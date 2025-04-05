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Глава МИД Эстонии призвал лишить Венгрию права голоса в ЕС
Глава МИД Эстонии призвал лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе
Венгрию следует лишить права голоса в Евросоюзе для предотвращения раскола объединения, а также за сотрудничество с Россией, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна в интервью газете Rheinische Post напомнил о возможности лишения Венгрии права голоса в Европейском союзе, передает РИА «Новости».
Венгрия, по его мнению, действует в интересах России, а не Европы. Согласно седьмой статьи договора о Европейском союзе есть возможность лишить страну-члена права голоса, если страна ставит под угрозу безопасность Европы, считает Цахна.
Политик указал, что необходимость применения данной статьи становится все более актуальной. Он ответил на вопрос о том, следует ли сейчас использовать такую возможность, подчеркнув, что это «все ближе и ближе».
Газета Financial Times сообщала о том, что европейские чиновники снова обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с ее способностью блокировать решения ЕС, направленные против России. В ответ на это министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что такие угрозы ставят под сомнение понимание Брюсселем демократии и верховенства права.
Ранее Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне.
Премьер Венгрии Виктор Орбан представил 12 условий Европейскому союзу, включая требования по национальному суверенитету и мирному сосуществованию без Украины.
В июне Евросоюз рассматривает возможность вместо принципа единогласия принимать решения большинством голосов, чтобы обходить право вето Венгрии, которым она пользуется в вопросах об антироссийских санкциях и помощи Украине.