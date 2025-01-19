Польша получила первую партию новейших танков Abrams

Польша получила 28 новейших танков Abrams M1A2SEPV3

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польша получила первую партию новейших американских танков Abrams, сообщает РИА «Новости». Эти танки принадлежат к версии M1A2SEPV3, и, как сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, они уже находятся в Польше.

Первая партия танков состоит из 28 единиц. Эти танки предназначены для укрепления национальной обороны и станут частью вооруженных сил страны. Конечная цель – отправить их на службу в Войско польское после необходимых процедур проверки.

Министерство обороны Польши заключило сделку на покупку 250 таких танков, общая стоимость которых составляет 4,75 млрд долларов. В дополнение к этому, недавно было поставлено 116 бывших в употреблении танков Abrams ранней версии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США одобрили предоставление военного кредита Польше в размере 2 млрд долларов, а также перебросили танки Abrams на склады НАТО в этой стране.