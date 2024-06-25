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Стало известно о планах ЕС отказаться от принципа единогласия для обхода вето Венгрии
Financial Times: ЕС задумался об отказе от принципа единогласия для обхода вето Венгрии
Евросоюз рассматривает возможность вместо принципа единогласия принимать решения большинством голосов, чтобы обходить право вето Венгрии, которым она пользуется в вопросах об антироссийских санкциях и помощи Украине, сообщило издание Financial Times (FT).
Как заявили газете четыре высокопоставленных европейских дипломата, Венгрия тормозит решения по семи вопросам, касающимся Украины. Речь идет о сумме 6,6 млрд евро. В их число входит использование доходов от замороженных активов России для оказания военной помощи Украине, передает ТАСС.
В распоряжении у Financial Times имеется документ, согласно которому бельгийское председательство Совета Европы подготовило предложения, позволяющие «обходить право вето Будапешта или затруднять его применение».
К ним относятся использование положений договоров Евросоюза, которые предусматривают применение принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия, а также требуют от участников сообщества более обоснованного использования права вето.
Кроме того, ряд стран ЕС изучает возможность бойкота министерских встреч в Венгрии, а также принятие «конфиденциальных приложений» к утверждаемым документам, которые позволят закреплять договоренности с другими европейскими государствами в обход Венгрии.
Помимо этого, некоторые страны открыто обсуждают применение седьмой статьи Договора о ЕС, которая позволяет лишить государство права голоса.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС разработан механизм, позволяющий обойти вето Венгрии на закупки вооружений для Украины за счет доходов от замороженных российских активов.