Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.5 комментариев
Москва и Вашингтон продолжили консультации по визовым вопросам
Замглавы МИД России Иванов подтвердил продолжение визового диалога с США
Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил, что Москва и Вашингтон продолжают вести переговоры по визовым и консульским вопросам.
Россия и Соединенные Штаты не прерывали диалог по консульским и визовым вопросам, передает РИА «Новости».
«Переговоры ведут, да. Консультации продолжаются, да… Консультации, по крайней мере, не прерываются», – заявил Иванов журналистам на полях генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о ведении диалога между российскими и американскими профильными ведомствами по вопросу освобождения заключенных.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о планах обсудить с США отказ в выдаче американской визы заместителю министра иностранных дел Александру Алимову.
Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал об обсуждении мер по упрощению визового режима и передвижения для дипломатов на консультациях Москвы и Вашингтона в Стамбуле.