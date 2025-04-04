NBC: Советники Трампа отговорили его от звонка Путину

Tекст: Александра Юдина

Окружение Трампа рекомендует ему не инициировать новый телефонный разговор с Путиным до тех пор, пока Москва не согласится на полное прекращение огня на Украине, передает РИА «Новости».

Администрация Трампа обеспокоена тем, что президент может неожиданно решить связаться с Путиным без предварительных условий.

По информации телеканала, в настоящее время* новый разговор между Трампом и Путиным не планируется.

В марте президент России провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле подтвердили наличие прямой и видеосвязи между Путиным и его американским коллегой, отметив, что это давно существует в арсенале глав государств.