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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Американцам придется привыкать к правилам «Концерта держав»

    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Честность приближает победу и справедливость

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

    13 комментариев
    13 сентября 2024, 11:47 • Новости дня

    Reuters: Власти ОАЭ решили вернуться к переговорам с США о покупке F-35

    Reuters: Власти ОАЭ решили вернуться к переговорам с США о покупке F-35 в случае победы Трампа

    Tекст: Константин Сергеев

    Если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены возобновить переговоры на поставки истребителей F-35, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

    «В случае избрания Трампа ОАЭ высказывают стремление к переговорам с новой администрацией для выполнения США первоначальных обязательств», – приводит Reuters слова источника.

    В конце 2020 года при президентстве Трампа Госдепартамент уведомил Конгресс о намерении дать разрешение на продажу ОАЭ до 50 истребителей F-35 производства корпорации Lockheed Martin, 18 разведывательных БПЛА MQ-9B и других передовых систем вооружений общей стоимостью 23,37 млрд долларов.

    Сделка была обнародована на фоне соглашений о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ при посредничестве США.

    Однако новая вашингтонская администрация во главе с Джо Байденом приостановила продажу американских вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы «провести оценки транзакций по поставкам оружия на миллиарды долларов», которые были одобрены при Трампе. Указывалось, что власти США сомневаются в необходимости поставок ОАЭ F-35 в связи с опасениями, что секретные технологии могут быть переданы Китаю.

    В декабре 2021 года сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты проинформировали США о приостановке переговоров по закупке истребителей F-35 в рамках сделки на 23 млрд долларов.

    11 сентября 2024, 19:12 • Новости дня
    Трамп назвал условие для новых дебатов с Харрис

    Трамп допустил участие во вторых дебатах с Харрис, если организаторы будут соблюдать нейтралитет

    Трамп назвал условие для новых дебатов с Харрис
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что может согласиться на новые дебаты со своим соперником от демократов Камалой Харрис, если организаторы будут соблюдать нейтралитет.

    Трамп считает, что прошедшие ранее дебаты были плохо организованы. По его словам, оба модератора не соблюдали нейтралитет и помогали Харрис, передает «Интерфакс».

    «Думаю, я хорошо справился. Они были втроем против одного. Но я знал, что так будет», – отметил Трамп в эфире Fox News. Он также предположил, что команда Харрис могла заранее получить список вопросов для дебатов.

    Ранее сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа признали, что во время дебатов с Камалой Харрис он упустил возможность направить дискуссию в нужное ему русло.

    Напомним, первый раунд публичных предвыборных дебатов с участием кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис прошел на площадке телеканала ABC. Газета ВЗГЛЯД писала, что дебаты с Трампом дали ответ на главный вопрос о Камале Харрис.

    Карикатура

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    11 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова: За ударом по Раменскому стоят США и Британия

    Представитель МИД Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Раменское

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Великобритания стоят за атакой на Раменское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы прекрасно понимаем, что киевский режим – это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», – сказала она, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на вторник беспилотник атаковал городской округ Раменское в Подмосковье.

    В результате атаки пострадали несколько человек. 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще четверо пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

    Всего в ночь на вторник над Московской областью было сбито 20 беспилотников.

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    12 сентября 2024, 16:33 • Видео
    США достали главный козырь на Украине раньше времени

    До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

    Коментарии (6)
    12 сентября 2024, 08:15 • Новости дня
    Ростех передал армии новую партию самолетов Су-57 и Су-35С
    Ростех передал армии новую партию самолетов Су-57 и Су-35С
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящая в Ростех ОАК отправила ВКС России новые Су-57 и Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, самолеты прошли полный цикл испытаний и были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Минобороны, они были приняты техсоставом.

    Там добавили, что следующие партии уже в производстве, они находятся в разной степени готовности.

    Для расширения серийного производства Су-57 началось возведение дополнительного здания, где будет проходить отработка систем самолетов пятого поколения. Также завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции.

    Ранее Ростех показал уникальные кадры производства Су-57.

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    13 сентября 2024, 00:29 • Новости дня
    Вэнс рассказал о возможном плане Трампа по Украине

    Вэнс раскрыл «вероятное» содержание мирного договора между Россией и Украиной в соответствии с планом Трампа

    Вэнс рассказал о возможном плане Трампа по Украине
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирный договор между Россией и Украиной, вероятно, будет включать создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО, сообщил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс, рассказывая о возможном плане Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

    О возможном плане Трампа Вэнс рассказал YouTube-каналу Shawn Ryan Show. По словам Вэнса, Трамп, вероятно, проведет встречу с представителями России, Украины и стран Европы, попросив их решить, каким должен быть мирный договор, передает РИА «Новости».

    «Вероятно, это будет выглядеть следующим образом: линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной», – приводит слова Вэнса ТАСС.

    ДМЗ «будет сильно укреплена». Украина «сохранит независимость и суверенитет», а Россия получит от Киева «гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим союзным учреждениям подобного рода», «Германия и другие страны должны будут частично профинансировать восстановление Украины», сообщил Вэнс.

    Напомним, Трамп заявлял, что у него есть план по урегулированию украинского конфликта. Однако детали этого плана он раскрывать отказался.

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    10 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Адвокат: Арестованный экс-военком из Москвы подписал контракт о службе на СВО
    Адвокат: Арестованный экс-военком из Москвы подписал контракт о службе на СВО
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, арестованный по статье о получении взятки, подписал контракт с Минобороны РФ о прохождении службы в зоне специальной военной операции.

    «Тригилев... обратился с заявлением на имя министра обороны и председателя следственного комитета о заключении контракта. На сегодняшний день все подготовительные мероприятия с разрешения следователя проведены, он прошел медкомиссию, собеседование», – сказал адвокат Тригилева Дмитрий Чуков, передает РИА «Новости».

    По словам защиты, Минобороны подпишет контракт при условии приостановления производства по делу следователем. «Это не попытка избежать уголовного наказания, а попытка быть полезным для страны в такое трудное время, потому что Сергей Анатольевич – профессиональный военный», – добавил адвокат.

    Сегодня Замоскворецкий райсуд продлил Тригилеву арест до декабря. Следствие мотивировало ходатайство о продлении меры пресечения необходимостью проведения ряда следственных действий.

    Экс-военком обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Такое же обвинение предъявлено начальнику отделения этого же военкомата Игорю Титовцу. 5 июля они были заключены под стражу на два месяца. Позже суд продлил им арест до 13 сентября.

    Ранее сообщалось, что Тригилев, будучи в должности военного комиссара Преображенского района Москвы, наградил орденом Мужества бойца, спасшего командира танка «Алеша».

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    10 сентября 2024, 16:46 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео пусков «Калибра» с «Адмирала Головко»
    Минобороны опубликовало видео пусков «Калибра» с «Адмирала Головко»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На учениях «Океан-2024» во вторник фрегат «Адмирал Головко» провел пуск ракеты «Калибр», сообщило Министерство обороны России.

    Моряки Тихоокеанского флота запустили крылатые ракеты «Оникс» и «Уран» с береговых комплексов «Бастион» и «Бал», моряки Северного флота – ракету «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство опубликовало видеозаписи пусков ракет с комплексов и с корабля.

    Во вторник начались о учения «Океан-2024», президент Владимир Путин принял участие в них с помощью видеосвязи.

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    11 сентября 2024, 07:06 • Новости дня
    Трамп назвал США «нацией в упадке»

    Трамп на дебатах с Харрис назвал США «нацией в упадке»

    Трамп назвал США «нацией в упадке»
    @ DEMETRIUS FREEMAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своем заключительном слове на дебатах с Камалой Харрис спросил демократов, почему они не реализовали свои планы в течение прошедших трех с половиной лет и превратили США в «нацию в упадке».

    «Мы – нация в упадке, в серьезном упадке. Мы оказались на задворках повсюду в мире», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

    По его словам, ни у кого в мире нет понимания, что произошло, так же, как и у нынешнего руководства США. Трамп выразил опасение, что конфликты, которые разожгли американские демократы, выльются в третью мировую войну, «подобной которой никогда раньше не было». Он считает, что американцы не должны приносить свою страну в жертву из-за «дурного политического руководства».

    Ранее Трамп заявил, что США при Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах».

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    11 сентября 2024, 04:18 • Новости дня
    Трамп и Харрис начали дебаты

    Начался первый раунд дебатов Трампа и Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Первый раунд публичных предвыборных дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис начался на площадке телеканала ABC.

    Трамп и Харрис почти одновременно вышли к своим трибунам. Кандидаты обменялись приветствиями и приступили к дебатам, передает РИА «Новости».

    Дебаты, организованные телекомпанией ABC, пройдут 10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания).

    Ранее сообщалось, что Харрис решила нанять дублера своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы подготовиться к предстоящим дебатам.

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    10 сентября 2024, 16:02 • Новости дня
    Путин: США наращивают военное присутствие у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США желают нанести России стратегическое поражение, для чего наращивают военное присутствие у ее границ, заявил президент Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений «Океан-2024».

    «Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранять свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее во вторник Путин в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

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    10 сентября 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин: Россия впервые за 30 лет проводит такие масштабные учения, как «Океан-2024»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы впервые за три десятилетия проводят столь масштабные командно-штабные учения, как «Океан-2024». Такую оценку дал президент Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы маневров.

    «Начинается активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. Отмечу, что за последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море», – передает ТАСС слова российского лидера.

    По словам президента, учения одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного и Каспийского и Балтийского морей, в них примут участие не только корабли ВМФ, но и дальняя, и военно-транспортная авиация.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.

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    11 сентября 2024, 06:11 • Новости дня
    Трамп на дебатах пообещал завершить конфликт на Украине до инаугурации

    Трамп: Конфликт на Украине необходимо как можно быстрее завершить

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хочет как можно быстрее завершить онфликта на Украине, он планирует «закончить войну» еще до своей инаугурации.

    В ответ на вопрос ведущего, хотел бы он победы киевских властей в конфликте, Трамп заявил, что хочет завершения войны.

    По его словам, действующая американская администрация «даже не пытается» остановить конфликт на Украине, несмотря на острую необходимость урегулирования кризиса.

    Трамп также раскритиковал президента США Джо Байдена за отсутствие контактов с Россией по урегулированию конфликта. «Он за эти два года даже не звонил Путину, ни с кем не говорил (об урегулировании)», – цитирует ТАСС Трампа.

    Кандидат от республиканцев уверен: войну на Украине необходимо как можно быстрее закончить. По его словам, в случае избрания президентом он еще до вступления в должность сможет конфликт, передает РИА «Новости».

    «Полагаю, в интересах США – положить конец войне и договориться о сделке, потому что надо остановить разрушение человеческих жизней», – подчеркнул Трамп.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Трамп вряд ли сможет завершить украинский конфликт за сутки при помощи «волшебной палочки».

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    10 сентября 2024, 20:57 • Новости дня
    Гладков опроверг взятие Журавлевки в Белгородской области силами ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Село Журавлевка Белгородского района не находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Он призвал жителей региона не верить непроверенным новостям из «странных источников». «Журавлевка и год, и два назад как была, так и остается и останется навсегда российской территорией. В ней нет врага, она остается под нашим контролем», – сказал Гладков, передает ТАСС. Глава региона отметил, что всех жителей из села ранее отселили.

    Напомним, что в СМИ и соцсетях появились сообщения о захвате ВСУ части территории Белгородской области, в том числе села Журавлевка.

    Ранее Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 снарядов за сутки. Среди пострадавших населеных пунктов Октябрьский, Журавлевка, Красный Хутор, Петровка, Щетиновка и Ясные Зори.

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    11 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    В окружении Трампа признали промахи во время дебатов с Харрис

    Советники Трампа считают, что на дебатах он поддался на провокации Харрис и не смог использовать ее слабые стороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа признают, что во время дебатов с Камалой Харрис он упустил возможность направить дискуссию в нужное ему русло, сообщает канал CNN.

    По информации источника CNN в окружении республиканца, Харрис удалось спровоцировать Трампа, заставив его перейти к атакам в ее адрес, передает ТАСС.

    В результате внимание сместилось с тем экономики и инфляции, где у Харрис, по мнению республиканцев, слабые позиции.

    «Она не сказала ни слова, как она будет разрешать проблемы с инфляцией или границей – два самых важных для избирателей вопроса», – пожаловался CNN советник Трампа Тим Мертау.

    Ранее сообщалось, что акции компании Трампа Trump Media&Technology Group упали в цене после дебатов с Харрис.

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    11 сентября 2024, 04:51 • Новости дня
    Харрис на дебатах обвинила Трампа в «продаже» США Китаю

    Харрис на дебатах заявила, что Трамп продал США Китаю из-за поставок чипов Пекину

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США и кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах Камала Харрис обвинила республиканца Дональда Трампа в пособничестве в поставках чипов Китаю и развязыванию торговых войн.

    Харрис в ходе дебатов с Трампом заявила, что во время своего президентства Трамп договорился о продаже чипов США Китаю, и «помог Пекину модернизировать армию», передает РИА «Новости».

    «По сути, он продал нас», – заявила Харрис, отметив, что США принципиально важно победить в технологической гонке с КНР.

    Она заявила, что администрация Трампа привела США к торговому дефициту и способствовала началу торговых войн, передает ТАСС.

    В ответ Трамп заявил, что Китай «покупает микросхемы на Тайване», а США «из-за философии и политики» демократов теперь почти не производят полупроводники.

    Напомним, первый раунд публичных предвыборных дебатов с участием кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис начался на площадке телеканала ABC.

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    10 сентября 2024, 14:28 • Новости дня
    Российский военный рассказал о «дружественном огне» ВСУ в Курской области

    Российский военный: Подразделения ВСУ обстреливают друг друга в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряды ВСУ неоднократно обстреливали друг друга в Курской области, рассказал командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки «Север», с позывным «Лазарь».

    По его словам, были такие моменты, когда противник не знал, где находятся ВС России, заезжал в лесополосу и открывал огонь по собственным подразделениям, передает РИА «Новости».

    «Лазарь» отметил, что подобное взаимодействие между подразделениями ВСУ стало следствием плохой связи и неправильной организации.

    «Мы хотели уничтожить их малую группу, нам повезло – они открыли огонь друг по другу. Позиции (ВСУ) оставили, эвакуировали раненых, это позволило нам зайти в Гапонов лес», – добавил он.

    Ранее дрон ВСУ стал причиной гибели двух групп украинских солдат в Курской области.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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