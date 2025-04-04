Путин указал на важность безопасности для документалистов в зоне СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Это заявление было сделано в ходе встречи с министром культуры Ольгой Любимовой, передает ТАСС.

Во время встречи Любимова отметила, что студенты ВГИК с самого начала СВО проявляли активное желание участвовать в съемках в зоне боевых действий. Она подчеркнула, что как только военные дали разрешение по вопросам безопасности, студенты вместе с молодыми педагогами отправились на съемки, продолжая традиции института.

Путин в ответ на это напомнил, что основной задачей остается соблюдение необходимых мер безопасности. «Главное, чтобы соблюдали необходимые меры безопасности», – сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу анонсировал встречу Путина с главой Минкультуры. В ходе встречи глава государства Путин положительно оценил работу Минкультуры с фондом «Защитники Отечества».