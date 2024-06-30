США перебросили танки Abrams на склады НАТО в Польше

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает издание, техника переброшена на эти склады на случай агрессии на восточном фланге НАТО, пишет «Коммерсант».

Склады в Повидзе являются «самым значительным инфраструктурным проектом НАТО». Расположены в 250 милях (около 400 км) к западу от границы с Украиной. Вмещают до 85 танков Abrams, 190 бронированных машин (в том числе M2 Bradley) и 35 артиллерийских орудий (в том числе самоходную гаубицу M109 Paladin). Обслуживаются 405-й бригадой полевой поддержки армии США. Полная эксплуатация складов начнется в 2025 году.

Командир 405-й бригады полевой поддержки армии США полковник Эрнест Лейн II сообщил, что этот объект имеет огромное значение для НАТО благодаря его стратегическому расположению.

Отмечается, что склады и техника на них могут быть задействованы, когда командованию требуется дополнительная боевая мощь для экстренных операций, учений или тренировок. Объект сокращает сроки развертывания войск с 60 дней до недели, а также на объекте в течение 48 часов сможет полностью оснаститься бронетанковая бригада.

Ранее сообщалось, что большая часть оружия из нового американского пакета помощи Украине находится в Германии и Польше.