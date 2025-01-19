  • Новость часаРоссийская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки
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    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    19 января 2025, 11:52 • Новости дня

    Польша получила первую партию новейших танков Abrams

    Польша получила 28 новейших танков Abrams M1A2SEPV3

    Польша получила первую партию новейших танков Abrams
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша получила первую партию из 28 новейших американских танков Abrams M1A2SEPV3, которые после проверки поступят на вооружение Войска польского.

    Польша получила первую партию новейших американских танков Abrams, сообщает РИА «Новости». Эти танки принадлежат к версии M1A2SEPV3, и, как сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, они уже находятся в Польше.

    Первая партия танков состоит из 28 единиц. Эти танки предназначены для укрепления национальной обороны и станут частью вооруженных сил страны. Конечная цель – отправить их на службу в Войско польское после необходимых процедур проверки.

    Министерство обороны Польши заключило сделку на покупку 250 таких танков, общая стоимость которых составляет 4,75 млрд долларов. В дополнение к этому, недавно было поставлено 116 бывших в употреблении танков Abrams ранней версии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США одобрили предоставление военного кредита Польше в размере 2 млрд долларов, а также перебросили танки Abrams на склады НАТО в этой стране.

    18 января 2025, 12:05 • Новости дня
    Генерал-майор ФРГ ометил, что запасы оружия в России увеличились

    Генерал-майор ФРГ отметил рост запасов оружия и военной техники у России

    Генерал-майор ФРГ ометил, что запасы оружия в России увеличились
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг отметил, что запасы российских вооружений продолжают увеличиваться, и подчеркнул отсутствие уверенности в намерениях России начать войну.

    Генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг, руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии, признал, что запасы на российских оружейных складах увеличиваются, передает ТАСС со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

    Фройдинг отметил рост числа танков, боеприпасов, ракет и беспилотников у российской армии. Он добавил: «Производство растет, запасы на складах растут». При этом генерал-майор подчеркнул, что нет уверенности в том, что Россия планирует агрессию, однако отметил, что Москва «явно создает предпосылки для этого».

    Издание Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в силовых кругах, сообщает, что Россия, несмотря на кадровые и материальные потери на Украине, во многом компенсирует их и наращивает резервы на определенных направлениях.

    Помимо этого председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии Германии (СвДП) также признала наличие «впечатляющей численности войск и разнообразной мощной техники» у России.

    Украинские военные начальники продолжают оценивать оперативно-стратегическую обстановку как сложную. Так, 19 декабря 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с начальником Штаба обороны Британии адмиралом Тони Радакином сообщил о «чрезвычайно сложной» ситуации на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что канцлер Олаф Шольц не блокирует новый пакет военной помощи Украине, хотя процесс согласования в правительстве еще не завершен. Германия передала Украине первую из 54 запланированных самоходных артиллерийских установок RCH 155.

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    18 января 2025, 00:11 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе

    Мухаммед Аль Тани назвал прошедшие 13 месяцев переговоров по Газе бессмысленными

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    В интервью телеканалу Sky News премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе могло быть заключено еще в декабре 2023 года. По словам политика, потраченные 13 месяцев были бессмысленными, и за это время единственным результатом стало увеличение числа жертв, передает ТАСС.

    Аль Тани подчеркнул, что заключенное соглашение стало последним шансом для Газы на мирное существование. «Надежда на мир будет сохраняться всегда, но думаю, что достигнутая сделка станет последним шансом для Газы, последним шансом спастись от этой войны», – заявил он. Премьер добавил, что Катар предпримет все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня в случае его нарушения.

    Кроме того, Аль Тани подчеркнул необходимость создания палестинского государства для достижения полноценного мира. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Соглашение, достигнутое при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона, начнет действовать с 19 января. На первом этапе, продляющемся 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных в Израиле. Израиль опубликовал список 95 палестинских заключенных, которые будут освобождены на этом этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство утвердить его; имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе; хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе.

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    18 января 2025, 04:14 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Отказ США принудит Украину к переговорам

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о принуждении Киева к переговорам из-за отказа США

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что прекращение помощи США заставит Украину начать диалог с Россией, так как это приведет к внутреннему ослаблению страны и сделает переговоры неизбежными.

    Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что прекращение финансовой и военной поддержки со стороны США может вынудить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает ТАСС.

    Джонсон полагает, что Дональд Трамп, если вовлечется в ситуацию, сможет завершить конфликт, просто прекратив поддержку Киева. Он считает, что после этого Украина начнет разрушаться изнутри, что сделает переговоры с Россией неизбежными.

    «Трамп сможет закончить войну очень быстро, если он просто перестанет помогать Украине, скажет: «Больше вы не получите денег, с этим покончено». Как только это произойдет, [Украина] станет разрушаться изнутри, и тогда будут возможны переговоры с Россией», – сказал Джонсон.

    Кроме того, бывший аналитик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что Трамп не будет его союзником и не поддержит его «аферы и жадность». По мнению Джонсона, Зеленскому не следует рассчитывать на продолжение нынешней поддержки в случае победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию.

    Президент США Джо Байден заявил, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО. 

    Согласно рассекреченным документам, администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения.

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    18 января 2025, 23:31 • Новости дня
    Российский солдат убедил 13 военных ВСУ сдаться в Курахово

    Военнослужащий с позывным «Босяк» уговорил 13 украинских солдат сложить оружие

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения.

    Как передает РИА «Новости», российский военнослужащий с позывным «Босяк» совершил героический поступок в Курахово. Он в одиночку вошел в здание, где находились тринадцать вооруженных украинских солдат, и убедил их сдаться, объяснив, что они окружены. О подвиге «Босяка» рассказал командир штурмовой роты «Джексон».

    Перед этим «Босяк» вместе с сослуживцем «Шахом» взяли в плен украинского военнослужащего, который ошибочно вышел на российские позиции. После беседы «Босяк» отправил пленного к его сослуживцам в соседнее здание. Затем «Босяк» последовал за ним и убедил остальных противников сложить оружие.

    Однако в процессе вывода пленных «Босяк» попал под артиллерийский обстрел и получил ранения, от которых позже скончался. Город Курахово, находившийся под контролем российских войск с 6 января, был важной стратегической точкой для дальнейших операций в зоне конфликта. Освобождение Курахово открыло путь для наступления на восточную часть Запорожской области, продвигаясь вдоль трассы Запорожье-Донецк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Кильмезь в Кировской области при пожаре погибли восемь человек, в Абхазии в селе Папанырхуа 6 января пройдет траур по погибшим пятерым детям из семьи Чолария, а в Тверской области в садово-некоммерческом товариществе «Межурка» в частном доме обнаружили тела несовершеннолетних.

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    18 января 2025, 07:48 • Новости дня
    ПВО России сбила 46 украинских беспилотников за ночь

    Российские войска ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.

    Как сообщает ТАСС, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над различными регионами России. В Минобороны РФ уточнили, что 18 из них были сбиты над Брянской областью, 11 – над Курской, 7 – над Калужской, 5 – над Тульской, 3 – над Белгородской и 2 – над Воронежской областями.

    Операция по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов прошла в ночное время, что подчеркивает эффективность российских систем противовоздушной обороны. По словам представителей ведомства, все дроны были успешно обнаружены и уничтожены без причинения ущерба гражданской инфраструктуре.

    Силы ПВО продолжают оставаться в состоянии повышенной готовности, обеспечивая безопасность воздушного пространства над территорией страны и предотвращая потенциальные угрозы. Министр обороны Сергей Шойгу ранее подчеркивал важность непрерывного усиления этого направления как одного из ключевых в обеспечении национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили пять беспилотников, в Калужской области силы ПВО уничтожили семь беспилотников, один из которых упал на нежилое строение, а в Смоленской области пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, что предотвратило жертвы и разрушения.

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    18 января 2025, 22:20 • Новости дня
    Иран показал подземную базу для военных кораблей

    КСИР Ирана раскрыл подземную базу с выходами в Персидский залив

    Tекст: Денис Тельманов

    Командующий ВМС КСИР Ирана Алиреза Тангсири продемонстрировал подземную базу, расположенную на глубине 500 метров, с системой тоннелей и выходами к Персидскому заливу.

    Иранская гостелерадиокомпания опубликовала видеосюжет о подземной базе, предназначенной для размещения военных кораблей и катеров, сообщает ТАСС. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири описал сооружение как «хорошо защищенный подземный город кораблей».

    База расположена на побережье Персидского залива и имеет сложную систему протяженных тоннелей. Глубина расположения достигает 500 метров. База оснащена несколькими выходами в Персидский залив, что позволяет быстро спустить корабли на воду.

    По словам главы Корпуса Хосейна Салами, количество кораблей на этой базе составляет лишь часть от всего военно-морского флота КСИР. Салами подчеркнул, что новая база укрепит возможности Ирана противодействовать угрозам, исходящим и из-за пределов Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран обсудили шаги по введению безвизового режима. Договор о стратегическом партнерстве между странами включает обязательство не помогать агрессору при нападении на одну из сторон. Россия сможет начать поставки газа Ирану от 2 млрд кубометров в год в случае строительства газопровода.

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    18 января 2025, 03:01 • Новости дня
    РЭБ России подавила пять украинских БПЛА над Смоленской областью

    Средства РЭБ пресекли атаку пяти украинских дронов над Починковским районом Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над Смоленской областью, что предотвратило жертвы и разрушения.

    Как сообщает ТАСС, силы радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России успешно подавили атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов над Смоленской областью. Информация была озвучена губернатором региона Василием Анохиным в его телеграм-канале.

    Василий Анохин отметил, что атака дронов была пресечена в Починковском районе, а благодаря действиям российских сил на земле не было жертв и разрушений. Этот инцидент подтверждает эффективность средств РЭБ в защите территории.

    Пока нет информации о дальнейших последствиях инцидента или о возможных дополнительных мерах безопасности, принимаемых в регионе. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и жители могут быть спокойны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью без жертв и разрушений, средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над этой областью в течение 35 минут, а воздушные цели, сбитые силами ПВО над Белгородом, привели к ранению одного мирного жителя из села Беловское, которого доставляют в больницу с осколочными ранениями.

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    19 января 2025, 01:10 • Новости дня
    У Главного храма ВС России в Кубинке началось празднование Крещения

    У Главного храма ВС РФ в Кубинке прошли мероприятия в честь Крещения Господня

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковной Кубинке у Главного храма Вооруженных сил РФ начались торжественные мероприятия по случаю Крещения, в которых приняли участие военнослужащие и жители Москвы и Подмосковья.

    Как передает РИА «Новости», торжественные мероприятия, связанные с празднованием Крещения Господня, стартовали у Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке. Крещенский молебен был проведен ключарем Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиереем Александром Солдатенковым, а также его сослуживцами и военным духовенством.

    После молебна у Южных ворот храма состоялось освящение купелей. В мероприятиях участвовали военнослужащие Московского гарнизона, их семьи, а также жители столицы и Подмосковья. Для окунания в освященные купели было организовано тринадцать мест, где одновременно могли погружаться четырнадцать человек.

    Кроме того, возле купелей были установлены палатки для переодевания и обогрева, а также пункт с горячим чаем. Купели будут открыты до конца дня 19 января, предоставляя возможность всем желающим окунуться в святую воду.

    Также в 09.00 мск в храме начнется праздничная Божественная литургия, которую проведет епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров). По окончании литургии состоится Великое освящение воды, которую можно будет набрать всем желающим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве в Крещенский сочельник. Вода из крана может считаться освященной в Крещение, если человек искренне верит и не может посетить церковь, как объяснил иеромонах Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря Прокопий (Пащенко). Более 2,9 тыс. мест будет организовано для крещенских купаний в России, ожидается, что их посетят свыше миллиона человек.

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    19 января 2025, 00:13 • Новости дня
    Украинские войска обстреляли ДНР 18 раз за сутки

    Украинские войска выпустили 56 боеприпасов по ДНР за минувшие сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки на территорию ДНР было выпущено 56 боеприпасов, в результате чего пострадали мирные жители.

    Украинские войска в течение последних суток восемнадцать раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Всего, по данным управления, было выпущено 56 боеприпасов. Обстрелы произошли на горловском направлении, что привело к ранениям трех мирных жителей.

    В сообщении управления говорится, что было зафиксировано восемнадцать фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. «Восемнадцать фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины на горловском направлении», – уточняется в сообщении.

    Накануне украинские войска также обстреляли территорию ДНР, однако было зафиксировано только восемь обстрелов, что демонстрирует значительное увеличение интенсивности атак за последние сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате восьми атак ВСУ на населенные пункты ДНР за последние сутки были раны пять мирных жителей. В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома в нескольких селах, но обошлось без пострадавших. Общие потери украинской армии за сутки составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, как сообщило российское министерство обороны.

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    18 января 2025, 01:14 • Новости дня
    В киевских школах дети начали играть в принудительную мобилизацию

    В киевских школах учителей напугала игра детей в принудительную мобилизацию

    Tекст: Денис Тельманов

    В киевской школе дети играли в «военкомов», имитируя методы мобилизации и применяя силовые захваты, что вызвало беспокойство среди учителей и родителей.

    В одной из киевских школ дети начали играть в военкомов, применяя друг на друге силовые приемы. В телеграм-канале издания «Страна» была опубликована фотокопия сообщения учителя из чата с родителями, в котором он призывал провести беседу о последствиях подобных игр. Учитель отметил, что во время перемены дети пытались воспроизвести захваты, имитируя работу территориальных центров комплектования, и один из моментов чуть не закончился травмой.

    На фоне общенациональной мобилизации, объявленной на Украине с февраля 2022 года, в телеграм-каналах и социальных сетях регулярно появляются кадры, где сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах. Этот метод получил название «бусификация», что стало словом 2024 года, согласно онлайн-словарю украинского языка и сленга «Мыслово».

    Власти Украины прилагают все усилия, чтобы предотвратить уклонение мужчин призывного возраста от службы. Различные видео, демонстрирующие силовую мобилизацию, часто публикуются в социальных сетях, показывая конфликты граждан с военкомами. Военкоматы активизировали рейды по общественным местам, что вызывает рост напряженности среди населения, а мужчины стремятся покинуть страну, иногда рискуя жизнью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября украинские студенты-мужчины обязаны проходить базовую военную подготовку, отказ от которой ведет к отчислению из вуза, в то же время Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий украинским женщинам проходить базовую военную подготовку и становиться на воинский учет исключительно по собственному желанию, а украинская армия разлагается из-за разрушительной политики Киева и стран НАТО.

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    18 января 2025, 22:37 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР кассетными боеприпасами

    ВСУ обстреляли ДНР более 10 раз с использованием кассетных боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные обстреляли ДНР, применяя 155-мм артиллерию и кассетные боеприпасы, что привело к ранениям мирных жителей в Горловке и повреждению инфраструктуры.

    Украинские войска в течение суток осуществили более 10 обстрелов территории Донецкой Народной Республики, пишет ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак применялась ствольная артиллерия калибром 155-мм, включая кассетные боеприпасы.

    В своем телеграм-канале Пушилин заявил: «Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155-мм, в том числе кассетного типа».

    В ходе обстрелов в Никитовском районе Горловки пострадали три мирных жителя. Мужчины 1990, 1980 и 1949 годов рождения получили ранения. Также было зафиксировано повреждение трех жилых домов, котельной, линии электропередачи и газопровода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Крымом, об этом сообщило Министерство обороны России. В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома в нескольких селах, однако обошлось без пострадавших.

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    18 января 2025, 02:17 • Новости дня
    Гутерриш заявил о необходимости укрепления армии Ливана

    Гутерриш призвал предоставить Ливану боевую технику для защиты страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Антониу Гутерриш в ходе визита в Бейрут отметил важность укрепления ливанской армии для защиты южных районов страны и подчеркнул необходимость обеспечения военных боевой техникой.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати, сообщает ТАСС. В ходе встречи он заявил о необходимости международного содействия в укреплении ливанских вооруженных сил, подчеркнув важность обеспечения армии боевой техникой для защиты населения. Гутерриш отметил, что армия должна быть способна защитить страну, особенно в южных районах, где она дислоцирована.

    Генсек ООН также поделился впечатлениями от визита в Рас-эн-Накуру, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. Он выразил гордость за миротворцев, выполняющих свои обязанности в сложных условиях. «Я посетил один из объектов ооновских наблюдателей, поврежденный при обстреле во время последней войны», – отметил Гутерриш, добавив, что миротворцы продолжают свою миссию по поддержанию мира между Ливаном и Израилем.

    Ранее Гутерриш раскритиковал действия Израиля, который несмотря на соглашение о перемирии, продолжает военные операции на ливанской территории. Он подчеркнул, что это является нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и требует их прекращения. В результате израильских ударов погибли 49 человек, однако местные власти не уточнили, есть ли среди них мирные граждане.

    Соглашение о перемирии, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы и отвод формирований «Хезболлах» за реку Литани, а Израиль должен вывести свои войска в течение 60 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о деградации обстановки на Ближнем Востоке и высоких рисках региональной войны, отметив гуманитарную катастрофу в секторе Газа, ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем, а командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун победил во втором туре голосования в парламенте, получив поддержку 99 депутатов.

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    18 января 2025, 06:36 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять беспилотников в Тульской области

    В Тульской области силами ПВО и РЭБ уничтожены пять беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тульской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили пять беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

    Как сообщает ТАСС, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы в Тульской области сбили пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

    «Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены пять БПЛА», – написал Миляев. Он также добавил, что режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется, однако ситуация находится под контролем властей.

    Силы ПВО и РЭБ продолжают оставаться в состоянии повышенной готовности, чтобы предотвратить возможные угрозы от беспилотников. Губернатор подчеркнул, что жители региона могут быть уверены в безопасности, несмотря на сохраняющиеся риски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Калужской области, один из которых упал на нежилое строение, при этом пострадавших не было. Пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над Смоленской областью, что предотвратило жертвы и разрушения. Российские силы противовоздушной обороны также уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью, избежав жертв и разрушений.

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    17 января 2025, 08:27 • Новости дня
    The Economist сообщил о крахе подготовленной во Франции бригады ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Элитная 155-я бригада ВСУ, обученная во Франции, столкнулась с массовым дезертирством солдат, что выявило недостатки в украинском военном командовании и разочаровало союзников Киева, пишет The Economist.

    Элитная 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской, обученная во Франции, оказалась в центре скандала из-за массового дезертирства солдат, передает «Российская газета».

    Журналисты указали, что это свидетельствует о серьезных недостатках в украинском военном командовании.

    По данным издания, проблемы с дезертирством и мобилизацией указывают на бездействие высшего армейского руководства Украины.

    Некоторые генералы закрывают глаза на проблему, тогда как другие обвиняют в этом подчиненных. Все это вызывает разочарование у союзников Киева.

    Журналисты также отметили, что сложившаяся ситуация с 155-й бригадой подрывает доверие к военной подготовке украинских военнослужащих, осуществляемой зарубежными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска потеряли штурмовой взвод при попытке окружения российских сил у Двуречной.

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    18 января 2025, 02:32 • Новости дня
    Два беспилотника уничтожены ПВО над Брянской областью

    ПВО уничтожила два беспилотника над Брянской областью, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью без жертв и разрушений.

    Как сообщает ТАСС, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью. Об этом на своем телеграм-канале проинформировал глава региона Александр Богомаз.

    «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены еще два БПЛА самолетного типа», – заявил Богомаз. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал и никаких разрушений не произошло.

    Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте событий, чтобы обеспечить безопасность и провести необходимые проверки.

    Ранее, в 00:54 мск, Богомаз уже сообщал об уничтожении еще двух беспилотников в небе над Брянской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над Брянской областью в течение 35 минут. Воздушные цели, сбитые силами ПВО над Белгородом, привели к ранению одного мирного жителя из села Беловское, которого доставляют в больницу с осколочными ранениями. В результате атаки украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа пострадала женщина, получив осколочное ранение грудной клетки.

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