Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
США нанесли более 36 ударов по Йемену
Соединенные Штаты совершили более 36 авиаударов по территории Йемена, контролируемой хуситами, что привело к гибели и ранению людей, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Соединенные Штаты нанесли более 36 авиаударов по территориям Йемена, подконтрольным движению хуситов «Ансар Алла», сообщает ТАСС. Удары были нанесены за последние часы и привели к многочисленным жертвам и пострадавшим среди гражданского населения, отметил представитель движения в эфире телеканала Al Masirah.
Атаки произошли в нескольких районах, включая Сану и Сааду. Заявление представителя хуситов описывает действия США как «откровенную агрессию». В то же время, информация о точном числе погибших и раненых пока не уточняется
Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили на Ближний Восток второй авианосец в ответ на обострение ситуации в регионе. В марте хуситы атаковали американский авианосец трижды за сутки. Также сообщалось, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом в начале апреля.