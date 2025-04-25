Reuters сообщило о планах Трампа предложить Эр-Рияду оборонный пакет

Reuters: США хотят предложить Саудовской Аравии оружие на 100 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Администрация США готовит предложение Саудовской Аравии о продаже вооружений на сумму более 100 млрд долларов в преддверии визита президента в королевство. В пакете, по данным шести осведомленных источников агентства, фигурируют самолеты Lockheed Martin C-130, ракеты, радары и дроны General Atomics. Также значительную часть сделки должны были составить поставки от RTX, Boeing и Northrop Grumman, передает Reuters.

При этом не сообщается, будет ли предложение включать ограничения на закупки китайских вооружений, как это было при предыдущей администрации Байдена.

«Наши оборонные отношения с Королевством Саудовская Аравия как никогда сильны при президенте Трампе. Поддержание сотрудничества в сфере безопасности – важная часть нашего партнерства, и мы продолжим работать с Саудовской Аравией для удовлетворения ее оборонных нужд», – заявил представитель американского оборонного ведомства.

Некоторые детали сделки были в разработке несколько лет, в частности, королевство проявило интерес к беспилотникам General Atomics еще в 2018 году. За последний год обсуждалась сделка на 20 млрд долларов по закупке беспилотников MQ-9B SeaGuardian и другой техники. Переговоры сопровождались с участием крупных американских производителей оружия, хотя представители некоторых компаний воздержались от комментариев. Ожидается, что вопрос поставки истребителей F-35 также будет поднят, однако вероятность заключения контракта на этот тип вооружения на ближайшем этапе оценивается невысоко.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты намерены возобновить переговоры на поставки истребителей F-35.

В декабре 2021 года ОАЭ проинформировали США о приостановке переговоров по закупке этих истребителей в рамках сделки на 23 млрд долларов.