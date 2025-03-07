Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.6 комментариев
Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии
Саммит ЕС из-за Венгрии отложил принятие заявления о поддержке Украины
Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи. Также по итогам саммита заявлено, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС».
«Европейский совет обсудил последние развития событий в отношении Украины. Подготовленный текст получил твердую поддержку 26 глав государств. Европейский совет вернется к его обсуждению на следующей встрече», – приводит ТАСС текст документа.
Документ, обсуждавшийся на саммите и одобренный 26 странами, провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».
В итоговом заявлении саммита сообщает, что Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ.
При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.
В заявлении подчеркивается важность автономной обороны Европы и необходимость укрепления своей обороноспособности. Особое внимание уделено инициативам по развитию противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников в координации с НАТО. Ремилитаризация Европы будет осуществляться во взаимодействии с НАТО.
Саммит Евросоюза назвал конфликт с Россией на Украине экзистенциальной угрозой. В заявлении говорится, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС», но при этом подчеркивается, что Европа «должна учитывать угрозы» и «своим остальным границам».
Итоговое заявление саммит ЕС по милитаризации Европы стало первым за десятилетия европейским документом на военную тематику, в котором нет ни одного упоминания США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.
Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.