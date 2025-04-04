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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.

    24 комментария
    4 апреля 2025, 07:44 • Новости дня

    NBC: Советники Трампа отговорили его от звонка Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Американское руководство советует президенту Дональду Трампу воздержаться от звонка российскому лидеру Владимиру Путину до достижения договоренности о полном прекращении огня в конфликте на Украине, сообщает NBC News.

    Окружение Трампа рекомендует ему не инициировать новый телефонный разговор с Путиным до тех пор, пока Москва не согласится на полное прекращение огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Администрация Трампа обеспокоена тем, что президент может неожиданно решить связаться с Путиным без предварительных условий.

    По информации телеканала, в настоящее время* новый разговор между Трампом и Путиным не планируется.

    В марте президент России провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле подтвердили наличие прямой и видеосвязи между Путиным и его американским коллегой, отметив, что это давно существует в арсенале глав государств.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    3 апреля 2025, 20:23 • Новости дня
    Макрон назвал ответ Парижа на повышение американских таможенных пошлин
    Макрон назвал ответ Парижа на повышение американских таможенных пошлин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность введения мер против цифрового сектора США в ответ на повышение американских таможенных пошлин.

    Он выступил с этим заявлением во время совещания в Елисейском дворце с участием членов правительства и руководителей ведущих компаний, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул необходимость быстрого реагирования на изменения в торговых отношениях с США, указав, что «ничего не нужно исключать в краткосрочной перспективе». Он пояснил, что возможные меры могут включать как повышение собственных пошлин, так и другие шаги в цифровой отрасли, где США особенно выигрывают в Европе.

    По мнению президента Франции, ответ Европы на действия США должен быть «решительным и консолидированным».

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Ранее Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.

    Коментарии (3)
    3 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из более чем 100 государств «жестко нагнуло мировую торговую систему», заявил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Последствия будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам Медведева, Россия не сильно затронута этими мерами, поскольку уже почти не торгует с Америкой. «Практически весь оборот санкционный», – отметил он. Однако, несмотря на это, Россия продолжает развиваться. В первом квартале 2025 года рост экономики составил около 3%, указал Медведев.

    Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации «не стоит суетиться». Он привел в пример совет Лао Цзы: «Стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага». Он уточнил, что имеет в виду «разлагающийся труп экономики Евросоюза».

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как страны восприняли ограничения и что на этот счет говорят иностранные лидеры.

    Коментарии (12)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 10:22 • Новости дня
    США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов

    Bloomberg: Белый дом освободил сталь и алюминий от ответных пошлин

    США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов
    @ FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В США приняли решение освободить сталь, алюминий и золото от ответных тарифов, что обеспечит некоторую поддержку внутренним покупателям, уже испытывающим действие 25-процентных пошлин на все импортируемые ключевые металлы, сообщает Bloomberg.

    Белый дом заявил, что импорт стали и алюминия не будет подпадать под действие взаимных тарифов, что должно хотя бы частично облегчить нагрузку на внутренний рынок, где на эти металлы уже установлены пошлины в размере 25%. Золото и медь также получили освобождение от новых тарифов, как указано в официальном заявлении, как передает Bloomberg.

    Это решение показывает, что администрация все же пошла на уступки рынкам металлов, которые президент США долгое время считал приоритетными. В феврале президент распорядился ввести 25-процентную пошлину на весь импорт стали и алюминия, отменив все ранее действовавшие исключения, чтобы перезагрузить расширяющуюся торговую войну.

    Акции сталелитейных компаний в этом году демонстрируют рост, опережая рынок в целом, так как тарифы способствовали повышению цен на металл до максимума за более чем год. Однако спрос на металл остается слабым из-за вялых рынков строительства, устойчивой инфляции и высоких процентных ставок. Nucor Corp., крупнейший американский производитель стали, вместе с Steel Dynamics Inc. и United States Steel Corp. предупредили инвесторов о слабых финансовых результатах за первый квартал.

    Производители алюминия в 2025 году показывают неоднородные результаты. Акции Century Aluminum Co. выросли примерно на 2% за год, тогда как Alcoa Corp. потеряла более 18% в стоимости, так как большая часть ее алюминия производится за пределами США.

    Трейдеры золота и меди учитывали влияние тарифов Трампа на мировую экономику. Цена на золото достигла нового рекорда утром в Азии, а фьючерсы на медь снизились.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Сообщалось, что США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

    Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее.

    Коментарии (6)
    3 апреля 2025, 14:01 • Новости дня
    Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса

    Трамп ввел режим ЧП в США из-за дефицита торгового баланса и пошлин

    Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране в связи с экономической ситуацией, вызванной дефицитом торгового баланса и угрозой для производственной базы.

    Президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения, сославшись на ухудшение экономической ситуации и дефицит торгового баланса. В документации, распространенной Белым домом, подчеркивается, что постоянный дефицит баланса обескровил производственную базу США и создал угрозу для критически важных цепочек поставок, передает ТАСС.

    Трамп заявил о введении новых пошлин, таких как меры для укрепления международного экономического положения США и защиты американских рабочих. В документе подчеркивается, что страна стала зависимой от иностранных противников, что негативно отразилось на американском военно-промышленном комплексе.

    В Белом доме также отметили, что президент не позволит другим странам использовать США в личных целях. Пошлины рассматриваются как необходимая мера для обеспечения справедливой торговли и сокращения дефицита торгового баланса, что важно для экономической стабильности страны.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США Дональдом Трампом и предупредила о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Коментарии (5)
    3 апреля 2025, 19:24 • Новости дня
    Рейтинг Трампа упал до рекордных 43%

    Рейтинг Трампа за второй срок снизился до рекордных 43%

    Рейтинг Трампа упал до рекордных 43%
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок, опрос среди американцев провели агентство Reuters и компания Ipsos.

    Снижение рейтинга связано с недовольством граждан пошлинами на товары из-за рубежа, устанавливаемыми администрацией Трампа, а также американским авиаударом по Йемену. Из-за этого за последние три дня рейтинг Трампа упал на 2% по сравнению с предыдущим опросом, который проводился с 21 по 24 марта. В январе уровень одобрения составлял 47%, сообщает «Фонтанка».

    Тем не менее текущий показатель не достиг уровня первого президентского срока Трампа, когда в декабре 2017 года его поддержка составила 33% – это был самый низкий результат за весь период его президентства.

    Ранее опрос NBC News показал рост разочарования избирателей в экономике США при Трампе.

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    3 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Производитель Opel и Jeep приостановил работу заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин

    Stellantis решил приостановить работу заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Автомобильный холдинг Stellantis, владеющий такими брендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall, временно приостанавливает работу некоторых своих заводов в Канаде и Мексике, сообщили СМИ.

    Как передает CNBC, решение связано с введением пошлин на автомобили и автокомпоненты в США, что оказывает значительное давление на производственные операции холдинга в Северной Америке, пишет RT.

    Во вторник премьер Канады Марк Карни сообщил, что Оттава введет ответные пошлины, если Вашингтон 2 апреля примет очередные ограничения в отношении канадской продукции.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что будет с мировым автомобильным рынком после новых пошлин США.

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    3 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Трамп отказался использовать на Пасху муляжи яиц

    Трамп заявил, что не будет заменять натуральные пасхальные яйца на муляжи

    Трамп отказался использовать на Пасху муляжи яиц
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен заменять натуральные яйца на муляжи для пасхальных украшений в Белом доме, несмотря на дефицит яиц в стране.

    Трамп высказался против замены натуральных яиц, используемых для пасхального украшения Белого дома, на муляжи. Он подчеркнул, что даже при дефиците яйца останутся частью традиционного праздника. Отвечая на просьбы, Трамп заявил: «Пожалуйста, не используйте яйца. Можете использовать пластиковые яйца? Я говорю, что мы этого не хотим». Эти слова президента транслировал телеканал NBC, сообщает РИА «Новости».

    Организация American Egg Board (AEB), отвечающая за поставку яиц в Белый дом для праздника, заявила, что ежегодно американские фермеры жертвуют около 30 тыс. яиц. AEB отмечает, что эти яйца имеют нестандартный размер и не могут быть проданы, поэтому их использование на праздниках не влияет на общее предложение яиц в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на яйца в США продолжают расти из-за вспышек птичьего гриппа, уничтожающего птицеводческие фермы.

    Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что в 2025 году розничные цены на яйца вырастут на 41,1% из-за последствий птичьего гриппа.

    Министерство юстиции США инициировало антимонопольное расследование в связи с резким ростом цен на яйца, который в январе составил 13,8%.

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    3 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США Дональдом Трампом и предупредила о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость переговоров с Трампом для отмены введенных американских пошлин, передает ТАСС.

    Она выразила глубокое сожаление по поводу решения Трампа и предупредила, что мировая экономика будет тяжело страдать, если ситуация не изменится.

    Кроме того, глава ЕК подчеркнула, что последствия тарифов будут катастрофическими для всех стран, особенно для уязвимых слоев населения.

    Более того, она отметила, что Еврокомиссия уже разработала первый пакет мер в ответ на пошлины на сталь и готовит дополнительные меры для защиты интересов ЕС, если переговоры не принесут результата.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли. Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России.

    Коментарии (3)
    3 апреля 2025, 10:18 • Новости дня
    Politico: Под тарифы Трампа попали необитаемые острова с пингвинами
    Politico: Под тарифы Трампа попали необитаемые острова с пингвинами
    @ GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп ввел тарифы минимум 10% для 185 стран, включая удаленные острова с пингвинами в Индийском океане и Южном полушарии, пишет Politico.

    По данным издания, Трамп ввел тарифы минимум 10% для 185 стран, включая такие удаленные острова, как Херд и Макдональд, которые являются австралийскими территориями и не имеют постоянного населения, передает Politico.

    Эти меры вызвали недоумение в мире, так как многие из этих мест, как, например, острова Норфолк в южной части Тихого океана и Ян-Майен в Норвегии, имеют очень малое население или вовсе не заселены.

    Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз прокомментировал ситуацию, заявив: «Я не уверен, что остров Норфолк является торговым конкурентом с США, но это показывает, что никто на Земле не застрахован от подобного».

    Белый дом объяснил, что эти острова были включены в список из-за их принадлежности к Австралии.

    Некоторые из мест, попавших под тарифы, имеют стратегическое значение.

    Например, Британская территория в Индийском океане, где расположена военная база на острове Диего-Гарсия, используется США и Великобританией. Однако большинство территорий, включая Свалбард и Токелау, имеют малое население или вовсе не заселены.

    Государство Лесото, согласно заявлениям Трампа, получило самые высокие тарифы, достигшие 50%, так как само имеет тарифы 99%.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли. Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России.

    Коментарии (7)
    3 апреля 2025, 19:04 • Новости дня
    Трамп заявил об успехе операции с импортными пошлинами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил об успешном завершении операции по введению импортных пошлин, что, по его мнению, принесло положительные результаты для американской экономики.

    В публикации в соцсети Truth Social президент США сравнил операцию по введению пошлин с медицинской процедурой, где «пациент выжил и выздоравливает», передает Ura.Ru.

    Американский лидер выразил уверенность в том, что страна станет «намного сильнее, больше, лучше и выносливее». Он также подчеркнул, что одна из главных целей нынешней политики – не только восстановление от прежних экономических кризисов, но и достижение новых высот в экономическом развитии. «Сделаем Америку снова великой!!!» – написал глава Белого дома.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как страны восприняли ограничения и что на этот счет говорят иностранные лидеры.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из более чем 100 государств «жестко нагнуло мировую торговую систему».

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    3 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Мишустин утвердил увеличение президентской стипендии до 30 тыс. рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С сентября 2025 года президентская стипендия для студентов, курсантов и слушателей вузов в России увеличится до 30 тыс. рублей ежемесячно, согласно постановлению правительства.

    Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила назначения и выплаты ежемесячной президентской стипендии для студентов и курсовантов вузов. С 1 сентября 2025 года сумма стипендии будет увеличена до 30 тыс. рублей в месяц, сообщает ТАСС.

    Стипендия будет назначаться по результатам конкурса, проходящего по девяти направлениям, включая «Математические и естественные науки» и «Инженерное дело». Получателями смогут стать студенты старших курсов бакалавриата и специалитета, а также магистранты. Общее количество получателей не превысит 3,4 тыс. человек в год.

    Для получения стипендии кандидаты должны не иметь троек и иметь 75% пятерок по итогам аттестаций, а также быть победителями студенческих конкурсов и олимпиад. Дополнительно требуется участие в научных исследованиях или публикации в научных изданиях.

    В настоящее время размер стипендии составляет 7 тыс. рублей, и порядок ее назначения определяется распоряжением 1993 года. Новые правила направлены на реализацию указа президента, подписанного в декабре 2024 года, о стипендии для студентов и курсантов вузов в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать стипендию в 30 тыс. рублей для студентов приоритетных специальностей, а также заявил о повышении правительственной и президентской стипендий. Министерство науки и высшего образования рекомендовало вузам повысить стипендии до прожиточного минимума.

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    3 апреля 2025, 11:01 • Новости дня
    Китай призвал США исправить ошибочные действия по пошлинам

    Китай призвал США регулировать торговые разногласия на основе равенства

    Tекст: Вера Басилая

    Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия, связанные с введением новых пошлин, и обратиться к равноправным консультациям для урегулирования торговых разногласий, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Го Цзякунь подчеркнул, что любые разногласия между странами должны решаться на основе взаимного уважения и выгоды. Он отметил, что введенные пошлины могут негативно сказаться на международной торговле, и призвал США к более конструктивному подходу в рамках существующих международных экономических отношений, передает ТАСС.

    Тем временем президент США назвал новые пошлины «декларацией экономической независимости» Соединенных Штатов. По его мнению, это поможет использовать значительные финансовые ресурсы для погашения государственного долга.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай уже выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

    Между тем, министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам воздержаться от ответных действий на введенные Дональдом Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

    Бессент также объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее.

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    3 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путину подарили символизирующих отечественные бренды деревянных птичек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин получил в подарок от главы Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероники Никишиной двух деревянных птичек, представляющих отечественные бренды.

    Одна из птичек украшена логотипом программы «Сделано в России» в цветах национального триколора, передает ТАСС. Вторая птичка расписана мастерами нижегородского бренда «Хохлома» в традиционном стиле, но обновленном дизайне.

    «Мы хотели – как символ нашего партнерства с АСИ – подарить такую птичку. Эта трехцветная птичка – логотип нашей программы "Сделано в России"», – рассказала Никишина, вручая подарок. Программа «Сделано в России» помогает российским компаниям продвигать продукцию за рубежом. «Мы формируем узнаваемость нашей продукции: маркируем такой птичкой и продукцию, и электронные виртуальные полки под зонтичным брендом "Сделано в России", и павильоны – и она уже "летает" по очень многим рынкам дружественных стран», – объяснила глава РЭЦ.

    Никишина также отметила, что птичка, подаренная Путину, является символом того, что бренды российских компаний становятся все сильнее и многочисленнее. Президент поблагодарил ее за подарки, сказав «спасибо».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить вопросы российского экспорта с главой РЭЦ Вероникой Никишиной.

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    3 апреля 2025, 11:39 • Новости дня
    Трамп объявил об «освобождении» экономики США через введение высоких пошлин

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп после закрытия торговых рынков в среду объявил 2 апреля «днем освобождения» после введения новых тарифов на импортные товары, пишет Financial Times.

    По данным издания, президент США после закрытия торговых рынков в среду объявил 2 апреля «днем освобождения», вводя новые тарифы на импортные товары, передает Financial Times.

    FT отмечает, что этим шагом он стремится покончить с эпохой глобальной торговли, обвиняя иностранных партнеров в «грабежах» и «разрушениях» экономики США.

    Издание пишет, что новые тарифы рассчитаны на основе комбинации пошлин, субсидий и валютных манипуляций.

    При этом многие эксперты считают, что Трамп «просто взял двусторонний торговый дефицит и разделил его на экспорт страны в США».

    Тарифы при этом варьируются: минимальная ставка в 10% наложена на Британию и Бразилию, тогда как Вьетнам, Камбоджа и Лаос получили более 40%.

    Financial Times также отмечает, что такие меры создадут хаос и неопределенность, однако «Трамп считает, что это укрепляет его контроль».

    Аналитики полагают, что политические последствия могут быть значительными. Хотя инфляция и замедление экономического роста обычно невыгодны для президента.

    Кроме того, FT указывает, что политика Белого дома может привести к ухудшению геополитических связей США, когда страны начнут искать альтернативные торговые соглашения с другими партнерами, обходя Америку.

    Ярким примером последствий стало недавнее заседание экономистов Японии, Южной Кореи и Китая, обсуждавших, как противостоять торговой войне Трампа.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли. Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России.

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    3 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Рубио заявил, что США не покинут НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты продолжат активное участие в НАТО, подчеркнув важность укрепления альянса и его возможностей для обеспечения безопасности.

    Рубио заявил о намерении Соединенных Штатов и дальше активно участвовать в работе Североатлантического альянса, передает ТАСС.

    Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон стремится к усилению НАТО и увеличению его возможностей для обеспечения международной безопасности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.

    Сообщалось, что европейские военные державы, включая Британию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.

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