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Орбан спрогнозировал пересмотр Евросоюзом планов поддержки Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз в течение нескольких недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, поскольку подсчеты расходов указывают на невозможность их реализации.
Орбан выразил уверенность, что Европейский союз пересмотрит свои планы по финансовой поддержке Украины в течение ближайших недель, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что в Брюсселе сейчас ведутся подсчеты всех будущих расходов, включая содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский планирует увеличить до миллиона человек.
Помимо этого, ЕС необходимо оплачивать функционирование украинского государства, включая зарплаты и пенсии, а также миллиардные расходы на перевооружение Европы и возможное вступление Украины в ЕС.
Орбан выразил сомнения в реальности выполнения всех этих финансовых обязательств, подчеркнув, что средств для достижения поставленных целей не хватит даже с участием финансов США.
Он добавил, что, хотя его мнение воспринимается как вето, в течение нескольких недель станет ясно, что на эти цели у ЕС нет достаточных средств.
Глава венгерского правительства также указал на необходимость пересмотра европейских планов, иначе они могут привести к разрушительным последствиям для Евросоюза.
Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.
Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.