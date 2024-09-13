Reuters: Власти ОАЭ решили вернуться к переговорам с США о покупке F-35 в случае победы Трампа

Tекст: Константин Сергеев

«В случае избрания Трампа ОАЭ высказывают стремление к переговорам с новой администрацией для выполнения США первоначальных обязательств», – приводит Reuters слова источника.



В конце 2020 года при президентстве Трампа Госдепартамент уведомил Конгресс о намерении дать разрешение на продажу ОАЭ до 50 истребителей F-35 производства корпорации Lockheed Martin, 18 разведывательных БПЛА MQ-9B и других передовых систем вооружений общей стоимостью 23,37 млрд долларов.

Сделка была обнародована на фоне соглашений о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ при посредничестве США.

Однако новая вашингтонская администрация во главе с Джо Байденом приостановила продажу американских вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы «провести оценки транзакций по поставкам оружия на миллиарды долларов», которые были одобрены при Трампе. Указывалось, что власти США сомневаются в необходимости поставок ОАЭ F-35 в связи с опасениями, что секретные технологии могут быть переданы Китаю.

В декабре 2021 года сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты проинформировали США о приостановке переговоров по закупке истребителей F-35 в рамках сделки на 23 млрд долларов.