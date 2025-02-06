Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.11 комментариев
«Ярсы» вышли на патрулирование в Йошкар-Олинском ракетном соединении
Минобороны сообщило о выходе ПГРК «Ярс» на патрулирование в Йошкар-Олинском соединении
В Йошкар-Олинском соединении РВСН пусковые установки «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования, выполняя учебные задачи на расстоянии до 100 километров.
Как сообщает ТАСС, пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» из Йошкар-Олинского ракетного соединения начали боевое патрулирование. Министерство обороны России подтвердило, что автономные установки покинули свои базы и вышли на маршруты с задачей совершения марша длиной до 100 км. Они также выполняют задачи по рассредоточению агрегатов, смене полевых позиций, инженерному оборудованию, организации маскировки и боевого охранения.
Военнослужащие, участвующие в патрулировании, также решают задачи противодействия условным диверсионно-разведывательным группам. В процессе маневров подразделения активно отрабатывают рассредоточение в лесных массивах, что способствует повышению скрытности размещения ПГРК «Ярс».
Эти плановые мероприятия направлены на проверку готовности личного состава, вооружения и военной техники для длительной работы на маршрутах боевого патрулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году планировалось перевооружить двенадцать полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новые комплексы «Ярс». Также сообщалось, что перевооружение Барнаульского соединения на комплексы «Ярс» должно было завершиться к концу 2021 года. Газета ВЗГЛЯД раскрыла, что ракетный комплекс «Ярс» имеет дальность полета до 11 тыс. километров и может нести четыре боеголовки.