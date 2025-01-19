Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
Польша получила первую партию новейших танков Abrams
Польша получила 28 новейших танков Abrams M1A2SEPV3
Польша получила первую партию из 28 новейших американских танков Abrams M1A2SEPV3, которые после проверки поступят на вооружение Войска польского.
Польша получила первую партию новейших американских танков Abrams, сообщает РИА «Новости». Эти танки принадлежат к версии M1A2SEPV3, и, как сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, они уже находятся в Польше.
Первая партия танков состоит из 28 единиц. Эти танки предназначены для укрепления национальной обороны и станут частью вооруженных сил страны. Конечная цель – отправить их на службу в Войско польское после необходимых процедур проверки.
Министерство обороны Польши заключило сделку на покупку 250 таких танков, общая стоимость которых составляет 4,75 млрд долларов. В дополнение к этому, недавно было поставлено 116 бывших в употреблении танков Abrams ранней версии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США одобрили предоставление военного кредита Польше в размере 2 млрд долларов, а также перебросили танки Abrams на склады НАТО в этой стране.