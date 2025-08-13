  • Новость часаМИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США
    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву
    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    Умер легендарный полковник КГБ Владимир Зайцев
    Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
    CNN сообщил о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    МИД Эстонии заявил о высылке российского дипломата
    Китай ввел санкции против двух европейских банков
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    13 августа 2025, 14:09 • Новости дня

    Белоруссия заявила об отработке использования ядерного оружия на учениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе российско-белорусских учений «Запад-2025» военные проведут тренировку по планированию применения ядерного оружия, а также комплекса «Орешник», заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

    Вопрос применения этого оружия является важной частью стратегического сдерживания и находятся под особым контролем руководства страны, сказал Хренин, передает БелТА.

    Минск вынужден реагировать на усиление военной активности у западных и северных границ. «Порох всегда надо держать сухим», – добавил министр.

    Также отмечается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал закрытый доклад Хренина о подготовке к учениям и текущей оперативной обстановке. Главными темами доклада стали предстоящие в сентябре стратегические учения и вопросы безопасности на границах страны.

    Напомним, учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии. В ходе них также планируется отработать отражение ударов с воздуха. Белорусское Минобороны указывало на возросшую интенсивность передвижения войск НАТО перед белорусско-российскими учениями «Запад-2025».

    12 августа 2025, 23:03 • Новости дня
    Путин обратился к участникам форума молодых журналистов в Калининграде

    Путин направил приветствие участникам форума «ШУМ» платформы «Росмолодежь.События»

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин пожелал участникам Всероссийского молодежного форума «ШУМ» успехов, подчеркнув значимость их вклада в освещение жизни страны.

    Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», проходящего в Калининградской области, передает ТАСС.

    Форум собрал молодых журналистов, создателей просветительского контента и студентов профильных вузов со всей страны. Путин выразил уверенность, что дискуссии и встречи с ведущими экспертами помогут участникам получить поддержку единомышленников и реализовать свои проекты.

    В приветствии президент отметил: «Именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире».

    Путин также подчеркнул важность деятельности молодых журналистов для консолидации многонационального народа и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Он пожелал участникам форума плодотворного общения и ярких впечатлений.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа

    Белый дом: Путин и Трамп встретятся в Анкоридже на Аляске

    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, «в пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», передает РИА «Новости».

    Ранее США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    51 комментарий

    Комментарии (4)
    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 21:22 • Новости дня
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед саммитом России и США

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых планируют использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирных жителей после провокационного удара, сообщает Минобороны России.

    По данным, полученным из нескольких источников, киевский режим готовит провокацию с целью срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров, передает российское военное ведомство в своем Telegram-канале. Так, 11 августа СБУ автотранспортом доставила группу иностранных журналистов в Чугуев под видом подготовки репортажей о жизни в прифронтовом городе.

    Планируется, что непосредственно перед саммитом, в пятницу, Вооруженные силы Украины нанесут удар с использованием беспилотников и ракет по жилому кварталу или больнице. Ожидается, что среди мирного населения будет много пострадавших, а западные журналисты должны будут оперативно зафиксировать последствия удара.

    Официальная версия киевского режима предполагает возложение ответственности за происшествие на Вооруженные силы Российской Федерации с целью создания негативного медийного фона и срыва диалога между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Возможны аналогичные провокации в других населенных пунктах, находящихся под контролем Киева.

    Ранее глава Украины Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин и президент Америки Дональд Трамп не примут решения по Украине на Аляске. Напомним, Зеленского решили не приглашать на саммит.

    Белый дом сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным тет-а-тет.

    Комментарии (11)
    12 августа 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России

    Орбан назвал Украину проигравшей и потерявшей контроль над будущим

    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила возможность самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.

    Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла России, а ее дальнейшую судьбу будут решать другие страны, передает ТАСС. Выступая на YouTube-канале Patriota, Орбан подчеркнул, что Украина поставила под угрозу собственную государственность и нарушила баланс сил в Европе, стремясь вступить в НАТО и Евросоюз.

    «Украина проиграла, а Россия выиграла эту войну. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах западные деятели, стоящие за украинцами, признают, что это произошло, и что из всего этого последует», – заявил Орбан. Премьер добавил, что Киев не капитулировал только благодаря европейской военной и финансовой поддержке.

    Орбан отметил, что многие европейские лидеры питают иллюзии о возможности изменения режима в Москве через упорство Украины, однако он не разделяет эту точку зрения. Он считает, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией по аналогии с Соединенными Штатами. По мнению премьера, Европа оказалась вне процесса урегулирования украинского кризиса, которым сейчас занимаются Россия и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих стран Европы с Россией. Премьер отказался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине. Он назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США.

    Комментарии (17)
    12 августа 2025, 14:52 • Новости дня
    Польша выслала 57 украинцев за флаги ОУН-УПА на концерте Коржа в Варшаве
    Польша выслала 57 украинцев за флаги ОУН-УПА на концерте Коржа в Варшаве
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Польши приняли решение депортировать группу иностранцев после демонстрации запрещенной символики на музыкальном мероприятии в Варшаве.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на заседании правительства, что в отношении 63 человек возбуждены дела о выдворении, передает РИА «Новости». По его словам, 57 из них являются гражданами Украины и шесть – гражданами Белоруссии. Все они должны покинуть территорию Польши добровольно либо под принуждением.

    Туск подчеркнул, что эта мера связана с инцидентом, произошедшим на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа. Он отметил, что ситуация, вызвавшая общественное возмущение, считается теперь исчерпанной.

    Напомним, на выступлении Макса Коржа в Варшаве молодые люди размахивали флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признаны террористическими и запрещены в России).

    Ранее британского певца Рода Стюарта освистали на концерте за портрет Зеленского.

    Комментарии (8)
    12 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    Зеленского решили не приглашать на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского на Аляску во время проведения саммита России и США не ожидается.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «Ожидать его приглашения не стоит», – заявил один из собеседников агентства.

    Другой источник отметил, что Соединенные Штаты не станут препятствовать возможным позитивным результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Напомним, Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече лидеров.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Комментарии (11)
    13 августа 2025, 07:03 • Новости дня
    Орбан: Венгрия может устроить распад Украины за один день

    Орбан: Венгрия может развалить Украину, перекрыв газ и электричество

    Орбан: Венгрия может устроить распад Украины за один день
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгрия не заинтересована в дестабилизации на украинской территории, хотя может развалить киевский режим за один день, поскольку Украина зависит от венгерских энергоресурсов, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    «Мы могли бы устроить распад Украины за один день. За один-единственный день. Только это не в наших интересах. В конце концов, Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа», – заявил Орбан в интервью порталу Patriota, передает РИА «Новости».

    По его словам, в случае аварии Украина может встать, однако при этом Киев все равно ведет себя неуважительно по отношению к Будапешту.

    При этом украинское руководство знает, что Венгрии не нужен подрыв украинской безопасности, так как это приведет к росту террористической угрозы и ухудшению положения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

    Орбан заявил, что Венгрии нужна стабильная и функционирующая Украина.

    Вместе с тем Будапешт не желает находиться в одном союзе с Киевом и не поддерживает членство Украины ни в ЕС, ни в НАТО, так как это приведет к постоянным конфликтам интересов и негативно скажется на Венгрии.

    До этого Орбан говорил, что киевский режим уже не способен самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.

    Также венгерский премьер призывал провести саммит ведущих стран ЕС с Россией. Кроме того, он отказывался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине.

    Комментарии (5)
    12 августа 2025, 19:07 • Новости дня
    Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России

    Инфекционист Поздняков назвал конец осени стартом новой волны COVID-19

    Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Врач-инфекционист Андрей Поздняков считает, что рост заболеваемости коронавирусом может начаться ближе к концу осени на фоне ослабления коллективного иммунитета.

    Эксперт отметил, что коронавирус не демонстрирует выраженной сезонности, однако очередной подъем случаев может произойти к концу осени или в начале зимы 2025 года. Главным фактором он назвал появление новых штаммов вируса и снижение коллективного иммунитета, передает РИА «Новости».

    «Следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета», – заявил Поздняков. По его словам, прогнозировать точные сроки сложно из-за легкого течения болезни у большинства и частого обращения пациентов за амбулаторной помощью.

    Врач добавил, что пик заболеваемости обычными ОРВИ традиционно приходится на осень, а рост числа случаев начинается в сентябре, когда дети возвращаются в школы, а взрослые – на работу. Скученность людей способствует распространению вирусов. Ожидается, что подъем заболеваемости гриппом произойдет с октября по декабрь 2025 года, а новый всплеск возможен весной 2026 года.

    В качестве профилактики Поздняков советует делать прививку от гриппа в сентябре – начале октября, использовать маски и антисептики при необходимости и поддерживать иммунитет.

    Напомним, в мае в Азии зафиксирован новый всплеск COVID-19, при этом в Гонконге уровень заболеваемости достиг максимума с апреля 2024 года.

    Комментарии (5)
    12 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Табун лошадей погиб во время грозы в Башкирии

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате сильной грозы в селе Первое Туркменево Баймакского района Башкирии погиб табун лошадей, находившихся у линии электропередачи.

    Семь лошадей погибли от удара молнии, передает МЧС Башкортостана в Telegram. Инцидент произошел в понедельник, когда табун пасся возле линий электропередачи.

    В ведомстве отметили: «Во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Так, в селе Первое Туркменево в результате удара молнии погибло семь голов лошадей, принадлежащих жителю села». Отмечается, что животные находились вблизи линий электропередачи, что увеличило риск трагедии.

    Ранее в Алексинском районе Тульской области три человека погибли, еще две женщины попали в больницу с травмами после удара молнии.

    Комментарии (6)
    12 августа 2025, 18:59 • Новости дня
    США перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию

    Бомбардировщики B-1B ВВС США прибыли на базу в Норвегии

    США перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию
    @ HIGH-G Productions/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объединенное авиационное командование НАТО (AIRCOM) сообщило о прибытии трех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США на авиабазу Эрланн в Норвегии.

    Самолеты вылетели с базы Дайс в штате Техас и прибыли в Норвегию 9 августа в рамках развертывания оперативной группы бомбардировщиков в Европе, передает «Газета.Ru». В полете B-1B сопровождали истребители EF/A-18M «Хорнет» ВВС Испании, базирующиеся на исландской авиабазе Кефлавик.

    Во время пребывания в Норвегии бомбардировщики США будут выполнять различные миссии в сотрудничестве с норвежскими F-35 и другими самолетами НАТО. Цель – отработка действий в условиях повышенной опасности, а также совершенствование навыков поиска, определения, сопровождения и целеуказания.

    Экипажи B-1B также проведут тренировки по противодействию воздушным и наземным угрозам, направленным на ограничение свободы маневра. В AIRCOM подчеркнули, что эти мероприятия должны повысить готовность альянса к обеспечению превосходства в воздухе.

    Авиабаза Эрланн традиционно служит площадкой для учений НАТО в полярном регионе.

    Ранее в Минске сообщили об агрессивных действиях НАТО перед учениями «Запад».

    Комментарии (6)
    12 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    АдГ стала самой популярной партией Германии

    Bild: АдГ обошла ХДС/ХСС и возглавила рейтинг партий ФРГ по популярности

    АдГ стала самой популярной партией Германии
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Альтернатива для Германии» опередила блок ХДС/ХСС по популярности в свежем социологическом исследовании, пишет Bild.

    Как сообщает издание Bild, согласно исследованию института Forsa, рейтинг партии «Альтернатива для Германии» вырос на 1% и достиг 26%, передает РИА «Новости». Это позволило АдГ впервые за последние недели выйти на первое место среди политических партий страны по уровню поддержки.

    Поддержка блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, входящего в правящую коалицию, снизилась на 1% – до 24%. Газета отмечает, что столь низкие показатели у ХДС/ХСС в последний раз наблюдались в конце апреля.

    В апреле этого года, по данным опроса компании Ipsos, АдГ также выходила в лидеры, имея 25% против 24% у ХДС/ХСС. В аналогичном опросе на прошлой неделе обе партии делили первое место, набрав по 25%.

    Рейтинг Социал-демократической партии Германии, входящей в коалицию, остался на уровне 13%. Таким образом, общая поддержка правящих партий составляет около 37% населения страны.

    В то же время, согласно исследованию института INSA от 11 августа, ХДС/ХСС сохранял лидерство, набрав 27%, а поддержка АдГ составляла 25%.

    Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» связала популярность АдГ с Украиной.

    В мае немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций. Большинство граждан Германии выступили против запрета партии АдГ.

    Комментарии (5)
    12 августа 2025, 16:59 • Новости дня
    На Украине допустили вывод ВСУ из ДНР

    Украинский политтехнолог допустил вывод войск Киева из ДНР

    На Украине допустили вывод ВСУ из ДНР
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское руководство рассматривает вариант вывода войск с территории ДНР из-за опасений потерять поддержку Вашингтона и усиления давления со стороны США.

    Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на политтехнолога, работавшего с офисом Владимира Зеленского, передает ТАСС. Сообщается, что Киев может согласиться на вывод войск с территории ДНР, чтобы избежать потери американской поддержки.

    По данным издания, Зеленский сейчас стремится убедить американского президента не настаивать на условиях, предполагающих вывод украинских военных из Донбасса, и вернуться к прежней идее перемирия по текущей линии фронта.

    «Я не уверен, что будет бунт и «майдан», если отдать полностью Донецкую область, а взамен Украина получит прекращение войны и мобилизации/бусификации. Да, будет много обвинений в капитуляции. Но они будут в большей степени рассчитаны на будущие выборы», – сказал собеседник издания.

    Эксперты считают, что согласие на вывод войск станет для Зеленского «политическим самоубийством», приведет к акциям протеста и вероятной отставке.

    Собеседник издания отметил, что отказ от предложения Трампа может привести к прекращению помощи США, а это усугубит ситуацию на фронте. Окончательное решение, по его словам, будет приниматься в офисе Зеленского после оценки рисков и возможностей и в зависимости от того, насколько жестко американские власти будут настаивать на своих требованиях.

    Напомним, Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена. Ранее Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Комментарии (15)
    12 августа 2025, 19:22 • Новости дня
    Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ

    Заслуженный учитель Пратусевич назвал ключевые требования к домашним заданиям в эпоху ИИ

    Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ
    @ Kira Hofmann/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапована

    Внедрение искусственного интеллекта, а до этого интернета, ранее – калькулятора, приводит к тому, что определенные типы заданий, выполняясь с помощью мощных средств, не служат развитию ученика. Поэтому нужна работа специалистов по разработке таких заданий, которые не будут корректно решаться с помощью современных инструментов, сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что начинается разработка предложения по изменению подходов к домашнему заданию. Он уточняет, что речь идет о необходимости исключить формализм, в том числе использование искусственного интеллекта, специализированных программ и поиск готовых ответов в интернете.

    «Вопрос домашнего задания, отношения к нему, размера, содержания и тому подобное – есть часть методики преподавания соответствующего предмета и часть дидактики как науки о преподавании. Поэтому странно выглядит попытка Госдумы заниматься этим. Все-таки это предмет ведения профессионального сообщества», – говорит Пратусевич.

    Однако, продолжает он, понятны причины, вызвавшие интерес к этой теме. Внедрение искусственного интеллекта, а до этого интернета, ранее – калькулятора, приводит к тому, что определенные типы заданий становятся чисто формальными, ибо выполняясь с помощью мощных средств, не служат развитию ученика. Например, до появления интернета задать реферат было вполне осмысленным заданием, улучшавшим навык работы с источниками, обобщения, систематизации информации. Но сейчас заданный реферат, скорее всего, будет выполнен формально, а его выполнение не даст прироста навыков.

    «Это значит, что нужна работа педагогов, методистов по разработке таких типов заданий, которые не будут корректно решаться с помощью современных инструментов, но могут их корректно использовать. Решения этой задачи как у нас, так и за рубежом, нет, но решать ее надо», – считает собеседник.

    Задавая домашнее задание, учитель должен четко понимать, чего он хочет добиться в результате его выполнения, продолжает учитель: «Задание должно быть не потому что «так принято», а с определенной целью. Возможно, что учитель, задумавшись о целях, примет решение об уменьшении объема заданий».

    «Я, работая учителем математики, далеко не с каждого урока даю домашнее задание. Более того, иногда ребята даже просят им его дать, говоря, что давно не было. Потому что домашнее задание – это способ порешать трудную задачу в условиях отсутствия цейтнота и стресса на уроке», – объясняет Пратусевич.

    Что касается переноса процесса обучения на дом, когда ответственность за обучение как бы перекладывается на родителей, то это сложный вопрос, рассуждает педагог. Бывает, что программа перегружена, и учитель не успевает дать все в классе. Бывает, что поведение и прилежание учеников оставляет желать лучшего. Бывает, что учитель сам для себя решает ограничиться функцией контроля, что недопустимо.

    Ранее член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что если в России изменить методику образования, то нагрузка автоматически снизится. Он подчеркнул, что домашние задания необходимо школьникам оставить.

    Комментарии (6)
    13 августа 2025, 06:56 • Новости дня
    В МВД перечислили кодовые фразы курьеров-мошенников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Курьеры, работающие на мошенников, часто используют заранее заученные «кодовые фразы», такие как «все по инструкции» или «проверка безопасности», чтобы обмануть жертв, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

    Курьеры, работающие на мошенников, часто применяют заранее подготовленные «кодовые фразы», чтобы убедить жертву в своей легитимности, передает ТАСС. Примеры таких фраз включают «я от сотрудника банка», «выходите, я подъехал», «все по инструкции», «не сообщайте никому». Такие формулировки могут указывать на участие в преступной схеме, пояснили в пресс-центре МВД РФ.

    Мошенники также инструктируют курьеров использовать дополнительные условные слова, например, «проверка безопасности» или «конфиденциально». В некоторых случаях для получения денег или ценностей курьеру сообщается специальный пароль, который затем передается жертве. Пароли устанавливаются организаторами преступной деятельности и могут быть разными.

    В МВД советуют при подозрении на мошенничество сразу прекратить контакт с курьером, не передавать ему деньги или документы, а также постараться запомнить его приметы, транспорт и номер телефона и немедленно сообщить данные в полицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники разработали двухэтапную схему обмана с использованием ссылки на сайт Роскомнадзора. МВД предупредило о появлении новой мошеннической схемы на популярных площадках объявлений. Банк ВТБ заявил о росте числа случаев мошенничества при покупке авиабилетов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 18:44 • Новости дня
    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС

    Губернатор Балицкий: ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС

    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска Украины нанесли удар по территории около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего произошло возгорание сухой травы и растительности.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об инциденте в своем Telegram-канале.

    «Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции. На месте работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания», – написал он.

    Ранее на ЗАЭС заявили о критической ситуации из-за обстрелов ВСУ.

    На прошлой неделе в результате артиллерийского удара по территории ЗАЭС были повреждены окна в зданиях. Директор ЗАЭС заявил о намерении уведомить МАГАТЭ об ударе ВСУ.

    Комментарии (10)
    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

