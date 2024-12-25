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Стало известно о разработке в России робота-андроида БРЧ-1 для боевых действий
Стало известно о разработке в России робота-андроида БРЧ-1 для работы в зоне боевых действий
В России ведется разработка робота-андроида БРЧ-1, который будет использоваться в боевых условиях, а первые испытания запланированы на начало 2025 года, рассказал генконструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.
В данный момент российские специалисты работают над созданием робота-андроида БРЧ-1, предназначенного для использования в зоне боевых действий, передает ТАСС.
По словам Жукова, робота планируется испытать в первом квартале 2025 года.
Робот-андроид будет иметь человекоподобный форм-фактор, но превосходить человека по силе, скорости и анализу окружения.
«В ближайшем будущем такой робот сможет находиться на передовой и заменить собой солдата. На данном этапе – частично, но, думаю, со временем мы придем к тому, что робот-андроид полностью заменит военнослужащего в зоне боевых действий», – отметил генеральный конструктор.
Разработка ведется с целью повышения безопасности солдат и усиления боевых возможностей на передовой.
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