В Минске сообщили об агрессивных действиях НАТО перед учениями «Запад»

Минобороны Белоруссии заявило об агрессии НАТО перед учениями «Запад»

Tекст: Вера Басилая

Активность стран НАТО у границ Белоруссии усилилась на фоне подготовки к совместным с Россией учениям «Запад-2025», передает ТАСС.

Как заявил Валерий Ревенко, начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии, действия альянса стали более агрессивными, а количество учений постоянно увеличивается.

По словам Ревенко, в августе и сентябре число учений объединенных вооруженных сил альянса и национальных подразделений вырастет с шести до десяти. Среди них крупнейшее – «Железный защитник» в Польше с участием более 34 тыс. военных и 600 единиц техники. Мероприятия пройдут у восточных границ Польши, то есть в непосредственной близости от Белоруссии.

В Литву уже доставлены вооружение и техника Бундесвера для учения «Большой орел – 2025». Литовские военные усиливают ПВО у белорусской границы, переносят учения на более ранние сроки и увеличивают совместные маневры с американскими подразделениями на полигоне Пабраде, в 15 км от границы Белоруссии.

Ревенко подчеркнул, что западные государства используют учения «Запад-2025» как повод для дальнейшей милитаризации региона.

В Минобороны Белоруссии также выступили против дальнейшей милитаризации Европы, заявив, что она нарушает баланс сил и снижает стратегическую стабильность.

При этом Белоруссия пригласила иностранных наблюдателей на учения в сентябре для обеспечения максимальной транспарентности и доверия, уведомив об этом все страны – участники Венского документа.

Ранее в Белоруссии заявили, что на учениях «Запад-2025» решили отработать отражение ударов с воздуха.

Учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии.