Литва обвинила Венгрию в блокировке 40% решений ЕС по Украине

Фон дер Ляйен призвала ЕС подготовиться к возможной войне

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала фон дер Ляйен в эфире радиостанции Deutschlandfunk, «тот, кто говорит и действует, как (президент РФ Владимир – прим. ВЗГЛЯД) Путин, не хочет мира, а намерен продолжать», передает Deutsche Welle.

По ее словам, в настоящее время важна последовательная поддержка Украины, а также необходимо одновременно укреплять собственную обороноспособность. Она призвала ЕС инвестировать в оборону.

Председатель ЕК уточнила, что Россия сейчас предпринимает «гибридные атаки», в том числе на это указывает, по ее словам, «недавнее снятие пограничной разметки на границе с Эстонией, использование мигрантов в качестве инструмента противостояния с ЕС и попытки расколоть европейцев с помощью соцсетей».

«Важно, чтобы с помощью миллиардов, которые мы инвестируем, также создавались хорошие рабочие места здесь, в Европе», – подчеркнула фон дер Ляйен. По мнению главы Еврокомиссии, финансирование мер по укреплению обороноспособности должно осуществляться с использованием бюджетных средств, поступающих за счет взносов стран – членов ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нападение России на страну НАТО невозможно, разговоры об этом на Западе являются маневром для подготовки к войне.