При атаках ВСУ на Горловку погиб мирный житель

При атаках ВСУ на Горловку один человек погиб, пятеро пострадали

Tекст: Вера Басилая

Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что в пятницу при атаках ВСУ на Горловку погиб один человек, пятеро получили ранения. Среди пострадавших числится сотрудник МЧС.

По данным Пушилина, в Калининском районе пострадали два мирных жителя. В Центрально-Городском и Никитовском районах в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона на автомобиль и обстрела снарядами пострадали еще два человека. Медицинская помощь оказывается всем пострадавшим.

ВСУ повредили три жилых дома, пожарную часть, супермаркет, троллейбусную сеть, три пожарных и пять гражданских автомобилей. Всего зафиксировано около 20 атак с использованием ствольной артиллерии и ударных дронов.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о гибели мирной жительницы в Калининском районе. В МЧС отмечали, что пожарную часть дважды атаковали дронами, пострадал инспектор.

Следственный комитет завел уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус с мирными жителями в Горловке в ДНР.

Приходько заявлял, что при ударе Вооруженных сил Украины по Горловке пострадали 13 мирных жителей.

По его словам, ВСУ атаковали город с применением дронов-камикадзе и артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

