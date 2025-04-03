Киев заявил о планах по привлечению стран к «коалиции желающих»

Замглавы офиса Зеленского заявил о подготовке к встрече по контингенту западных войск

Tекст: Вера Басилая

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что Киев рассчитывает на участие десяти-двенадцати стран в рамках «коалиции желающих», передает РИА «Новости».

Речь идет о предоставлении гарантий безопасности и потенциальном размещении миротворческих контингентов в Украине. Среди стран, которые планируют принять участие, упоминаются Британия, Франция, страны Балтии и Северной Европы.

Палиса подчеркнул, что основным фактором в выборе партнеров для переговоров стали готовность Франции и Британии взять на себя лидерство в процессе обеспечения безопасности Украины. Он отметил, что запланировано проведение встреч, одна из которых пройдет в техническом формате.

Что касается Соединенных Штатов, то Палиса уточнил, что Киев пока не обсуждал с американской стороной новые пакеты военной помощи. Он признал, что продолжение военных действий без поддержки США будет затруднительным, но другого выбора у Украины нет.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет разместить на своей территории боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности, а не миротворцев ООН или ОБСЕ.

О формировании «коалиции желающих» объявили по итогам саммита европейских государств в Лондоне в начале марта.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей.