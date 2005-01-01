Путин анонсировал скорое появление подлодки-носителя «Посейдона»

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что уже будущей весной на воду будет спущена первая подлодка-носитель «Посейдона».

Кроме того, Путин отметил, что ВМФ России получит семь новых многоцелевых подлодок на два-три года раньше срока, а в ближайшее время для ВМФ России будут заложены пять кораблей дальней морской зоны, еще 16 кораблей такого класса пополнят флот до 2027 года.

Также президент сообщил и о других новых российских вооружениях. «Сегодня считаю возможным также официально проинформировать вас и еще об одной перспективной новинке, – сказал российский лидер, напомнив, что в ходе оглашения послания в прошлом году он пообещал постепенно рассказывать о новых вооружениях, передает ТАСС. – Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон».

По словам президента, ракета «Циркон» будет иметь скорость более 9 махов и дальность поражения более 1 тыс. км, она будет размещаться как на перспективных надводных и подводных кораблях, так и на ныне действующих.

Президент также сообщил, что лазерные установки «Пересвет» и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», о которых говорили в прошлом послании, в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики.

Таким образом, отметил президент, безопасность России будет, безусловно, обеспечена.