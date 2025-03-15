Орбан выдвинул 12 условий к Евросоюзу, включая призыв к Украине

Tекст: Александра Юдина

Орбан подчеркнул необходимость создания «Европы наций» и указал на важность равенства перед законом для всех стран-участников ЕС, передает РИА «Новости».

Одним из ключевых условий стало восстановление полномочий, которые, по его словам, были незаконно отняты у наций, а также обеспечение национального суверенитета и сильного права вето для правительств.

Орбан предложил выдворить агентов Джорджа Сороса и убрать коррумпированных лоббистов из парламента, а также ликвидировать долг ЕС, чтобы не оставлять его будущим поколениям.

Премьер также призвал к усиленной защите границ, недопущению нелегальных мигрантов и их выдворению. Он подчеркнул необходимость остановить поток коррумпированных денег в государства Евросоюза и запретить «противоестественное перевоспитание детей», сохраняя христианское наследие Европы.

В заключение, Орбан заявил, что Венгрия требует мира в Европе и союза, который не будет включать Украину.

Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

Орбан заявил, что Евросоюз в течение нескольких недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, поскольку подсчеты расходов указывают на невозможность их реализации.