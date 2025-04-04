Путин положительно оценил работу Минкультуры с фондом «Защитники Отечества»

Tекст: Валерия Городецкая

Это взаимодействие обсуждалось на встрече президента с министром культуры Ольгой Любимовой, где она рассказала о культурных инициативах для участников СВО, передает РИА «Новости».

Любимова отметила, что Минкультуры совместно с фондом «Защитники Отечества» организует гастроли в воинских частях, госпиталях и санаториях, а также предоставляет бесплатные билеты в театры и музеи для бойцов, находящихся на реабилитации. Кроме того, обсуждались возможности трудоустройства участников СВО в реставрационные мастерские.

Президент Путин одобрил такие инициативы, отметив важность контакта министерства с фондом. Также на встрече обсуждались модернизация учреждений культуры в новых регионах России и процесс комплектования библиотек, который, по словам Любимовой, идет активно.

Министр также отметила студентов ВГИК, которые с начала СВО активно участвовали в съемках документальных фильмов на местах событий. Она подчеркнула, что это соответствует высоким традициям института. Кроме того, Любимова рассказала о студиях «Форпосты» для кинематографистов в новых регионах, назвав их отличными условиями для создания картин. К 9 мая планируется открытие еще двух студий в новых регионах.

В начале марта Путин провел встречу с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, в ходе которой назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом», заявил о необходимости предоставления статуса ветеранов боевых действий участникам СВО, отправившимся на фронт из мест лишения свободы, и предложил продумать единый региональный стандарт поддержки для семей участников СВО.