Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
Путин восхитился мужеством жителей приграничных с Украиной областей
Путин восхитился мужеством жителей Белгородской области и других приграничных с Украиной регионов
Президент Владимир Путин отметил, что восхищен мужеством жителей Белгородской, Курской областей и других приграничных с Украиной регионов.
Глава государства выразил слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других приграничных регионов за их мужество, передает ТАСС.
Также Путин пообещал, что правительство обеспечит безопасность жителей приграничных регионов. В частности, будут проведены работы по внедрению «непростых», но необходимых мер.
Ранее президент заявил, что попытки пройти на российскую территорию различных диверсантов провалились.