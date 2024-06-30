Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.4 комментария
США перебросили танки Abrams на склады НАТО в Польше
Партия американской бронетехники, включая 14 танков M1 Abrams, прибыла на новые склады НАТО, расположенные на базе США в районе Повидза на западе Польши. Об этом сообщает издание министерства обороны США Stars and Stripes.
Как сообщает издание, техника переброшена на эти склады на случай агрессии на восточном фланге НАТО, пишет «Коммерсант».
Склады в Повидзе являются «самым значительным инфраструктурным проектом НАТО». Расположены в 250 милях (около 400 км) к западу от границы с Украиной. Вмещают до 85 танков Abrams, 190 бронированных машин (в том числе M2 Bradley) и 35 артиллерийских орудий (в том числе самоходную гаубицу M109 Paladin). Обслуживаются 405-й бригадой полевой поддержки армии США. Полная эксплуатация складов начнется в 2025 году.
Командир 405-й бригады полевой поддержки армии США полковник Эрнест Лейн II сообщил, что этот объект имеет огромное значение для НАТО благодаря его стратегическому расположению.
Отмечается, что склады и техника на них могут быть задействованы, когда командованию требуется дополнительная боевая мощь для экстренных операций, учений или тренировок. Объект сокращает сроки развертывания войск с 60 дней до недели, а также на объекте в течение 48 часов сможет полностью оснаститься бронетанковая бригада.
Ранее сообщалось, что большая часть оружия из нового американского пакета помощи Украине находится в Германии и Польше.