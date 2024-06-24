Борель заявил, что ЕС придумал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия за счет активов России

Борель отметил, что ранее отклонивший предложение об использовании российских активов Будапешт и «не должен участвовать в принятии решения об (их) использовании». В то же время он подчеркнул, что механизм обхода будет «сложным, как и любое юридическое решение», однако рабочим.

FT отмечает, что министры иностранных дел ЕС должны будут обсудить схему на заседании, которое пройдет 24 июня.

Ранее Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, так как она подразумевала признание только одного «мирного плана»

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Венгрия блокирует около 40% решений Евросоюза о помощи Украине. Разногласия в ЕС по военной помощи Украине подтвердила и глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб.