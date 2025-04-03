США нанесли более 36 ударов по Йемену

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты нанесли более 36 авиаударов по территориям Йемена, подконтрольным движению хуситов «Ансар Алла», сообщает ТАСС. Удары были нанесены за последние часы и привели к многочисленным жертвам и пострадавшим среди гражданского населения, отметил представитель движения в эфире телеканала Al Masirah.

Атаки произошли в нескольких районах, включая Сану и Сааду. Заявление представителя хуситов описывает действия США как «откровенную агрессию». В то же время, информация о точном числе погибших и раненых пока не уточняется

Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили на Ближний Восток второй авианосец в ответ на обострение ситуации в регионе. В марте хуситы атаковали американский авианосец трижды за сутки. Также сообщалось, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом в начале апреля.