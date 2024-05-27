В Соединенных Штатах решили присудить Юлии Навальной «премию архонтов». Выдать ее планирует организация, аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.6 комментариев
Литва обвинила Венгрию в блокировке 40% решений ЕС по Украине
Венгрия блокирует около 40% решений Евросоюза о помощи Украине, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Он призвал обратить внимание на позицию Будапешта. Министр признал, что это не дипломатично, однако ситуация с Венгрией, по его мнению, зашла слишком далеко, передает РИА «Новости».
Ранее Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, так как она подразумевала признание только одного «мирного плана».