То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.3 комментария
CNN: Большинство вооружений из нового пакета помощи США Киеву размещено в ФРГ и Польше
Большая часть оружия из нового американского пакета помощи Украине находится в Германии и Польше, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
По его данным, это позволит в сжатые сроки направить оружие на Украину, передает ТАСС.
Источник CNN добавил, что одними из первых в зону боевых действий поступят снаряды. Как отмечает телеканал, несмотря на то что Киев попытается привезти вооружения туда, где они нужны, Украина столкнется с «значительными логистическими проблемами», а Россия сохранит преимущество на поле боя.
Ранее представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что США после подписания законопроекта о военной помощи смогут доставить ВСУ боеприпасы со складов в Германии в короткий срок.