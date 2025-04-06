Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Telegram-канал МО, Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают активные военные действия против украинских формирований в Курской области. За все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 72 тыс. 320 военнослужащих и значительное количество военной техники.

Среди уничтоженной техники противника числятся 404 танка, 331 боевая машина пехоты и 296 бронетранспортеров. Также были нейтрализованы 2630 автомобилей и 595 артиллерийских орудий. Подразделения ВС РФ уничтожили 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS американского производства.

Кроме того, российские военные уничтожили 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 123 станции радиоэлектронной борьбы, 18 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и десять РЛС ПВО. Среди прочей техники были уничтожены 56 единиц инженерной техники, включая 23 инженерные машины разграждения, установку разминирования УР-77 и другие боевые машины.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, и российские военные намерены продолжать разгром противника на Курском направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.