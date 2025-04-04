Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.2 комментария
Путин указал на важность безопасности для документалистов в зоне СВО
Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на соблюдении мер безопасности для документалистов и операторов, работающих в зоне СВО.
Это заявление было сделано в ходе встречи с министром культуры Ольгой Любимовой, передает ТАСС.
Во время встречи Любимова отметила, что студенты ВГИК с самого начала СВО проявляли активное желание участвовать в съемках в зоне боевых действий. Она подчеркнула, что как только военные дали разрешение по вопросам безопасности, студенты вместе с молодыми педагогами отправились на съемки, продолжая традиции института.
Путин в ответ на это напомнил, что основной задачей остается соблюдение необходимых мер безопасности. «Главное, чтобы соблюдали необходимые меры безопасности», – сказал он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу анонсировал встречу Путина с главой Минкультуры. В ходе встречи глава государства Путин положительно оценил работу Минкультуры с фондом «Защитники Отечества».