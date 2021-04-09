Власти Ирака заявили об отсутствии американских боевых подразделений в стране Раскрыты планы на 2021 год по перевооружению РВСН на комплексы «Ярс» 9 апреля 2021, 04:33 Текст: Антон Никитин

Стратегические ракетные комплексы «Ярс» в ходе перевооружения в 2021 году получат два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщил близкий к военному ведомству источник. «На 2021 год в РВСН запланировано перевооружить на ракетные комплексы «Ярс» два полка», – приводит слова осведомленного источника ТАСС. Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев назвал срок перевооружения на комплексы «Ярс» Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край). В декабре 2020 года Каракаев анонсировал перевооружение двух полков РВСН на комплексы «Ярс». «Ярс» (РС-24) – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Ранее комплексами «Ярс» были полностью перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Тем временем в России началась разработка стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр», который должен заменить «Ярсы» на рубеже 2030 года.

Сбившие F-117 сербские военные показали возможности российских «Панцирей» 7 апреля 2021, 17:57

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Военнослужащие 250-й бригады ПВО Сербии, сбившей в 1999 году американский ударный самолет F-117A Nighthawk во время бомбардировок Югославии силами НАТО, показали министру обороны страны Небойше Стефановичу работу с российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», сообщило военное ведомство республики. «В рамках показа эксплуатационных способностей третьего ракетного подразделения в Яково показано занятие огневого рубежа из движения части батареи ЗРПК «Панцирь-С1», их приведение в готовность номер один, работу расчетов в командной машине и в боевых машинах, а также работу технического отделения по устранению неисправностей на оптико-волоконной системе «Панцирь-С1», – говорится на сайте министерства обороны Сербии. Глава ведомства отметил, что убедился в способности военнослужащих применять новые средства обороны, в том числе «Панцирь-С1». Кроме того, Стефанович выразил удовлетворение повышением зарплаты в армии. В конце визита министру вручили фрагмент сбитого югославскими военными в 1999 году самолета F-117A, сказано в сообщении. С 2018 года по февраль 2020-го Россия передала Сербии в качестве военно-технической помощи четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, десять БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Ранее в НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников. Напомним, во время военной агрессии НАТО против Югославии силам ПВО СРЮ из зенитно-ракетного комплекса С-125 «Нева» удалось сбить американский ударный самолет F-117A «Найтхок». Это первая и единственная официально подтвержденная потеря самолета F-117 американскими войсками за время войны против Югославии. США заподозрили в подготовке к третьей мировой войне 6 апреля 2021, 15:39 Текст: Наталья Ануфриева

Военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, в ходе которых моделируется масштабное воздушное противостояние великих держав, американские ВВС «сталкиваются» с опытными и хорошо подготовленными противниками, что можно расценивать как подготовку к третьей мировой войне, пишет обозреватель Крис Осборн в своей статье в The National Interest. Осборн пишет, что в ходе учений Red Flag ВВС США сталкиваются с опытным и хорошо вооруженным противником, так называемой красной командой, обладающей передовыми средствами ПВО и высокотехнологичными самолетами пятого поколения, передает РИА «Новости». По мнению эксперта, так США готовятся к третьей мировой войне. Согласно докладу ВВС США, целью учений является подготовка вооруженных сил к «многодоменной» войне. «Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии», – отмечается в докладе. Обозреватель подчеркивает, что при возникновении угроз в космическом или кибепространстве уничтожение ПВО противника становится более сложной задачей для ВВС США. Ранее политолог Андрей Кортунов назвал в комментарии газете ВЗГЛЯД вероятный сценарий начала новой мировой войны. Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты в США провалились 6 апреля 2021, 18:36

Фото: AMERICAN PATRIOT NEWS/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Американские военные неудачно испытали новейшее гиперзвуковое оружие, сообщили военно-воздушные силы Соединенных Штатов. «ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель», – цитирует заявление американских ВВС РИА «Новости». В сообщении отмечается, что тестовая ракета ARRW не смогла «завершить последовательность операций для ее запуска», поскольку она не отделилась от бомбардировщика B-52, с которого должен был пройти запуск. Испытания проводились рядом со штатом Калифорния. Прошлые испытания ARRW проходили летом 2020 года, они прошли успешно. В марте в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) сообщалось, что программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Напомним, в марте 2020 года начальник штаба ВС США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. Ранее в ВМС США заявляли, что разработка гиперзвуковых оружейных систем «противниками США» рассматривается Пентагоном как серьезный вызов. В январе 2020 года в Пентагоне отметили, что у США уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия. Газета ВЗГЛЯД изучала, почему американские военные эксперты считают, что Пентагон тратит слишком много денег и времени на попытки создания гиперзвукового оружия. В России оценили провал США в испытании новейшей гиперзвуковой ракеты 7 апреля 2021, 00:41

Фото: U.S. Air Force/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Неудачи при испытаниях новых видов оружия – обычное явление, однако у Соединенных Штатов период провалов затянулся, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Ни одна ракета, ни один самолет не летает с первого раза. Всегда существует период на испытаниях, когда есть ошибки, есть провалы... Вот для того чтобы разобраться, почему не летает та или иная ракета, и надо проводить испытания. Другое дело, что американцы лет 20 уже рекламируют свое гиперзвуковое оружие, свои гиперзвуковые ракеты – и до сих пор не могут ничего сделать», – отметил Литовкин в эфире радио Sputnik. Эксперт добавил, что разработанные в России ракетные комплексы «Циркон», «Кинжал» и комплекс «Авангард» уже стоят на вооружении, а США потребуется еще 10 лет, чтобы догнать Россию. «Дональд Трамп обещал давно супер-пупер-ракету, но где эта ракета, мы до сих пор не видим», – сказал Литовкин. Ранее военно-воздушные силы Соединенных Штатов сообщили, что американские военные неудачно испытали новейшее гиперзвуковое оружие. В марте в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) сообщалось, что программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Газета ВЗГЛЯД изучала, почему американские военные эксперты считают, что Пентагон тратит слишком много денег и времени на попытки создания гиперзвукового оружия. «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск «Калибра» из Японского моря 6 апреля 2021, 07:31

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели, сообщили в Минобороны России. «В расчетное время ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишенную позицию. Дальность стрельбы по цели превысила тысячу километров», – передает официальный сайт Минобороны. Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации, которые закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство. Напомним, в конце декабря «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Уран». Россия заявила о готовности поставить Пакистану военную технику 7 апреля 2021, 09:54

Фото: МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москва подтвердила готовность укреплять антитеррористический потенциал Пакистана, в том числе путем поставок военной техники, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши. «Мы подтвердили готовность российской стороны продолжать содействовать укреплению антитеррористического потенциала Пакистана, включая поставки соответствующей техники. Мы считаем, что это отвечает интересам всех государств региона», – сказал Лавров. Он также подчеркнул, что Россия и Пакистан договорились продолжать совместные тактические учения в горных условиях и военно-морские учения, передает РИА «Новости». Министр также заявил, что Россия и Пакистан договорились содействовать Афганистану в формировании инклюзивного правительства. «Мы договорились и далее содействовать созданию условий для того, чтобы противоборствующие стороны вышли на конструктивные развязки, которые позволят прекратить гражданскую войну в Афганистане через договоренности о формировании инклюзивных структур власти», – сказал Лавров, передает ТАСС. Лавров находится в Исламабаде с рабочим визитом. Кроме переговоров с главой МИД Пакистана, он встретится с высшим политическим и военным руководством страны. Кроме того, министр посадил в саду МИД Пакистана гималайский кедр – деодар. «Калашников» досрочно сдал партию ПТУР «Вихрь-1» военным 7 апреля 2021, 17:49 Текст: Алексей Дегтярев

Минобороны досрочно получило от группы компаний (ГК) «Калашников» (входит в Ростех) партию противотанковых ракет (ПТУР) «Вихрь-1» по гособоронзаказу, сообщили в «Калашникове». «Ракеты отгружены заказчику с опережением сроков и в полном объеме в рамках государственного оборонного заказа на 2021 год. До передачи министерству обороны ракеты данной партии прошли контрольно-летные испытания, в ходе которых подтверждено полное соответствие передаваемых изделий требованиям заказчика», – цитирует сообщение ГК ТАСС. «Вихрь-1» предназначен для поражения бронетехники и укреплений противника, наземных и малоскоростных воздушных целей, максимальная дальность стрельбы ракеты – 8 км. Пуски могут проводиться с высоты до 4 км, носителями являются разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Ракеты «Вихрь-1» демонстрировались «Калашниковым» за день до форума «Армия-2020». США ввели против Турции санкции за сотрудничество с Россией 6 апреля 2021, 09:56 Текст: Алина Назарова

Вашингтон принял решение ввести санкции в отношении турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором России, говорится в уведомлении в официальном издании властей США – Федеральном регистре. Санкции введены по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). В тексте уведомления не упоминаются российские ЗРК С-400, за покупку которых США грозили Турции санкциями. Само уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля. Под санкции попали управление по оборонной индустрии SSB, а также четыре чиновника, которые в нем работают, включая главу ведомства Исмаила Демира, передает РИА «Новости». Для SSB санкции будут означать запрет на американский экспорт и кредиты более 10 млн долларов для этой организации. Четыре турецких госчиновника лишатся возможности въезда в США, их активы, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американцам запретят вести с ними какие-либо транзакции. Еще в марте госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает на действия Турции по «решению проблемы С-400». Между тем глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт. Напомним, США не раз требовали у Турции отказаться от российских С-400. Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Также Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий. Власти Ирака заявили об отсутствии американских боевых подразделений в стране 8 апреля 2021, 20:24 Текст: Вера Басилая

В Ираке 2,5 тыс. американских советников, но на территории страны сейчас не осталось иностранных боевых подразделений, сообщил советник премьер-министра Ирака Хусейн Аляуи. «Американская сторона уменьшила число своих военных. Ирак покинули 2700 американских военных советников, а вчера США подчеркнули, что на территории Ирака в будущем не будет боевых подразделений... Сейчас у нас 2500 американских советников», ­– приводит РИА «Новости» заявление Аляуи. По его словам, от американских советников необходимо продолжение тренировок иракских войск и «ограниченная воздушная поддержка» при нанесении иракскими войсками авиаударов по остаткам запрещенной в России организации «Исламское государство*». Он пояснил, что цель договоренностей – вернуть Ирак к состоянию до 9 июня 2014 года, когда Мосул был захвачен боевиками, вследствие чего значительно возросла степень вовлеченности американских войск. «На данный момент на территории Ирака нет иностранных боевых подразделений, все присутствующие иностранные силы – это советники, работающие над обменом данными с иракскими войсками. Они помогают выстроить структуру иракской армии и оказывают воздушную поддержку иракским ВВС при условии наличие желания у Объединенного командования ВС Ирака», – заявил советник. В случае, если Вашингтон не будет придерживаться взятых на себя обязательств по выводу войск, Аляуи отметил, что «никто не способен нарушить суверенитет Ирака». Он подчеркнул, что теперь в рамках диалога с США после решения вопросов с безопасностью стороны перешли к обсуждению торгово-экономического и культурного сотрудничества, например, возвращения в Ирак культурных реликвий и архивов. В среду состоялся диалог между Багдадом и Вашингтоном, который был призван прояснить статус войск международной антитеррористической коалиции во главе с США в стране. Советник премьера Ирака по национальной безопасности Касем аль-Аараджи заявил, что Ирак и США договорились в ходе раунда стратегического диалога о том, что на территории страны не будет иностранных военных баз. Также страны договорились о том, что боевые подразделения США и коалиции могут быть выведены из этой страны, время будет определено позднее в ходе технических консультаций. Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность отложить вывод американских войск из Афганистана до ноября. 27 января стало известно, что администрация Джо Байдена собралась пересмотреть решение Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. 15 января Пентагон объявил о снижении численности ВС США в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждом государстве. МиГ-31 перехватил норвежского разведчика над Баренцевым морем 7 апреля 2021, 16:17 Текст: Алексей Дегтярев

Российский МиГ-31 провел перехват самолета радиотехнической разведки ВВС Норвегии Falcon 20, сообщили в Национальном центре управления обороной России. «7 апреля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Экипаж определил воздушную цель как самолет радиотехнической разведки Falcon-20 Норвегии, истребитель сопроводил его над водами Баренцева моря. После разворота норвежского борта от российской границы МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. В марте тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил пытавшийся прорваться на сверхзвуке в воздушное пространство России самолет-нарушитель условного противника. В конце января российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии. В Минобороны сообщали, что число иностранных самолетов-разведчиков, обнаруженных в 2020 году в ходе полетов у российских границ, возросло на 40% по сравнению с 2019 годом. Танки Т-80БВМ впервые поступили на вооружение мотострелкового соединения ВВО 7 апреля 2021, 09:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Впервые современные танки Т-80БВМ поступили на вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа. Накануне несколько десятков танков прибыли в Хабаровск в составе железнодорожного эшелона, сообщили в Минобороны. «Ранее, личный состав танковых подразделений мотострелкового соединения прошел специализированные курсы по переобучению на новую технику. Подготовка специалистов проходила на современной учебно-материальной базе, включающей новейшие компьютеризированные тренажеры и позволяющие в короткие сроки научить военнослужащих эксплуатации и боевому применению современной техники и вооружения», – передает официальный сайт Минобороны. В ближайшее время новые танки примут участие в выполнении учебно-боевых задач на одном из полигонов ВВО. Т-80БВМ – российская модернизация танка Т-80БВ, разработанная ОАО «Омсктрансмаш». Модернизация включает в себя установку многоканального прицела наводчика «Сосна-У», включающего в себя визирный, тепловизионный, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой. На танк установлена 125 мм пушка, доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250, стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5. Повышение командной управляемости танк обеспечивается ультракоротковолновой радиостанцией «Акведук». Для защиты от огня противника машина оснащена противокумулятивными решетчатыми экранами, комплексом модульной динамической защиты «Реликт» и активной защиты «Арена-М». Боевая масса 46 тонн. Напомним, 3 января в Минобороны сообщили, что Сухопутные войска России в 2021 году получат больше 400 современных танков, БТР и БМП. 13 января в рамках исполнения гособоронзаказа в декабре 2020 года Министерство обороны России получило партию танков Т-80БВМ, произведенных Омским заводом транспортного машиностроения (входит в УВЗ). Истребители МиГ-31БМ подготовили для решения задач в Арктике 8 апреля 2021, 05:33 Текст: Антон Никитин

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ получили новейшую навигационную систему для успешного решения задач в Арктическом регионе, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации «Ростех». «В процессе выполнения работ на МиГ-31БМ устанавливается новая спутниковая навигационная система. Она позволяет решать задачи навигации самолета в любой точке земного шара, включая Арктический регион», – приводит слова представителя пресс-службы ОАК ТАСС. Работа спутниковой навигации в Арктике имеет ряд особенностей. В этом регионе она остается неточной и сложной, во-первых, из-за орбитального положения космических аппаратов, которые в северных широтах никогда не проходят прямо над головой. Во-вторых, в Арктическом регионе ощущается большая активность ионосферы, которая вызывает множество проблем с электроникой. Это может привести к ошибкам синхронизации, а затем к ошибкам в расчетах позиционирования. Накануне российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет радиотехнической разведки ВВС Норвегии Falcon 20. В марте тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил пытавшийся прорваться на сверхзвуке в воздушное пространство России самолет-нарушитель условного противника. Минобороны показало робота для космоса и глубоководной работы 7 апреля 2021, 16:15

Фото: era-tehnopolis.ru

Текст: Алексей Дегтярев

На выставке «День инноваций Минобороны России» представлен робот-манипулятор с обратной тактильной связью, его можно применять в космосе и на больших глубинах, сообщили в ведомстве. «Разработка предназначена для выполнения сложных пространственных операций с высокой точностью и скоростью. Преимущество проекта в небольшой массе и высокой удельной мощности образца, а также в возможности оснащения манипуляторов датчиками обратной, в том числе тактильной, связи», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». В министерстве добавили, что у робота есть система технического зрения, позволяющая устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов, а также на технике военного и специального назначения. Робота можно применить в космосе в качестве манипулятора для спутника-инспектора, техобслуживания и ремонта космических аппаратов, для развертывания и обслуживания антенн космического базирования. В ВМФ робот могут применять как манипулятор в составе необитаемых подводных аппаратов и в составе комплексов для поисковых, аварийных и спасательных работ. Устройство способно погружаться на большую глубину. Также аппарат может найти применение у инженерных войск на разных подвижных платформах, он может проводить разминирование. В январе стало известно, что в России разрабатывают многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты МРК-РХБЗ, этот робот будет способен выполнять весь комплекс работ по ведению радиационной, химической и биологической разведки. Песков: Россия ни для кого не представляет угрозу 7 апреля 2021, 14:12 Текст: Алина Назарова

Россия не представляет угрозу ни для одного государства, ее Вооруженные силы находятся там, где это признано необходимым и целесообразным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. Российские вооруженные силы находятся там, на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным. И будут там так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим», – сказал Песков. Так он ответил на вопрос, остаются ли в силе его слова о том, что нахождение российских военных на этой территории не угрожает Украине, и как долго они будут там оставаться, передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, передислоцированы ли российские военнослужащие туда на постоянной основе, Песков ответил, что не обладает такой информацией. Ранее Песков, комментируя сообщения о передвижении войск в Ростовской области, заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным». Он также подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, но «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности». «Адмирал Касатонов» продолжил проходить Ла-Манш после шторма 8 апреля 2021, 17:07 Текст: Алексей Дегтярев

Фрегат «Адмирал Касатонов» с отрядом других кораблей Северного флота продолжил проход Ла-Манша после остановки в заливе Сены из-за шторма, сообщили в пресс-службе СФ. «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Касатонов» прошел Па-де-Кале – самую узкую часть пролива Ла-Манш. Отряд движется в направлении Северного моря, где наблюдается улучшение погоды», – цитирует сообщение флота ТАСС. Ранее в апреле сообщалось, что фрегат начал проходить через пролив Ла-Манш. Поход «Адмирала Касатонова» начался 30 декабря 2020 года, за это время корабль прошел порядка 19 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции. В конце марта сообщалось, что «Адмирал Касатонов» в ходе учений искал в Средиземном море подводные лодки, а также отработал противолодочные задачи.