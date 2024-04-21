В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?5 комментариев
Стало известно условие для новых поставок оружия НАТО Киеву
Источник: Условием для новых поставок оружия НАТО Киеву был закон о мобилизации
Принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ВСУ было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
Как сообщил источник ТАСС, принятие на Украине закона о мобилизации было условием для поставок оружия со стороны стран НАТО, поскольку они имеют смысл только при наличии значительного числа военных, которые могут его использовать, для чего необходим активный призыв новых солдат.
Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Израилю, Украине и Тайваню.