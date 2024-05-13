Для нервной реакции США и Британии на европейское турне председателя КНР есть основания: Китай делает одну из своих ставок на использование Франции, Германии и еще нескольких государств Евросоюза в качестве «слабого звена» внутри широкой западной коалиции.0 комментариев
На конференции в Швейцарии решили обсудить не только план Зеленского
На конференции в Швейцарии планируется обсуждать не только украинскую «формулу мира», которую критикуют в России, сообщил представитель внешнеполитического ведомства страны Пьер-Ален Эльчингер.
Он сообщил, что дискуссия будет основываться на других мирных предложениях, в основе которых лежат Устав ООН и ключевые принципы международного права. Саммит, по его словам, призван «вдохновить будущий мирный процесс», передает РИА «Новости».
Врио главы МИД России Сергей Лавров ранее в понедельник заявил, что конференция по Украине в Швейцарии уже давно на слуху у всех, кто не отказывается от планов «победить Россию на поле боя». По его словам, мероприятие направлено на то, чтобы сформулировать ультиматум России.