиньпина в мае будет насыщенной и охватит не только празднование юбилея Победы, но и другие важные мероприятия.

    Путин и Си Цзиньпин традиционно принимают министров двух стран, когда главы внешнеполитических ведомств обмениваются визитами. Президент России продолжает эту практику, говорится в Telegram-канале Кремля.

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      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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