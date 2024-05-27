Российские войска освободили Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка также смогла занять более выгодные рубежи и поразить формирования 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Невского (ЛНР) и Новосадового (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также отражены три контратаки украинских штурмовиков у Нововодяного (ЛНР) и Григоровки (ДНР). Украинская сторона потеряла до 405 человек, БМП и пять автомобилей.

При контрбатарейной борьбе поражены британская САУ Braveheart, гаубица Д-20, гаубица Д-30 и две машины РСЗО «Бастион».

Группировка «Север» продолжила движение вглубь обороны ВСУ, она поразила живую силу и технику 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Константиновки и Гранова в Харьковской области.

Также она отразила две атаки украинских штурмовиков у Глубокого и Волчанска в Харьковской области. ВСУ потеряли до 318 человек, танк и две боевые бронированные машины.

При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, британская гаубица FH-70, гаубица Д-20, три гаубицы Д-30, американское орудие М119 и машина РСЗО «Град».

Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны у Раздоловки и Часова Яра в ДНР.

ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 460 человек, гаубицу FH-70, орудие «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и британское орудие L-119. Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Группировка «Центр» освободила Нетайлово в ДНР и улучшила тактическое положение. Она поразила формирования 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.

За сутки группировка отразила пять контратак украинских штурмовиков 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР.

ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 335 человек, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены гаубица М777, САУ «Гвоздика», три гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-30, машина РСЗО «Град» и американская буксируемая гаубица М102.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Макаровки в ДНР.

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 130 человек, пять автомобилей, гаубицу М777 и американскую гаубицу М198.

Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты у Работино (Запорожская область) и Веселого (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек, гаубицу Д-30 и орудие М119.