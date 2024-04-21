Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
Пентагон пообещал доставить боеприпасы Киеву за несколько дней
Пентагон: США смогут поставить ВСУ боеприпасы из Германии за пару дней
США после подписания законопроекта о военной помощи смогут доставить ВСУ боеприпасы со складов в Германии в короткий срок, передает New York Times слова представителя Пентагона генерала Патрика Райдера.
По словам Райдера, у США надежная логистика, поэтому снаряды могут быть доставлены в течение нескольких дней, передает РИА «Новости».
Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила закон об оказании военной помощи Израилю, Украине и Тайваню.
Напомним, как сообщил дипломатический источник в Брюсселе, принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ВСУ было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО.