Саммит ЕС из-за Венгрии отложил принятие заявления о поддержке Украины

Tекст: Антон Антонов

«Европейский совет обсудил последние развития событий в отношении Украины. Подготовленный текст получил твердую поддержку 26 глав государств. Европейский совет вернется к его обсуждению на следующей встрече», – приводит ТАСС текст документа.

Документ, обсуждавшийся на саммите и одобренный 26 странами, провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.

Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

В итоговом заявлении саммита сообщает, что Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ.

При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.

В заявлении подчеркивается важность автономной обороны Европы и необходимость укрепления своей обороноспособности. Особое внимание уделено инициативам по развитию противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников в координации с НАТО. Ремилитаризация Европы будет осуществляться во взаимодействии с НАТО.

Саммит Евросоюза назвал конфликт с Россией на Украине экзистенциальной угрозой. В заявлении говорится, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС», но при этом подчеркивается, что Европа «должна учитывать угрозы» и «своим остальным границам».

Итоговое заявление саммит ЕС по милитаризации Европы стало первым за десятилетия европейским документом на военную тематику, в котором нет ни одного упоминания США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.