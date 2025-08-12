На учениях «Запад-2025» решили отработать отражение ударов с воздуха

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, военнослужащие Белоруссии и России в рамках учений «Запад-2025» отработают отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника, передает ТАСС.

«В ходе учения планируется отработка следующих вопросов: отражение ударов средств воздушного нападения противника; ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства; авиационная поддержка действий войск; борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника», – заявил Ревенко .

Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября. Руководство маневрами осуществляет Генеральный штаб Вооруженных сил Белоруссии. Главная тема – проверка возможностей Белоруссии и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили подготовку к учениям «Запад-2025». Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным по вопросам российско-белорусских учений.