Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.2 комментария
NBC: Советники Трампа отговорили его от звонка Путину
Американское руководство советует президенту Дональду Трампу воздержаться от звонка российскому лидеру Владимиру Путину до достижения договоренности о полном прекращении огня в конфликте на Украине, сообщает NBC News.
Окружение Трампа рекомендует ему не инициировать новый телефонный разговор с Путиным до тех пор, пока Москва не согласится на полное прекращение огня на Украине, передает РИА «Новости».
Администрация Трампа обеспокоена тем, что президент может неожиданно решить связаться с Путиным без предварительных условий.
По информации телеканала, в настоящее время* новый разговор между Трампом и Путиным не планируется.
В марте президент России провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле подтвердили наличие прямой и видеосвязи между Путиным и его американским коллегой, отметив, что это давно существует в арсенале глав государств.
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