Россия подготовила белорусские экипажи комплексов «Искандер»

Шойгу сообщил о подготовке белорусских экипажей комплексов «Искандер»

Tекст: Евгения Караваева

Россия завершила подготовку белорусских экипажей оперативно-тактических комплексов «Искандер», сообщает ТАСС со слов секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. По его словам, все аспекты, касающиеся применения ядерного оружия, находятся под единым командованием и руководством.

На Первом канале Шойгу отметил, что обучение прошли также два российских экипажа, имея в виду самолеты. Таким образом, обе стороны теперь готовы к выполнению задач под единой координацией.

Обучение белорусских и российских экипажей является частью более широких усилий по интеграции военных возможностей обеих стран. Это событие подчеркивает усиление военного сотрудничества между Россией и Белоруссией, особенно в контексте использования высокотехнологичных вооружений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2023 года Владимир Путин на саммите ОДКБ сделал крупные заявления о развитии ракетного потенциала. Сообщалось о строительстве в Белоруссии хранилища для тактического ядерного оружия, включая заряды для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщалось.

Комплексы «Искандер» и Х-101, превосходят западные аналоги по дальности и мощности, а производство ракет в России в десять раз превышает объемы стран НАТО.



