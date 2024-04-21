В ВСУ назвали потерю Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»

CNN: Потеря Украиной Часова Яра станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»

Tекст: Вера Басилая

В сюжете отмечается, что ВСУ отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. По словам командира батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрия Федоренко, заняв Часов Яр, российские войска возьмут под «огневой контроль» Константиновку и Краматорск, что станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка», передает РИА «Новости».

Кроме того, еще одно ключевое место, по словам украинских военных, это село Очеретино, взяв которое, российская армия сможет контролировать жизненно важные для ВСУ логистические маршруты.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что ВСУ под Часовым Яром находятся в крайне тяжелом положении: нет людей, техники, разведки.

Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом Часов Яр будет освобождать Российская армия.