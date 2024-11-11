При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.0 комментариев
В зону СВО поставили 2 тыс. защитных комплектов «Турист Профессионал 2.0»
В зону СВО отправлены первые 2 тыс. штурмовых комплектов «Турист Профессионал 20»
В зону специальной военной операции доставлены первые 2 тыс. комплектов индивидуальной защиты «Турист. Профессионал 2.0», сосредоточенных на противоосколочной защите, поскольку до 90% всех травм приходятся на осколочные ранения.
Первые 2 тыс. штурмовых комплектов средств индивидуальной защиты под названием «Турист. Профессионал 2.0» были отправлены в зону проведения специальной военной операции, передает ТАСС.
Разработчик данных комплектов с позывным Палестинец подчеркнул, что основной акцент в разработке сделан на защиту бойцов от осколочных ранений, так как на данный вид повреждений приходится до 90% всех травм.
Палестинец отметил, что концепция новых защитных комплектов направлена на максимальную противоосколочную защиту. Оставшиеся 10% травм, по его словам, распределяются между огнестрельными и минно-взрывными поражениями. Он добавил, что комплекты уже находятся в зоне СВО и успешно выполняют свои функции по защите бойцов.
Выставка сибирских разработчиков, на которой была представлена информация о новых комплектах, была организована «Кулибин клубом» и «Народным фронтом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, первые 50 автономных роботов «Курьер», способных стрелять и проводить эвакуацию, доставлены на передовую. «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из Кулибин-клуба для бойцов СВО. Роботизированные комплексы для обнаружения бронированных объектов «Соболятник» и «Сова» успешно прошли испытания на полигонах и сейчас находятся в стадии апробации в боевых условиях.