Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.0 комментариев
Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине
Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, поскольку ее проект подразумевал признание только одного «мирного плана» украинского президента Владимира Зеленского, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета Европы в Страсбурге.
Он отметил, что для Венгрии проект резолюции, признающей только так называемый мирный план Зеленского, неприемлем, передает ТАСС.
Сийярто добавил, что другие также подготовили мирные планы, они ничем не хуже предложения Зеленского.
Министр попросил включить и другие мирные планы в резолюцию, однако большинство участников это предложение отклонило.
«Поэтому я наложил на резолюцию вето, так что решения Совета не было», – заключил Сийярто.
Ранее представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер заявил, что на конференции в Швейцарии планируется обсудить не только украинскую «формулу мира», которую критикуют в России.