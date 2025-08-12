Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».4 комментария
На учениях «Запад-2025» решили отработать отражение ударов с воздуха
В ходе учений «Запад-2025», которые состоятся с 12 по 16 сентября, военные двух стран сосредоточатся на отражении воздушных ударов и борьбе с диверсантами, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
По его словам, военнослужащие Белоруссии и России в рамках учений «Запад-2025» отработают отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника, передает ТАСС.
«В ходе учения планируется отработка следующих вопросов: отражение ударов средств воздушного нападения противника; ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства; авиационная поддержка действий войск; борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника», – заявил Ревенко .
Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября. Руководство маневрами осуществляет Генеральный штаб Вооруженных сил Белоруссии. Главная тема – проверка возможностей Белоруссии и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили подготовку к учениям «Запад-2025». Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным по вопросам российско-белорусских учений.