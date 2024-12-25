Стало известно о разработке в России робота-андроида БРЧ-1 для боевых действий

  • Новость часаПашинян сообщил об отказе от участия в саммите СНГ в России из-за COVID
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Макрон стал идеологом введения «миротворцев» на Украину
    Депутат указал на подозрительные детали при крушении судна Ursa Major в Средиземном море
    Историк кулинарии объяснил моду на добавление яблока в новогодние салаты
    Сломать гегемона. Еще раз об исторической миссии России
    Экс-глава МИД Австрии назвала причастные к подрывам «Северных потоков» страны
    ВМС США: Американский крейсер чуть не сбил второй F/A-18 над Красным морем
    Украина получила один миллиард долларов от замороженных активов России
    Хуситы заявили об ударе по израильскому объекту гиперзвуковой ракетой
    Выпускающая эмблемы для Mercedes-Benz компания обанкротилась в Германии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

    15 комментариев
    25 декабря 2024, 07:37 • Новости дня

    Стало известно о разработке в России робота-андроида БРЧ-1 для боевых действий

    Стало известно о разработке в России робота-андроида БРЧ-1 для работы в зоне боевых действий

    Tекст: Александра Юдина

    В России ведется разработка робота-андроида БРЧ-1, который будет использоваться в боевых условиях, а первые испытания запланированы на начало 2025 года, рассказал генконструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

    В данный момент российские специалисты работают над созданием робота-андроида БРЧ-1, предназначенного для использования в зоне боевых действий, передает ТАСС.

    По словам Жукова, робота планируется испытать в первом квартале 2025 года.

    Робот-андроид будет иметь человекоподобный форм-фактор, но превосходить человека по силе, скорости и анализу окружения.

    «В ближайшем будущем такой робот сможет находиться на передовой и заменить собой солдата. На данном этапе – частично, но, думаю, со временем мы придем к тому, что робот-андроид полностью заменит военнослужащего в зоне боевых действий», – отметил генеральный конструктор.

    Разработка ведется с целью повышения безопасности солдат и усиления боевых возможностей на передовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зону спецоперации уже доставлены первые 2 тыс. комплектов индивидуальной защиты «Турист. Профессионал 2.0», сосредоточенных на противоосколочной защите. Также были поставлены первые 50 автономных роботов «Курьер», способных стрелять и проводить эвакуацию, для защиты военнослужащих в зоне спецоперации. «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из «Кулибин-клуба», для бойцов СВО.

    23 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине

    Келлог рассказал о цели Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

    В эфире Fox Business Келлог сообщил, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной. Однако детали Келлог раскрывать отказался.

    Напомним, Келлог заявил, что Россия и Украина, по его мнению, готовы к переговорам о завершении конфликта. По данным СМИ, Келлог намерен посетить Киев в следующем месяце. Сам Трамп заявил, что хочет начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинскими представителями с целью урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (15)
    23 декабря 2024, 08:48 • Новости дня
    ВС России приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины

    ВС России осталось около 3 км до крупнейшего угольного предприятия Украины

    ВС России приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силовые структуры сообщили о приближении российских позиций к шахтоуправлению «Покровское» в ДНР на расстояние около трех километров, в связи с чем ВСУ начали эвакуацию населения из ближайших населенных пунктов.

    В силовых структурах отметили, что украинская сторона пытается усилить свою оборону в этом районе, активно занимаясь окапыванием, передает ТАСС.

    С учетом текущей ситуации ВСУ начали эвакуацию местного населения и административных органов из окрестных населенных пунктов. В частности, эвакуация затронула поселок Удачное, находящийся в непосредственной близости от шахтоуправления.

    Шахтоуправление «Покровское» является крупнейшим предприятием по добыче коксующегося угля, который играет ключевую роль в металлургической промышленности. Ежегодная добыча угля на этом предприятии составляет несколько миллионов тонн. Значительная часть продукции экспортируется в европейские страны, что подчеркивает экономическую значимость «Покровского» для Киева.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что ВСУ продолжают стягивать подкрепления на Васильевское направление, несмотря на значительные потери, что сродни самоубийству.

    13 декабря киевские власти объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка, расположенного на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, из-за продвижения российских войск к окраинам населенного пункта.

    Коментарии (20)
    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    Коментарии (2)
    22 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США

    Военный эксперт Козюлин: В напряженной обстановке оператор на крейсере мог по ошибке обстрелять свой самолет

    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иногда система «свой/чужой», призванная исключить возможность дружественного огня, не срабатывает. Свою роль мог сыграть и человеческий фактор, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Сергей Ищенко и Вадим Козюлин. Ранее крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем.

    «Инциденты, подобные тому, что произошел с американским F/A-18, иногда случаются. Дело в том, что система «свой/чужой» хотя и существует, но она не гарантирует стопроцентную защиту от дружественного огня», – рассказал Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса.

    «Бывает, что система отключается, а порой оператор комплекса в боевом кураже просто ее игнорирует. Насколько я помню, когда система работает, цель отражается на экране в виде точки, вокруг которой образуется дуга, сигнализирующая о том, что это свой самолет. Однако техническая возможность совершить атаку сохраняется», – пояснил он.

    В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин допускает, что система либо была принудительно выключена, либо свою роль сыграл человеческий фактор. «Полагаю, американцы опасались ответного ракетного удара со стороны хуситов. В такой напряженной обстановке оператор мог допустить ошибку или просто не заметить, что система «свой/чужой» отключена», – предположил спикер.

    Ранее истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

    Коментарии (18)
    24 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия России за прошедшие сутки поразили военные объекты ВСУ в 146 районах, включая аэродромы и склады боеприпасов, сообщило Минобороны.

    В результате атак были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» атаковали вооруженные формирования ВСУ в районах Липцы и Волчанск. Потери противника составили до 40 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение механизированным и штурмовым бригадам ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках. Было уничтожено до 380 военнослужащих противника и значительное количество техники, включая самоходные артиллерийские установки и американские орудия.

    На Донецком направлении группировка «Юг» успешно атаковала позиции ВСУ, убив 250 солдат и уничтожив бронетранспортеры и артиллерийскую установку Д-20. Подразделения «Центр» также продолжили наступление, уничтожив до 585 военнослужащих и ряд бронемашин в Донецкой народной республике.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и нанесла удар по ВСУ в Донецкой и Запорожской областях, убив до 160 солдат. Группировка «Днепр» на Херсонском направлении нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ, убив до 65 военнослужащих.

    Всего с начала спецоперации были уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета и почти 40 тыс. беспилотников, а также другие виды военной техники.

    Коментарии (13)
    24 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве

    Военный эксперт Козюлин: Украина может создавать новые ракеты благодаря помощи Запада и наследству СССР

    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве
    @ Guo Wenbin/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украине оказывается всесторонняя западная помощь. Учитывая советский задел, доставшийся республике в наследство, нельзя исключать, что украинские специалисты ведут разработку ракет. На этом фоне России стоит подключить разведку и наносить превентивные удары по возможным местам производства оружия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее The Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой.

    «В наследство от СССР Украине досталась хорошая ракетная промышленность. Именно там, кстати, когда-то разрабатывался комплекс «Сатана», а также ракеты «воздух-воздух», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    За последние 30 с лишним лет страна растеряла определенный инженерный потенциал, но смогла приобрести и некоторые новые навыки, считает собеседник. На этом фоне он допускает, что Украина может работать над ракетами большой дальности.

    «Украинским специалистам ранее удалось разработать «Нептун», который применяется противником в ходе конфликта. Более того, сейчас им оказывается западная помощь. Учитывая советский задел, на мой взгляд, к сообщениям СМИ стоит относиться серьезно», – полагает эксперт. Вместе с тем Козюлин усомнился, что материалом в The Economist Запад пытается прикрыть передачу Киеву дальнобойного оружия.

    По его мнению, на фоне удара «Орешником» по днепропетровскому заводу «Южмаш», где в том числе производились ракеты, противник мог перенести разработки в подземные убежища и бункеры. «Российской стороне стоит внимательно к этому относиться. Важно подключить разведку к поиску этих объектов, чтобы пресечь малейшие попытки Киева. Не сомневаюсь, что это сейчас и делается», – заключил Козюлин.

    Ранее журнал The Economist сообщил, что Украина в режиме секретности пытается восстановить свою ракетную промышленность. По его данным, часть сборки ракет перенесена в защищенные бункеры, а производство компонентов проходит в «сотнях скрытых, ничем не примечательных» объектах.

    На данный момент якобы разрабатываются более десяти проектов ракет, среди которых – «Трембита». Базовая модификация должна развивать скорость до 400 км/ч, а дальность ее полета составляет 200 км. Ракета названа в честь разновидности альпийского рога, которая является народным инструментом украинских горцев. На этот инструмент похож двигатель ракеты – длинная прямая труба с расширением на конце.

    Впрочем, разрабатывается более крупная и мощная модель, которая, как пишет издание, «сможет достичь Москвы». После итоговых полевых испытаний начнется серийное производство этой ракеты. The Economist отмечает, что на разработку у инженеров-добровольцев ушло около полутора лет.

    Руководитель проекта Сергей Бирюков назвал «Трембиту» «бомжом» ввиду ее невысокой стоимости. По его словам, затраты составляют не более 15 тыс. долларов за комплект с боеголовкой весом 20–30 кг, что делает ее производство относительно доступным. Дешевое производство может привлечь западных партнеров – такой вариант источник журнала, близкий к оборонной промышленности, называет лучшим способом расширения производства для Украины на фоне нехватки финансирования.

    В августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой, по словам советника офиса президента Михаила Подоляка, может достигать 600–700 км. В октябре на Украине сообщали о ее первых летных испытаниях. Затем осенью украинский министр обороны Рустем Умеров говорил о наращивании производства ракет. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что реально происходит в украинской ракетной промышленности.

    Коментарии (17)
    23 декабря 2024, 06:16 • Новости дня
    Командующий дальней авиацией рассказал о «воздушных хулиганах»

    Командующий дальней авиацией сообщил о селфи иностранных летчиков на фоне российских ракетоносцев над нейтральными водами

    Командующий дальней авиацией рассказал о «воздушных хулиганах»
    @ Нина Зотина/Фотохост-агентство/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Летчики иностранных государств, сопровождая российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, иногда подходят настолько близко, что делают селфи на их фоне, сообщил генерал-майор Сергей Кувалдин.

    Генерал-майор Сергей Кувалдин, командующий дальней авиацией России, рассказал в интервью газете «Красная звезда» о ситуации с так называемыми «воздушными хулиганами». Как передает ТАСС, некоторые иностранные летчики, сопровождающие российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, подходят ближе установленного расстояния и делают фотографии на их фоне. «К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», – отметил Кувалдин.

    Он подчеркнул, что российские летчики дальних бомбардировщиков обладают крепкими нервами и опытом общения с такими «гостями», и все их полеты сопровождаются истребителями. По его словам, взаимодействие с иностранными летчиками в воздухе чаще всего проходит корректно.

    Кувалдин заверил, что все российские экипажи выполняют полеты в нейтральных водах строго по запланированным маршрутам без нарушений государственной границы. На самолетах дальней авиации установлено современное навигационное оборудование, позволяющее выполнять полеты с высокой точностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Эт-Танф истребитель F-16 коалиции во главе с США опасно сблизился с российским Су-35. Истребитель Typhoon коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским Ан-30 в небе над провинцией Хомс. Над районом Эт-Танф истребитель-бомбардировщик F/A-18 коалиции США опасно сблизился с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС России.

    Коментарии (3)
    23 декабря 2024, 09:17 • Новости дня
    ОАК передала российским войскам новые Су-34 и Су-57
    ОАК передала российским войскам новые Су-34 и Су-57
    @ t.me/uac_ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, передала российским войскам истребитель Су-57 и бомбардировщик Су-34, отличающийся высокими тактико-техническими характеристиками.

    Эти самолеты пополнят авиационный парк войск и будут использоваться для выполнения различных задач. Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, слова которого приводят в Telegram-канале компании, подчеркнул важность Су-34 для летчиков благодаря его высоким тактико-техническим и боевым характеристикам. По его словам, истребитель Су-57, прозванный «королем неба», является самой совершенной машиной в линейке оперативно-тактических самолетов.

    Глава ОАК Вадим Бадеха отметил, что Су-57 и Су-34 решают важнейшие задачи, демонстрируя свои маневренные и боевые качества. Он также отметил, что сотрудники ОАК продолжают интенсивно работать над выполнением гособоронзаказа, а компания гарантирует повышение заработной платы и развитие социальных программ.

    Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает рядом уникальных характеристик, включая сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение и радиопоглощающее покрытие, реализующее технологию «стелс». Интеллектуальные системы Су-57 позволяют ему частично брать на себя функции летчика, включая пилотирование и подготовку к применению оружия.

    В ноябре ОАК передала ВКС России партию новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые уже доказали эффективность в реальных боевых условиях.

    Коментарии (3)
    23 декабря 2024, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре

    Эксперт связал поставку Украине танков Leopard с подготовкой новой авантюры ВСУ

    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Поставленные Германией танки Leopard 1A5 будут выведены в резерв, чтобы затем принять участие в очередной авантюре ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Роман Шкурлатов. Ранее правительство Германии обновило список поставленных ВСУ вооружений, в который вошли 15 танков Leopard 1A5 и 30 бронетранспортеров.

    «Насколько известно, ВСУ уже подготовили к наступлению две бригады, обученные на Западе. Однако пока их держат в резерве, равно как и некоторое количество западной техники. На этом фоне можно предположить, что и поставленные сейчас танки тоже бросят в очередную авантюру», – сказал Роман Шкурлатов, председатель общественной организации «Офицеры России».

    По мнению эксперта, всю полученную технику ВСУ пока будут придерживать для формирования ударного кулака. «Наступление нужно Зеленскому. Так противник попытается получить более выгодную переговорную позицию. Не исключаю, что в их планах оккупация каких-то наших территорий, дабы в дальнейшем использовать их для торга. Тем более что на Украине понимают – мир в любом случае неизбежен. Трамп взял курс на мир, и он дожмет киевские власти», – заключил Шкурлатов.

    Ранее правительство Германии обновило список вооружений, отправленных Украине. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5, переданных совместно с Данией. Новый пакет военной помощи также включает 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад, боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1.

    В перечень также вошли две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, а также две пусковые установки Patriot. Помимо этого, Берлин передал Киеву 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus. Рютте подчеркнул, что Германия является второй после США по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Берлину за такую поддержку.

    Коментарии (0)
    24 декабря 2024, 01:44 • Новости дня
    Американский беспилотник Global Hawk приблизился к границе с Россией

    Американский беспилотник Global Hawk пролетел над семью странами и приблизился к границе с Россией

    Американский беспилотник Global Hawk приблизился к границе с Россией
    @ U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американский беспилотник Global Hawk совершил продолжительный полет, во время которого облетел семь стран, включая Польшу и Литву, и приблизился к российским границам, сообщает RMF FM.

    Дрон стартовал с военной базы Сигонелла на Сицилии и провел в воздухе более 17 часов. Он пролетел над Грецией и Болгарией, а затем повернул на север над Румынией, после чего проследовал через Венгрию и Словакию, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанция RMF FM.

    В польское воздушное пространство Global Hawk вошел в районе Подкарпатья и направился вдоль восточной границы страны. Затем он пересек Сувалкский перешеек, находясь вблизи границы с Россией, и в течение двух часов находился в небе над Литвой.

    Возврат беспилотника на базу в Италии прошел практически по тому же маршруту с отклонением в сторону Труймяста в районе Гданьска, Гдыни и Сопота.

    Подобные дроны ранее неоднократно использовались для разведки перед нанесением Украиной массированных ударов по российской территории, в том числе с использованием ракет западного производства, таких как ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Для атаки использовались шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

    В ответ на действия киевского режима, поддерживаемые западными кураторами, Россия утром в пятницу нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч».

    Коментарии (5)
    23 декабря 2024, 08:20 • Новости дня
    ВС России ударами дронов уничтожили иностранных наемников в Великой Новоселке

    Российские бойцы уничтожили иностранных наемников ударами FPV-дронов в Великой Новоселке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские операторы БПЛА уничтожили с помощью ударов FPV-дронов группу иностранных наемников, пытавшуюся покинуть Великую Новоселку на пикапе, сообщили в силовых структурах.

    Группа иностранных наемников была уничтожена в Великой Новоселке российскими бойцами с помощью FPV-дронов, передает ТАСС.

    По данным силовых структур, наемники пытались покинуть поселок на пикапе, однако были замечены операторами беспилотников и уничтожены.

    По информации силовиков, иностранная речь была зафиксирована при помощи радиоперехвата. После этого за группой был установлен визуальный контроль.

    Ранее ВС России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки.

    До этого Рогов сообщил о зачистке Нового Комара и продвижении сил России на север, а также ВС России начали зачистку села Сторожевое на Запорожском направлении.

    Коментарии (0)
    23 декабря 2024, 03:56 • Новости дня
    Бразильские наемники создали боевую группу на стороне Украины

    Группа бразильских наемников Expeditionaries присоединилась к украинским силам

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемники из Бразилии сформировали группу Expeditionaries для участия в боевых действиях на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские. Стало известно, что они делятся подробностями своей подготовки через соцсети.

    Бразильские наемники, воюющие на стороне Киева, создали боевую группу под названием Expeditionaries, сообщает РИА «Новости». Среди участников группы есть бывшие военные и полицейские. Один из них поделился в соцсетях, что раньше использовал автомат Калашникова, а теперь предпочитает пулемет FN Minimi Mk2.

    Другой член группы выразил сомнения в боеготовности армии Бразилии и рассказал о своем опыте службы во французском иностранном легионе. Он также опубликовал фотографии, сделанные во время подготовки во Франции, и отметил, что именно с этим подразделением отправился на Украину.

    Группа Expeditionaries сотрудничает с 2-м отрядом спецподразделения «КОРД» ГУР Украины и публикует фотографии с символикой батальона «Омега». Наемники из разных стран, включая Италию, США и Британию, создали аккаунт в соцсетях для демонстрации своих тренировок в США.

    Минобороны РФ неоднократно указывало на использование иностранных наемников киевским режимом, заявляя, что российские военные будут продолжать их уничтожать. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова и министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивали роль Запада в эскалации конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, которая проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

    Коментарии (4)
    24 декабря 2024, 02:22 • Новости дня
    Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой
    Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине ведется разработка ракеты «Трембита», которая смогла бы долететь до Москвы, пишет Economist.

    Как пишет Economist, Украина пытается возродить свою ракетную промышленность в условиях неопределенности с иностранной помощью. По данным издания, разрабатывается более десяти разных проектов ракет. Одним из них является ракета «Трембита», базовая модификация которой должна достигать скорости до 400 км/ч и дальности полета 200 км.

    «Разрабатывается более крупная и мощная модель, которая достигнет Москвы», – пишет журнал. Издание отмечает, что серийное производство этих ракет может начаться после завершения полевых испытаний, передает РИА «Новости».

    Высокопоставленный чиновник СБУ заявил журналу, что для производства ракет в необходимых количествах и с нужными характеристиками, которые «могли бы серьезно угрожать России», потребуется не менее года. Как указывает издание, к этому времени «многое может измениться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на Украине проходят испытания четырех видов ракет собственного производства. В августе Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой, по словам советника офиса президента Михаила Подоляка, может достигать 600-700 км. В октябре на Украине сообщали о ее первых летных испытаниях.

    Военный аналитик Вячеслав Смоленко выразил сомнение в возможности украинской ракеты-дрона «Паляниця» преодолеть 1,5 тыс. км, указав на несоответствие заявленных характеристик ракетным параметрам.

    Коментарии (14)
    23 декабря 2024, 01:43 • Новости дня
    Маска возмутили высокие расходы США на оборону Европы

    Илон Маск выразил недовольство затратами США на оборону Европы в условиях роста долга

    Маска возмутили высокие расходы США на оборону Европы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выразил возмущение по поводу значительных расходов США на оборону Европы в условиях роста государственного долга, заявив о несправедливости таких трат для американских налогоплательщиков.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство высокими расходами США на оборону Европы в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга. Об этом сообщает РИА «Новости». Маск, комментируя публикацию в соцсети Х, задался вопросом: «Почему американские налогоплательщики покрывают четверть европейских расходов на оборону? Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга».

    Ранее газета Financial Times отмечала, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена требовать от членов НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. В 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе страны альянса договорились тратить минимум 2% ВВП на оборону. На данный момент только 23 из 32 государств-членов альянса выполняют это обязательство.

    Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО. Он подчеркивал, что США могут выйти из организации, если европейские партнеры не увеличат свою финансовую ответственность за безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что Германия и Европа из-за «сверхнизкой рождаемости» оказались под угрозой полного исчезновения. Россия готовится к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет, о чем сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. Киев углубил конфликт с будущим президентом США Дональдом Трампом, надеясь на поддержку Германии после смены канцлера на главу ХДС Фридриха Мерца, который хочет проводить в отношении России «жесткую линию».

    Коментарии (2)
    24 декабря 2024, 03:56 • Новости дня
    Киеву запретили критиковать Трампа

    Республиканская партия США велела киевским властям не критиковать заявления Трампа по Украине

    Киеву запретили критиковать Трампа
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Республиканской партии США попросили украинское руководство не комментировать высказывания избранного президента США Дональда Трампа по Украине, сообщил источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

    Источник украинских СМИ сообщил, что руководству страны было предписано «не злить Трампа и вообще не обращать внимания на то, что он сейчас говорит», передает РИА «Новости».

    «Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится», – заявил источник, добавив, что Киеву велели Трампа «не критиковать, а наоборот, рассказывать, как его любят и как он любит» Украину.

    По данным СМИ, американское «глубинное государство» предпринимает шаги для контроля над Трампом, чтобы предотвратить изменения ключевых направлений политики США. В рамках этой стратегии, как предположили СМИ, решено избегать критики Трампа, но «бить по тем из его окружения, кто пытается сбить его с курса, определенного истеблишментом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский прокомментировал стремление Трампа скорее урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Трампу не стоит спешить из-за недостаточной информированности о ситуации. Он выразил уверенность, что по мере получения доступа к полной информации разведывательных и дипломатических служб, диалог станет более продуктивным.

    Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко сказал, что «произошли изменения в Америке», и они потребуют готовности Украины к переговорам.

    Коментарии (2)
    23 декабря 2024, 04:27 • Новости дня
    Японцы обвинили американских военных в изнасилованиях девушек в Окинаве

    Японцы обвинили военных США в серии изнасилований несовершеннолетних на Окинаве

    Tекст: Денис Тельманов

    Тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года.

    Тысячи жителей Окинавы, в том числе губернатор Дэнни Тамаки, потребовали извинений и компенсаций от американских военных, сообщает ТАСС. Протесты связаны с изнасилованием 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года.

    По данным следствия, 25-летний американский военнослужащий обманом заманил школьницу в свою квартиру, где ее изнасиловал. Военнослужащий был приговорен к пяти годам тюрьмы. На суде он свою вину отрицал, заявив, что девушка пришла добровольно и он считал ее совершеннолетней.

    Губернатор Тамаки заявил: «Многие жители Окинавы вынуждены в тревоге сосуществовать с американскими базами. Мы должны говорить громче и принимать более решительные меры». Местная студентка Соранэ Сакихама выразила возмущение: «Почему мы должны быть лишены нашей молодости только потому, что мы родились рядом с американскими базами?»

    В мае этого года полиция арестовала еще одного американского военного по подозрению в изнасиловании местной жительницы. В связи с инцидентом Токио направил ноту протеста послу США в Японии Раму Эмануэлю, требуя принять меры по укреплению дисциплины среди военных на Окинаве.

    На Окинаве расположена крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена. Там же находится дивизия морской пехоты, что делает остров важной стратегической точкой для вооруженных сил США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акция протеста против серии инцидентов сексуального насилия, совершенных американскими военнослужащими в отношении местных жительниц, прошла у базы ВВС США Кадена в префектуре Окинава сообщило японское общественное телевидение.

    После этого командование Вооруженных сил США в Японии объявило о начале перевода американских морских пехотинцев с Окинавы на Гуам, куда уже отправились первые 100 морпехов, а всего предполагается переместить более 4 тыс. военнослужащих.

    На Окинаве сейчас размещены примерно 19 тыс. морпехов, объединенных в дивизию быстрого реагирования, и план их частичного перевода на Гуам был согласован еще в 2012 году, но выполнение постоянно откладывалось.

    Для размещения морпехов на американском острове будет построена специальная база, в том числе за счет японского финансирования, причем ее сооружение полностью завершится ориентировочно к 2026 году, рядом построят дополнительные дороги и объекты инфраструктуры.

    Коментарии (8)
    Главное
    Песков сообщил о подарках и культурной программе для участников саммита СНГ
    Минтранс указал на нарушения, допущенные потерпевшими крушение танкерами
    Эксперт объяснил решение ДУМ отозвать фетву о религиозном многоженстве
    WP: Байден планирует новые санкции против энергосектора России
    Медведев назвал число добровольцев, заключивших контракт с Минобороны
    Запущен первый «военный маркетплейс» для дронов в России
    Посольство РФ опровергло отказ Судана размещать базу ВМФ России

    Украина специально наносит газовый удар по европейцам

    Последняя надежда на сохранение транзита газа через Украину с нового года канула в лету. Украинский президент поставил крест даже на тех альтернативных вариантах, которые Киев сам раньше предлагал. Среди основных пострадавших – Венгрия, Словакия, Австрия, Молдавия и сама Украина. Что Россия уже сделала и может сделать еще для того, чтобы помочь европейцам и себе? Подробности

    Перейти в раздел

    2024 год показал украинцам их главного врага

    Жизнь украинцев в 2024 году значительно осложнилась. Повышены налоги и военные сборы, транспортные, медицинские и коммунальные услуги также дорожают. При этом ужесточение мобилизации и распространение феномена «бусификации» усиливают и без того колоссальное давление на общество. По мнению экспертов, все это привело к тому, что теперь украинцы воспринимают как главного врага не Россию, а офис Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Что делает «Орешник» принципиально новым оружием

    «Историческое событие в ракетно-космической области». Такими словами президент Владимир Путин охарактеризовал появление у России новейшей ракеты «Орешник». Какие именно характеристики подтверждают уникальные возможности данного вида оружия и почему оно является принципиально важным шагом вперед? Подробности

    Перейти в раздел

    Санду готова пойти ва-банк ради спасения киевского режима

    Молдавские власти категорически опровергают заявления Службы внешней разведки России о разработке Кишиневом плана военного вторжения Приднестровья. Однако есть целый ряд признаков и причин, по которым сведения российской разведки выглядят куда убедительнее оправданий Молдавии. Зачем президенту Молдавии Майе Санду идти на подобное обострение – и именно сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    • Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

      Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............