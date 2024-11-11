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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Противостоять Западу – значит создавать новую культуру

    Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

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    11 ноября 2024, 11:27 • Новости дня

    В зону СВО поставили 2 тыс. защитных комплектов «Турист Профессионал 2.0»

    В зону СВО отправлены первые 2 тыс. штурмовых комплектов «Турист Профессионал 20»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В зону специальной военной операции доставлены первые 2 тыс. комплектов индивидуальной защиты «Турист. Профессионал 2.0», сосредоточенных на противоосколочной защите, поскольку до 90% всех травм приходятся на осколочные ранения.

    Первые 2 тыс. штурмовых комплектов средств индивидуальной защиты под названием «Турист. Профессионал 2.0» были отправлены в зону проведения специальной военной операции, передает ТАСС.

    Разработчик данных комплектов с позывным Палестинец подчеркнул, что основной акцент в разработке сделан на защиту бойцов от осколочных ранений, так как на данный вид повреждений приходится до 90% всех травм.

    Палестинец отметил, что концепция новых защитных комплектов направлена на максимальную противоосколочную защиту. Оставшиеся 10% травм, по его словам, распределяются между огнестрельными и минно-взрывными поражениями. Он добавил, что комплекты уже находятся в зоне СВО и успешно выполняют свои функции по защите бойцов.

    Выставка сибирских разработчиков, на которой была представлена информация о новых комплектах, была организована «Кулибин клубом» и «Народным фронтом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые 50 автономных роботов «Курьер», способных стрелять и проводить эвакуацию, доставлены на передовую. «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из Кулибин-клуба для бойцов СВО. Роботизированные комплексы для обнаружения бронированных объектов «Соболятник» и «Сова» успешно прошли испытания на полигонах и сейчас находятся в стадии апробации в боевых условиях.

    10 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели

    Военный эксперт Козюлин: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели

    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Олег Исайченко

    Атака ВСУ на столичный регион преследовала три цели: выявить слабые места в системе ПВО, протестировать новые технологии в области беспилотной авиации, а также повлиять на дискуссию о дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В столичном регионе выстроена хорошая система ПВО. Благодаря этому нашим войскам удалось отбить налет противника. Судя по имеющимся данным, только на столицу было направлено больше 30 дронов – это немало», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Эксперт напомнил, что ВСУ наращивают производство беспилотников. «Запад передает Украине свои технологии, чтобы испытать их в бою. И те разработки, которые не прошли апробацию в конфликте с Россией, насколько мне известно, в дальнейшем не пользуются популярностью в третьих странах», – рассуждает аналитик. То есть первая цель атаки – проверка БПЛА.

    Но есть и другие цели. «Во-вторых, стоит обратить внимание на временной промежуток, в течение которого сбивали беспилотники – немногим больше часа. Допускаю, что противник пытался прощупать изменения в системе ПВО Москвы. В Киеве знают, что единичными ударами защиту не пробить. Поэтому они запускают сразу несколько аппаратов, а затем наблюдают за расположением комплексов, наносят их на карту и ищут слабые места – это давняя практика», – полагает аналитик.

    «В-третьих, атака связана с дискуссией о поддержке Украины в будущем на фоне победы Дональда Трампа. Вероятно, ВСУ пытались продемонстрировать, что у них якобы есть серьезные возможности, из-за которых помощь Украине необходимо продолжать и даже усиливать», – считает спикер.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 32 сбитых беспилотниках в Подмосковье. Позже в Минобороны уточнили, что силы ПВО уничтожили 70 украинских беспилотников, из них 34 – в Московской области.

    Еще 14 БПЛА сбито над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской областей, шесть – над территорией Курской, а два – над территорией Тульской области.

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    10 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американская газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что президент России Владимир Путин и избранный глава американского государства Дональд Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    По версии Washington Post, Трамп призвал Путина «не обострять» ситуацию на Украине, а также подчеркнул присутствие значительного военного контингента США в Европе, передает РБК.

    Источники сказали, что Путин и Трамп якобы обсуждали путь к миру на континенте. При этом Трамп, по версии газеты, выразил готовность к дальнейшему диалогу с целью «скорейшего» урегулирования конфликта на Украине.

    Как пишет Washington Post, в Киеве знали о переговорах и не возражали. Источники издания пояснили, что на Украине «давно поняли» – Трамп намерен взаимодействовать с Путиным для дипломатического решения конфликта.

    WP указывает, что прежде в частном порядке Трамп давал понять, что поддержал бы соглашение, при котором Россия сохранит за собой часть освобожденной территории, и во время телефонного разговора с Путиным он вкратце затронул вопрос о территориях, передает ТАСС.

    Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

    Напомним, эксперты уже отмечали, что телефонный разговор Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшее время. Сам российский лидер говорил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако, по его мнению, инициатива в налаживании отношений между Россией и США должна исходить от Штатов.

    Как сообщалось, помощник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность. Однако штаб Трампа дистанцировался от заявлений Ланзы. По информации Washington Post, в частной беседе Трамп рассказывал, что может завершить конфликт на Украине, если надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


    Результаты


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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    10 ноября 2024, 16:56 • Новости дня
    NYT: Разведка США пессимистично оценивает перспективы ВСУ в Курской области

    Разведка США пессимистично оценила перспективы Украины в Курской области

    NYT: Разведка США пессимистично оценивает перспективы ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская разведка считает, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, что снижает шансы Украины на успех в этих регионах, пишет The New York Times.

    Как сообщает The New York Times, разведка США выражает обеспокоенность в связи с нарастающей мощью российских войск в Курской области и Донбассе. По данным издания, «российские военные собрали 50 тыс. солдат, включая северокорейских военнослужащих, готовясь начать наступление с целью вернуть территорию, захваченную Украиной в Курской области».

    В публикации отмечается, что российской армии удалось сохранить силы в Донбассе, что позволило ей действовать на нескольких фронтах одновременно.

    «Некоторые американские военные и разведчики все более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины», – отмечает авторы материала. По их словам, «Россия неуклонно набирает силу» как в Курской области, так и в Донбассе. При этом «Украина все еще имеет сильную оборону в Курской области и может удержаться, по крайней мере, какое-то время», – добавляют источники издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, руководитель Европейского командования вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи обсудили ситуацию на фронте в зоне российской специальной военной операции на Украине.

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    11 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Российские войска вошли в Курахово, идут ожесточенные бои
    Российские войска вошли в Курахово, идут ожесточенные бои
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские штурмовые отряды вошли в восточную часть города Курахово в ДНР, где сейчас идут ожесточенные бои, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Там сейчас идут ожесточенные бои», – сказал Рогов РИА «Новости».

    Курахово располагается в западной части ДНР, в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение, так как является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

    Ранее источник сообщал, что ВС России начали активно сжимать клещи вокруг украинских сил в Курахово, охватывая город с трех сторон. До этого российские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР.

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    11 ноября 2024, 07:49 • Новости дня
    ФСБ предотвратила угон вертолета ВКС спецслужбами Украины

    ФСБ сорвала операцию ГУР Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1 России

    ФСБ предотвратила угон вертолета ВКС спецслужбами Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ России раскрыла и предотвратила операцию украинских спецслужб по угону российского вертолета Ми-8МТПР-1, что позволило нанести удары по позициям ПВО и подразделений ВСУ.

    Как передает ТАСС, Федеральная служба безопасности России пресекла операцию Главного управления разведки министерства обороны Украины, направленную на угон вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что операция украинской разведки была раскрыта и предотвращена.

    Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать одного из российских военных летчиков, чтобы угнать воздушное судно на территорию, контролируемую ВСУ. Однако в результате оперативной игры, проведенной российскими контрразведчиками, удалось вскрыть позиции средств противовоздушной обороны Украины и места дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

    ФСБ заявила, что по раскрытым позициям были нанесены эффективные огневые удары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году похитил российский военный вертолет Ми-8 и перегнал его на Украину, уехал в Испанию с разрешения украинских властей, а директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов стал моральным трупом, когда только планировал это преступление.

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    10 ноября 2024, 16:26 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара «Солнцепека» по ВСУ в Харьковской области

    Опубликовано видео удара «Солнцепеком» по укрытию ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Минобороны России представили кадры удара тяжелой огнеметной системы по скоплению украинских сил в Харьковской области, что привело к уничтожению живой силы противника.

    Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено поражение украинских сил в Харьковской области. На кадрах ведомства видны взрывы, свидетельствующие о попадании боеприпасов по целям, сообщает РИА «Новости».

    Согласно заявлению ведомства, военнослужащие группировки «Север» в ходе разведывательной операции обнаружили скопление украинских войск в укрытии. Для нанесения удара была использована тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли значительное поражение украинским подразделениям, уничтожив свыше 25 военнослужащих и несколько единиц техники в Харьковской области.

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    11 ноября 2024, 00:44 • Новости дня
    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа

    Пресс-секретарь МИД Украины Тихий опроверг заявление WP об отношении Киева к сообщению о разговоре Путина и Трампа

    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление Washington Post о том, что Киев не возражал против якобы состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и избранного главы американского государства Дональда Трампа, не соответствует действительности, так как Украину о звонке не предупреждали, сообщил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.

    «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности», – приводит слова Тихого РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Тихий заявил, что в связи с этим Киев не мог выразить поддержку или озвучить возражения по данному вопросу.

    Напомним, Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор. По версии издания, стороны обсуждали ситуацию на Украине, причем в Киеве знали о переговорах и не возражали.

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    11 ноября 2024, 01:36 • Новости дня
    Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным

    Канцлер Германии Шольц заявил о планах «в скором времени» созвониться с Путиным

    Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, разговор может произойти «в скором времени».

    «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», – приводит слова Шольца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Шольц подчеркнул, что готов говорить с российским лидером, но не будет этого делать без предварительного согласования с международными партнерами.

    Канцлер отметил, что разговор с Путиным может состояться «в скором времени», не уточняя конкретную дату.

    Он заявил, что также считает необходимым обсуждать украинский конфликт с властями в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Washington Post заявила, что Владимир Путин и Дональд Трамп якобы провели телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    В октябре источник в кабинете министров Германии заявил, что Шольц не исключает возможности переговоров с Путиным в будущем. Однако глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Путин не настроен на телефонный разговор с Шольцем.

    В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял тогда, что Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине. При этом представитель Кремля указывал, что ни Германия, ни США не инициировали контактов с Путиным. Песков отмечал, что слова Шольца о готовности к диалогу не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

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    10 ноября 2024, 13:03 • Новости дня
    Российские войска освободили Волченку в ДНР
    Российские войска освободили Волченку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

    «Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республики», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    «Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, машину разминирования УР-67, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов», – добавили в Минобороны.

    В течение суток российская группировка «Восток» нанесла потери украинским силам в размере до 105 военных. Украинские формирования, включая три бригады в Донецкой народной республике и Запорожской области, подверглись поражению. В результате боев были отражены четыре контратаки штурмовых групп и уничтожено значительное количество техники, включая боевую бронированную машину «Козак» и пусковую установку HIMARS производства США, указали в ведомстве.

    По данным Минобороны РФ, на других направлениях также были нанесены серьезные потери украинским войскам. Группировка войск «Запад» улучшила свое тактическое положение, уничтожив до 490 военнослужащих противника и технику в районах Купянска и Тернов. На Южном направлении группировка «Юг» продолжила наступление, уничтожив до 640 украинских военных и несколько единиц техники.

    «Потери ВСУ [в зоне ответственности группировки «Днепр»] составили до 50 военнослужащих. <…> Потери ВСУ [в зоне ответственности группировки «Север»] составили до 50 военнослужащих», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что также украинская сторона потеряла четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана», САУ M777 и Paladin производства США, три гаубицы Д-30 и склад боеприпасов.

    Кроме того, российские силы противовоздушной обороны сбили три управляемые авиабомбы Hammer, снаряд РСЗО HIMARS и 36 украинских беспилотников, что подтверждает эффективность защиты от воздушных угроз.

    Ранее Минобороны сообщило, что в зоне ответственности группировки «Юг» украинские формирования потеряли до 720 военнослужащих и орудие L119, также разрушен полевой склад с боеприпасами.

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    11 ноября 2024, 11:18 • Новости дня
    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину

    Политолог Рар: Шольц хочет поговорить с Путиным, чтобы сохранить пост канцлера

    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Олаф Шольц жаждет сохранить пост канцлера. Но ему предстоит выбрать: объединиться ли с большой частью электората, которая выступает за разрешение украинского кризиса, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    «Новоизбранный президент США Дональд Трамп, судя по всему, уже старается для окончания боевых действий на Украине. В Германии начинают понимать, что и Евросоюзу надо встать на путь дипломатии, иначе можно лишиться дружбы и поддержки Америки в других аспектах», – считает германский политолог Александр Рар. На этом фоне он приветствовал желание Олафа Шольца поговорить с Владимиром Путиным.

    При этом собеседник указал на положение, в котором оказался канцлер ФРГ. «Шольц находится под давлением мейнстрима в немецких и брюссельских элитах. Для них заморозка конфликта абсолютно неприемлема, потому что, по их мнению, это приведет к потере территорий Украины. Пока что в Берлине думают вооружать Киев для победы над Россией и без содействия США. К моему глубокому сожалению, ситуация не изменится, пока в правительстве сидят «Зеленые», – пояснил эксперт.

    Вместе с тем Шольц жаждет сохранить пост канцлера, добавил политолог. «Он должен выбрать между двух опций: объединиться с большой частью электората, которая хочет приостановки противостояния, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину. В высших кругах Германии по-прежнему бытует мнение, что украинская сторона по моральным и «справедливым» соображением не может проиграть», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», – сказал канцлер Германии в интервью телеканалу ARD. При этом он уточнил, что не намерен это делать без согласования с партнерами.

    «Я не буду этого делать в одностороннем порядке. Это предусматривает многие контакты, переговоры с очень многими, которые я активно веду уже давно», – сказал Шольц. Он отметил, что разговор с Путиным может состояться «в скором времени», не уточняя конкретную дату. Канцлер заявил, что также считает необходимым обсуждать украинский конфликт с властями в Киеве.

    Примечательно, что заявление Шольца о намерении созвониться с Владимиром Путиным прозвучало на фоне сообщений о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября.

    Источники издания утверждают, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Ранее эксперты отмечали, что в случае проведения переговоров между Путиным и Трампом разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон.

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    11 ноября 2024, 06:58 • Новости дня
    Флаг России поднят войсками в Макаровке в ДНР
    Флаг России поднят войсками в Макаровке в ДНР
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский флаг поднят в Макаровке в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    «Макаровка наша!» – сообщил Рогов в Telegram. Он рассказал, что украинские войска были выбиты из Макаровки «штурмовыми подразделениями 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, входящей в состав Пятой гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа».

    Как пояснил Рогов, Макаровка перешла под контроль вооруженных сил Украины в результате украинского «контрнаступа» 2023 года, но теперь «возвращается домой». «Русские воины подняли флаг России в данном населенном пункте», – сообщил Рогов.

    Он указал, что Макаровка находится на Времевском направлении Запорожского фронта, «чуть севернее Старомайорского и Урожайного».

    Напомним, в июле New York Times указывала, что потеря Урожайного и Старомайорского в ДНР стала ударом для ВСУ.

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    10 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    ВС РФ окружили ВСУ в Курахово

    Российские войска сжимают клещи вокруг ВСУ в Курахово ДНР, идут городские бои

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска активно сжимают клещи вокруг украинских сил в Курахово, охватывая город с трех сторон, что создает угрозу окружения.

    Российские войска продолжают активные действия в районе Курахова, сжимая «клещи» вокруг позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Операция ведется с различных направлений, включая север, юг и запад, что усиливает давление на украинские силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР, ВСУ сбросили емкость с химическим газом на позиции разведчиков под Курахово, а ВС России вскоре перережут трассу Запорожье – Курахово.

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    10 ноября 2024, 12:28 • Новости дня
    На Украине ликвидировали британского наемника

    Британский наемник Каллум Тиндал-Дрейпер ликвидирован на Украине 5 ноября

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября, сообщает Sky News.

    Британский наемник Каллум Тиндал-Дрейпер, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, был ликвидирован в ходе боевых действий, передает ТАСС. Молодой человек, которому было всего 22 года, родом из графства Корнуолл на западе Англии. Он погиб 5 ноября.

    До отправки на Украину Каллум Тиндал-Дрейпер работал в службе здравоохранения Британии. Его участие в конфликте на стороне Украины стало неожиданностью для многих, кто знал его как сотрудника этой благородной профессии. Официальные лица пока не комментируют обстоятельства его гибели, а также мотивы присоединения к украинским силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России обнаружило британских наемников при освобождении Михайловки на Украине. Посольство России в Лондоне сообщило о возможной вербовке наемников украинской дипмиссией.

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    11 ноября 2024, 02:20 • Новости дня
    Кнайсль назвала атаку БПЛА на Москву самой серьезной с начала СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Воскресная атака украинских дронов на Москву была наиболее серьезной с февраля 2022 года, все аппараты были нацелены на жилые районы, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    «Все сегодняшние атаки беспилотников в России были нацелены на жилые районы», – заявила Кнайсль в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Кнайсль рассказала, что переехала в построенный деревянный дом в Рязанской области.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 32 сбитых беспилотниках в Подмосковье. БПЛА уничтожили также над территориями Брянской, Орловской, Калужской, Курской и Тульской областей. Всего противником было применено 84 аппарата.

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    10 ноября 2024, 18:32 • Новости дня
    Подросток пострадал из-за атаки дронов ВСУ в Брянской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Подросток получил осколочное ранение стопы после атаки дронов ВСУ в Почепском районе Брянской области, его состояние оценивается как удовлетворительное.

    Губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале подчеркнул, что пострадавшему оказали неотложную помощь, после чего его доставили в детскую областную больницу, где предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

    Глава региона отметил, что состояние подростка оценивается как удовлетворительное. В результате атаки ВСУ также были повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.

    Богомаз добавил, что падение беспилотников произошло в результате их подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина, находившийся под завалами многоквартирного дома в городе Шебекино, скончался после атак украинских дронов.

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