  • Новость часаЭксперт: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры
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    Как Россия преодолеет урановый дефицит
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    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост
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    Премьер Эстонии выступил за бессрочное закрытие границы с Россией
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    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 13:43 • Новости дня

    Москва и Вашингтон продолжили консультации по визовым вопросам

    Замглавы МИД России Иванов подтвердил продолжение визового диалога с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил, что Москва и Вашингтон продолжают вести переговоры по визовым и консульским вопросам.

    Россия и Соединенные Штаты не прерывали диалог по консульским и визовым вопросам, передает РИА «Новости».

    «Переговоры ведут, да. Консультации продолжаются, да… Консультации, по крайней мере, не прерываются», – заявил Иванов журналистам на полях генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о ведении диалога между российскими и американскими профильными ведомствами по вопросу освобождения заключенных.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о планах обсудить с США отказ в выдаче американской визы заместителю министра иностранных дел Александру Алимову.

    Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал об обсуждении мер по упрощению визового режима и передвижения для дипломатов на консультациях Москвы и Вашингтона в Стамбуле.

    13 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Туск: Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, Уиткофф и Кушнер в Дублине рассказали лидерам ряда европейских стран и представителям ЕС об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    «Вчера поздно вечером на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС. Американцы сообщили об итогах встречи в Москве», – сообщил польский премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спецпосланник Джаред Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах нежелании властей Украины завершать конфликт.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

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    16 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    МИД КНР подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В МИД КНР подтвердили трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, КНР и США в Шэньчжэне.

    «Девятнадцатого ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – следует из сообщения представителя МИД КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности по трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США в Шэньчжэне.

    Reuters узнало, что Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую встречу лидеров России, Китая и США одним из важнейших событий начала XXI века.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 00:22 • Новости дня
    Названо самое востребованное направление у российских туристов на Новый год

    Азия стала востребованным новогодним направлением у туристов из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор туроператора «Арт-тур» и соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов заявил, что наиболее востребованными новогодними направлениями стали Таиланд, Вьетнам и Индонезия.

    Среди зарубежных направлений основной спрос сместился в сторону Азии, следом идут страны Ближнего Востока, прежде всего ОАЭ, а также Шри-Ланка и островные курорты Индийского океана, передает ТАСС.

    «В этом году мы наблюдаем заметное смещение спроса в сторону более позднего бронирования новогодних поездок», – отметил Арутюнов.

    По его словам, если раньше активные продажи на праздничные даты начинались в начале сентября, то сейчас существенное оживление наступило в октябре–ноябре. Туристы откладывают решение о покупке тура в расчете на более выгодные предложения ближе к вылету.

    При этом раннее бронирование не всегда означает самую низкую цену, а покупка в последний момент не гарантирует экономии. Ближе к Новому году отели могут предлагать специальные тарифы, однако при высоком спросе стоимость оставшихся вариантов существенно возрастает.

    Некоторые популярные гостиницы в ОАЭ, на Мальдивах и в странах Азии уже полностью распроданы на праздничные даты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новогодние каникулы назвали самым востребованным временем для путешествий. В октябре глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила об отсутствии ожиданий горящих туров на Новый год.

    В 2025 году Китай впервые вошел в пятерку самых популярных зарубежных направлений для новогодних поездок россиян.

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    13 ноября 2026, 23:01 • Новости дня
    Журналист Христенко рассказал об интриге при отлете Уиткоффа и Кушнера из Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер необычно повели себя после переговоров в Кремле, согласившись ответить на вопросы журналистов перед отлетом из Москвы, сообщил журналист Александр Христенко.

    По словам Христенко, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер удивили прессу перед вылетом из Москвы, неожиданно согласившись пообщаться с журналистами после переговоров в Кремле. Дополнительный интерес вызвал самолет американской делегации на летном поле правительственного терминала «Внуково-2», передает «Вести.Ру».

    Небольшой белый «Боинг-737» с синей полосой не имел опознавательных знаков, надписей, регистрационного номера и флага. Попытка скрыть визит с помощью неприметного лайнера привела к обратному эффекту.

    «Вдруг маленькая группа журналистов, в составе которой были «Вести», получила сигнал, что американские эмиссары по итогам переговоров в Кремле хотят ответить на вопросы прессы. Такого раньше не было. Необычно себя вел и вышедший из «Ауруса» спецпосланник Трампа», – поделился журналист Александр Христенко.

    Свое выступление американский эмиссар начал с того, что представился. По мнению Христенко, этот жест свидетельствует о готовности Вашингтона глубоко изучить коренные причины конфликта. Журналист добавил, что во время общения Владимир Путин привел участникам встречи доходчивый образ «из тумбочки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России обсудил со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером параметры масштабного обмена пленными с Украиной.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

    После переговоров Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.


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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    14 ноября 2026, 05:54 • Новости дня
    В МИД назвали логичной встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Бердыев: Возможная встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина была бы логичной

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС была бы логичной и востребованной, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Их контакт в соответствующем формате был бы, конечно, логичным и востребованным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    По словам Бердыева, лидеры трех стран неоднократно демонстрировали симпатии и уважение друг к другу, а также заинтересованность во встречах и достижении договоренностей.

    «Важно запастись терпением и дождаться официальных заявлений», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу администрация США сообщила о возможности трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС с акцентом на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

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    14 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Китай завершил подготовку к саммиту АТЭС в Шэньчжэне

    В китайском Шэньчжэне завершилась подготовка к саммиту АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Шэньчжэня Ли Юнь сообщил об успешном окончании всех подготовительных работ к проведению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    Город укрепил транспортную, энергетическую и гостиничную инфраструктуру с минимальными неудобствами для жителей. «Все площадки и объекты готовы», – заявил Ли Юнь, передает ТАСС.

    В Шэньчжэне стандартизировали свыше 100 тыс. указателей на иностранных языках и установили более 7 тыс. устройств перевода на базе искусственного интеллекта. В такси появились объявления на китайском и английском языках.

    Более 3 тыс. банкоматов Шэньчжэня настроили на работу с иностранными картами, а свыше 1,6 тыс. банковских отделений подготовили к обмену валюты. Зарубежными картами теперь можно бесконтактно оплатить проезд в городском метро.

    Заместитель руководителя рабочей группы по подготовке провинции Гуандун Ван Си добавил, что организаторы обеспечили прием гостей, их размещение, питание и медицинское обслуживание. Особое внимание уделили вопросам общественной безопасности и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в китайском Шэньчжэне к предстоящему саммиту АТЭС появились тематические баннеры и флаги на транспортной инфраструктуре.

    Администрация США сообщила о возможной трехсторонней встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласовывать повестку этой встречи.

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    13 ноября 2026, 17:14 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик около пяти часов летал у границ России

    Американский самолет-разведчик около пяти часов патрулировал границы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет-разведчик США Bombardier Artemis II около пяти часов осуществлял патрулирование у границ России, облетая Калининградскую область.

    Борт вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» и направился на север, в том числе вдоль границы Белоруссии и Польши. Примерно в 11:35 мск он начал облетать границы Калининградской области, передает РИА «Новости».

    К 16:10 мск самолет завершил патрулирование, сделал петлю вокруг Калининградской области и направился обратно.

    Самолет Bombardier Artemis II был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг самолет-разведчик США Bombardier Artemis II около четырех часов вел патрулирование у границ России.

    В понедельник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    В прошлое воскресенье американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей.

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    14 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

    Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершает полет над акваторией Черного моря, следует из полетных данных.

    Самолет вылетел из международного аэропорта Констанца имени Михаила Когэлничану в Румынии и направился в сторону Черного моря, передает РИА «Новости». Борт летит над морем и придерживается курса на юго-восток.

    Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II около пяти часов осуществлял патрулирование у границ России, облетая Калининградскую область.

    В среду источник в авиадиспетчерских службах сообщил о нахождении вылетевшего из Румынии самолета-разведчика НАТО над нейтральными водами Черного моря более девяти часов.

    В понедельник самолет-разведчик НАТО более пяти часов находился в районе Калининградской области.

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    14 ноября 2026, 09:50 • Новости дня
    МИД Филиппин назвал сроки запуска рейсов S7 из Владивостока на Себу

    МИД Филиппин: S7 до конца года запустит рейсы из Владивостока на Себу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Филиппины ожидают запуска прямых рейсов авиакомпании S7 из Владивостока на остров Себу до конца текущего года, сообщила глава филиппинского МИД Тереса Ласаро.

    «Ожидается, что в этом году авиакомпания S7 запустит рейсы по маршруту Владивосток – Себу», – заявила министр иностранных дел Филиппин в интервью РИА «Новости».

    Новый маршрут поспособствует развитию туризма, торговли и культурных обменов между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия и Филиппины обсудили перспективы поставок энергоресурсов.

    Также президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший выступил за расширение взаимодействия с Россией в вопросах обеспечения международной безопасности.

    Ранее Минпромторг сообщил о планах возобновления прямого авиасообщения между двумя странами.

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    14 ноября 2026, 01:00 • Новости дня
    Песков: США пока не информировали Москву об итогах переговоров с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон пока не сообщил Москве о результатах переговоров американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с руководством Украины в Дублине, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Пока нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом положительно оценил результаты дипломатических усилий Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине.

    Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с президентом России Владимиром Путиным и украинским руководством.

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным.

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    13 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Белый дом заявил об «обнадеживающем прогрессе» на переговорах по Украине

    Белый дом: Усилия Уиткоффа и Кушнера по Украине принесли обнадеживающий прогресс

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли положительно оценила результаты дипломатических усилий американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине.

    «Обнадеживающий прогресс на пути к миру!» – написала Келли в соцсети, комментируя работу американских дипломатов. Она отметила проведение второго раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби, встречи представителей президента США с Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, а также подготовку масштабного обмена пленными, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В тот же день Уиткофф анонсировал проведение еще одной встречи в рамках процесса украинского урегулирования.

    В пятницу спецпосланник Джаред Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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    14 ноября 2026, 23:54 • Новости дня
    Кушнер заявил о готовности России и Украины к практическим компромиссам

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что в ходе закрытых консультаций Россия и Украина продемонстрировали понимание необходимости уступок ради завершения конфликта.

    «В наших частных обсуждениях обе стороны понимают, что для прекращения этой войны потребуются практические компромиссы», – заявил Кушнер в X.

    По его словам, в ходе обсуждений появились новые идеи, которые могут привести к прорывам или помочь преодолеть оставшиеся разногласия.

    Он указал, что любое итоговое соглашение должно быть одобрено всеми вовлеченными сторонами, а Вашингтон поддержит лишь те решения, которые укрепят безопасность и снизят вероятность будущих кризисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом сообщил о положительных результатах дипломатических усилий США по урегулированию конфликта на Украине.

    Во вторник американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах Путина с американскими спецпосланниками нежелании властей Украины завершать конфликт.

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США в Кремле заявил, что для России единственной линией разграничения с Украиной является линия государственной границы.

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    14 ноября 2026, 23:59 • Новости дня
    Кушнер: США сосредоточены на организации диалога между Москвой и Европой

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон сосредоточен на организации прямого диалога между Москвой и европейскими партнерами, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

    «Сейчас наше внимание сосредоточено на содействии прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами и подготовке повестки дня для следующего раунда трехсторонних переговоров», – заявил Кушнер в X.

    По его словам, НАТО сохранит статус ключевой опоры европейской безопасности, при этом альянс получит более надежные механизмы военного взаимодействия, связи, предотвращения инцидентов и взаимной деэскалации, а также практические способы разрешения споров до их перехода в кризис. Кушнер отметил, что именно для этого Вашингтон привлекает европейских партнеров к непосредственному участию в переговорах.

    «Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы напрямую вовлечь наших европейских партнеров в эти дискуссии», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер заявил о готовности России и Украины к практическим компромиссам.

    В пятницу Кушнер сообщил о существенном прогрессе на трехдневных переговорах с участием российской и украинской делегаций.

    В четверг он назвал сроки нового раунда многосторонних переговоров по Украине – следующую неделю.

    Кушнер также сообщил о начале обсуждения с европейскими представителями архитектуры безопасности на континенте.

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    13 ноября 2026, 15:11 • Новости дня
    Индия сократила число категорий виз и визовые анкеты для иностранцев

    МВД: Индия сократила число визовых анкет и основных категорий виз до девяти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство внутренних дел Индии упростило визовый режим для иностранных граждан, объединив категории виз и сократив визовые анкеты.

    «27 августа 2026 года Министерство внутренних дел Индии сократило количество основных категорий виз с 13 до 9, а число подкатегорий – с 49 до 23», – цитирует документ ведомства РИА «Новости».

    К концу года визы начнут оформлять по новой системе. Прежняя туристическая виза переименована в визу посетителя и разделена на две подкатегории: V-1 выдается на 30 дней с возможностью многократного въезда, V-2 – на один, пять или 10 лет.

    Медицинские визы будут выдавать на год с многократным въездом, а студентам, поступившим через портал Study in India, может выдаваться электронная виза на срок до пяти лет. Деловые визы разделили на B-1 для долгосрочной предпринимательской деятельности и B-2 для краткосрочной работы по контрактам.

    Число обязательных граф в анкетах по всем 23 категориям и подкатегориям сократили на 65-70%. С 1 января 2026 года электронная туристическая виза на 30 дней для россиян является бесплатной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Москва и Нью-Дели прекратили разработку соглашения о безвизовых поездках туристических  групп.

    В сентябре власти Белоруссии утвердили новые правила выдачи электронных виз гражданам Индии.

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии

    Украина рассчитывает получить 16 учебно-тренировочных чешских самолетов L-39 Skyfox. Киев уже согласовал получение четырех машин и сейчас идет подготовка летчиков. Машины предполагается использовать не только для учебно-тренировочных полетов, но и перехвата ударных беспилотников. Насколько выгоднее применять реактивный самолет по сравнению с зенитными дронами или мобильными группами? Придется ли России предпринимать контрмеры? Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

      Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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