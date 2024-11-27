Командующий РВСН заявил о сдерживании агрессии против России без ядерного оружия

Каракаев: РВСН удерживают агрессию против России без ядерного оружия благодаря новым комплексам

Tекст: Вера Басилая

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что РВСН сдерживают крупномасштабные угрозы против России и ее союзников без применения ядерного оружия. По его словам, это становится возможным благодаря внедрению новейших ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

По словам Каракаева, в состав РВСН уже включены ракетные комплексы пятого поколения «Ярс» и «Авангард». Также продолжается работа по постановке на боевое дежурство новейшего комплекса «Сармат» с жидкостной тяжелой ракетой. Он подчеркнул, что выполнение государственной программы перевооружения позволило увеличить долю современных образцов ракетной техники в боевом составе до более 88%.

В своей статье для журнала «Вестник военного образования» Каракаев также рассказал, что система образования в РВСН включает непрерывное обучение от суворовских училищ до академий. В ответ на новые вызовы система военного образования в РВСН ежегодно обновляет и расширяет спектр образовательных программ, переходит на самостоятельно разработанные стандарты, передает ТАСС.

Ранее Сергей Каракаев заявил президенту России Владимиру Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

Президент России Владимир Путин отметил, что результаты использования ракетной системы «Орешник» сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения, и сообщил, что на сегодняшний день в мире не существует средств перехвата такой ракеты.

Владимир Путин также поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник».