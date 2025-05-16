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    16 мая 2025, 17:02 • Новости дня

    Белоусов обсудил с Хрениным российско-белорусские учения «Запад-2025»

    Белоусов: Учения «Запад-2025» пройдут в оборонительном формате

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе предстоящих учений «Запад-2025» Россия и Белоруссия отработают совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства на нескольких стратегических направлениях, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

    Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии генерал-лейтенантом Виктором Хрениным в Минске. «Итоги сегодняшней встречи подтвердили единство подходов Российской Федерации и Белоруссии по всем ключевым вопросам и стратегии в текущей ситуации, к оценке вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства», – приводит его слова Telegram-канал Минобороны РФ.

    Россия и Белоруссия продолжают укреплять военное и военно-техническое сотрудничество, совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил для обеспечения безопасности двух государств. Особое внимание уделяется повышению боевых возможностей региональной группировки войск, совместной оперативной и боевой подготовке.

    Кульминацией подготовки в этом году станет белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2025». Учение, по словам Белоусова, носит исключительно оборонительный характер.

    В ходе учений планируется отработать варианты совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства. Будет задействована региональная группировка войск Белоруссии и Российской Федерации, а также коалиционная группировка войск дружественных государств на нескольких стратегических направлениях.

    Глава российского военного ведомства напомнил, что в 2025 году Россия и Белоруссия масштабно отмечают 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне и передал белорусскому коллеге архивные материалы о боевом пути его предков. Хренин заявил, что состоявшиеся мероприятия позволили комплексно обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и обеспечения безопасности Союзного государства.

    «Встреча с президентом Белоруссии продемонстрировала, что глава белорусского государства держит на контроле все аспекты наших отношений, а военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия», – подчеркнул глава белорусского оборонного ведомства.

    15 мая 2025, 17:48 • Новости дня
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД прокомментировал слова главы МИД Германии о необходимости усилить состав российской делегации, подчеркнув профессионализм своих представителей.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что «Россия должна направить делегацию, которая соответствует серьезности текущей ситуации».

    В своем Telegram-канале она отметила, что Россия уже направила делегацию, состоящую из профессионалов, включая представителей МИД, Минобороны, ГУ Генштаба и правовых международников. Дипломат подчеркнула: «В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально».

    Захарова также добавила, что западные страны боятся вести диалог с этой делегацией, несмотря на их постоянные заявления о необходимости переговоров. «Возможно, судя по «серьезности текущей истерики» натовцев и Зеленского, они ждали психиатров?» – иронично отметила дипломат.

    Она порекомендовала западным странам и их союзникам взять себя в руки и приступить к переговорам, иначе им грозит звание «трусливых истеричек».

    Ранее Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

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    16 мая 2025, 07:58 • Новости дня
    Spiegel: В офисе Зеленского царит паника из-за переговоров в Стамбуле
    Spiegel: В офисе Зеленского царит паника из-за переговоров в Стамбуле
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В офисе Владимира Зеленского царит паника на фоне переговоров с Россией в Стамбуле, пишет Spiegel.

    Советник администрации Зеленского сообщил изданию: «Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит», передает РИА «Новости».

    Журнал отмечает, что глава киевского режима недоволен позицией президента США Дональда Трампа, который не поддерживает требования Украины так, как это делала предыдущая американская администрация. В публикации подчеркивается, что Зеленский вынужден постоянно подстраиваться под мнение Трампа.

    Кроме того, по данным Spiegel, в Киеве опасаются, что все, что было достигнуто за три года войны, может быть потеряно в ходе переговоров в один момент.

    Вопрос о проведении четырехсторонних переговоров Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым. Переговоры между российской делегацией и главой МИД Турции Хаканом Фиданом в офисе президента в Стамбуле завершились после более чем одного часа обсуждения.

    Коментарии (27)
    16 мая 2025, 14:20 • Видео
    Президент США пошел против Израиля

    Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    Коментарии (0)
    15 мая 2025, 20:33 • Новости дня
    Стала известна дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая

    Стала известна дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ БелТА/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между российской и украинской делегациями пройдут в Стамбуле в пятницу, 16 мая.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров.

    Ранее советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация должна приехать в Стамбул в четверг поздно вечером.

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул в четверг утром для проведения переговоров с украинской стороной.

    Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

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    15 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Мединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле

    Мединский назвал переговоры в Стамбуле продолжением прерванного мирного процесса

    Мединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    По словам Мединского, основной задачей прямых контактов с украинской стороной является установление долгосрочного мира, передает ТАСС.  «Задача прямых переговоров с украинской стороной – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», – заявил Мединский.

    «Делегация настроена конструктивно, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения», – сообщил Мединский в беседе с журналистами. Он также подчеркнул, что российская делегация в Стамбуле обладает всеми необходимыми полномочиями и компетенциями для ведения переговоров.

    Ранее Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

    Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует отправить делегацию в Стамбул для обсуждения условий прекращения огня, руководить группой будет министр обороны Рустем Умеров.

    Коментарии (17)
    16 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине

    Канцлер ФРГ Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus из-за отсутствия подготовки в ВСУ

    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о невозможности передачи Украине ракет Taurus, сославшись на длительный процесс обучения военных.

    Германия не собирается передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения». Мерц также отметил, что дискуссию о возможных поставках ракет Taurus не следовало начинать публично.

    В апреле Мерц в интервью ARD допустил передачу Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Однако министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары ракетами Taurus по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что поставки Киеву ракет Taurus не влияют на ситуацию на фронте, в отличие от обычных артиллерийских снарядов.

    Коментарии (8)
    15 мая 2025, 22:15 • Новости дня
    Переговоры делегации России и главы МИД Турции завершились

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между российской делегацией и главой МИД Турции Хакана Фидана в офисе президента в Стамбуле длились более часа и завершились.

    Встреча российской делегации с министром иностранных дел Турции завершилась в Стамбуле, переговоры продолжались более часа, передает РИА «Новости».

    Источник агентства в МИД Турции сообщил, что разговор прошел в офисе президента страны.

    По завершении встречи машины российской делегации покинули территорию президентского офиса. Подробности обсуждавшихся вопросов и итоги переговоров стороны пока официально не раскрывали.

    Ранее в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле прошли переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и российской делегации.

    Коментарии (2)
    16 мая 2025, 13:22 • Новости дня
    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus

    Рар: Мерц изменил риторику по передаче Украине Taurus после брифинга с разведслужбами ФРГ

    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос о поставках Украине ракет Taurus постепенно исчезнет с повестки дня, если переговоры между Россией и Украиной состоятся. В противном случае решение будет зависеть от позиции США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus, мотивировав это отсутствием подготовки в ВСУ.

    «Фридрих Мерц после вступления в должность канцлера Германии получил доступ ко всей серьезной информации. До этого с ним не проводили брифинги разведслужбы. Складывается впечатление, что после первой консультации политик сделал определенные выводы по вопросу поставок Украине ракет Taurus. В частности, он понял, что такой шаг может подвергнуть ФРГ большой беде», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его оценкам, этот вопрос постепенно «исчезнет с повестки дня, если переговоры между российской и украинской делегациями состоятся». «В противном случае решение будет зависеть от позиции США. Европейцам важно получить от главы Белого дома Дональда Трампа заверения в готовности поддержать Европу в случае конфликта, поскольку без американского «зонтика» они проиграют России в любом противостоянии», – уточнил собеседник.

    «Как любит говорить Трамп, у Европы нет «карт». Цели Вашингтона и Брюсселя на Украине разошлись: Штаты хотят примирения любой ценой, а ЕС не желает, чтобы Киев потерял территории. На этом фоне тактика Мерца предельно ясна: помешать сближению Трампа с Владимиром Путиным, вернуть США в трансатлантический альянс», – детализировал аналитик.

    «Канцлер Германии будет сейчас подлизываться к американскому лидеру, давать ему разные обещания вплоть до повышения расходов Берлина на вооружение. И все это только чтобы вернуть Трампа в ряды НАТО», – заключил Рар.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

    Однако Киев, добавил Мерц, получит крылатые ракеты от Франции и Британии. По мнению политика, значение Taurus для Украины преувеличивается общественностью. Он напомнил, что раньше дискуссия об их передаче ВСУ велась публично, и это, по словам Мерца, было «стратегическим преимуществом» для России и «стратегическим недостатком для Германии».

    Примечательно, что еще в апреле Мерц допускал отправку Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары немецкими ракетами по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

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    15 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин назначил генерала Салюкова заместителем секретаря Совбеза России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности, освободив его от прежней должности.

    Указ о назначении главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    Документ предусматривает освобождение Салюкова с поста главнокомандующего Сухопутными войсками России. В тексте указа говорится: «Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    В мае прошлого года Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Ранее он назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

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    16 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года
    Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что нынешние переговоры со стамбульским процессом в 2022 году связывает исключительно город Стамбул.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что переговоры с Россией в Стамбуле не являются продолжением прерванного в 2022 году процесса, передает ТАСС.

    «Все, что связывает нынешние переговоры со стамбульским процессом – это исключительно город Стамбул», – написал Ермак в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ермак не входит в официальный состав украинской делегации, но находится в Стамбуле. 16 мая он встречался с американскими и турецкими официальными лицами.

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    Встреча делегаций России и Украины началась в Стамбуле. Делегации России и Украины сели друг напротив друга на переговорах.

    Коментарии (12)
    16 мая 2025, 08:51 • Новости дня
    В Стамбуле назначена трехсторонняя встреча делегаций США, Турции и Украины
    В Стамбуле назначена трехсторонняя встреча делегаций США, Турции и Украины
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Встречу между представителями Турции, США и Украины планируют начать в 10:45 по московскому времени в Стамбуле, предварительно определено и время переговоров, сообщил источник в МИД Турции.

    Встреча делегаций Турции, США и Украины начнется в 10.45 по московскому времени в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Источник отметил, что следующая трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована в этот же день на 12.30 по московскому времени.

    Ожидается, что основными темами обсуждения станут вопросы урегулирования ситуации на Украине и развитие двусторонних отношений между странами.

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что российские представители ждут делегацию с Украины с 10 утра по местному времени.

    Коментарии (6)
    16 мая 2025, 07:30 • Новости дня
    Мединский: Российская делегация будет с утра ждать украинскую

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что российские представители будут ждать делегацию с Украины с 10 утра по местному времени.

    По его словам, стороны готовы к совместной работе над текущими вопросами повестки, передает РИА «Новости».

    Мединский отметил, что «буквально с 10 утра» делегация из России будет ожидать.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио указал, что только личная встреча президентов США и России может привести к урегулированию ситуации на Украине.

    Коментарии (8)
    16 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле назначена на полдень
    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле назначена на полдень
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча делегаций России и Украины в очном формате в Стамбуле назначена на полдень, сообщил источник.

    В полдень в Стамбуле ожидается прямой контакт делегаций России и Украины под приветствие турецкой стороны, передает ТАСС.

    Источник агентства отметил, что официальное приветствие сторонам произнесет турецкая делегация. Переговоры между представителями Москвы и Киева пройдут в очном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу между представителями Турции, США и Украины планируют начать в 10:45 по московскому времени в Стамбуле.

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    16 мая 2025, 14:04 • Новости дня
    Посол России: Европейцам нужно спасать свою экономику

    Посол России во Франции: ЕС следует спасать свою экономику, а не «душить» российскую

    Tекст: Евгения Караваева

    Евросоюз должен думать о своей экономике, а не о новых санкциях против России, заявил посол во Франции Алексей Мешков.

    Угрозы новых санкций со стороны ЕС неэффективны, европейцам следует думать о спасении своей экономики. Об этом ТАСС заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    «Европейцам надо думать о том, как спасать свою экономику, а не удушать нашу», – сказал он.

    Мешков прокомментировал высказывания Франции о новых экономических санкциях против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз готовится утвердить 17-й пакет антироссийских санкций 20 мая. Новые ограничения включают высокие пошлины и полное торговое эмбарго.


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    15 мая 2025, 21:38 • Новости дня
    В Стамбуле началась встреча российской делегации с главой МИД Турции

    В Стамбуле началась встреча главы МИД Турции Фидана с российской делегацией

    Tекст: Вера Басилая

    В президентском офисе Долмабахче в Стамбуле стартовали переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и российской делегации, сообщил источник.

    Переговоры между главой МИД Турции Хаканом Фиданом и российской делегацией стартовали в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле, передает ТАСС.

    Обсуждение проходит без предварительных заявлений для прессы. Детали повестки встречи не раскрывались, журналистам доступ к переговорам ограничен.

    Ранее российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибыла в Стамбул в четверг утром для проведения переговоров с украинской стороной.

    Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация должна приехать в Стамбул в четверг поздно вечером. Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая.

    Коментарии (2)
    16 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Украина разорвала соглашение с Россией о взаимопомощи по вопросам таможни

    Кабмин Украины сообщил о прекращении соглашения с Россией о взаимопомощи в таможенных делах

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

    Кабинет министров Украины объявил о выходе страны из правительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, передает РИА «Новости». Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

    «Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», – написал Мельничук в своем Telegram-канале. Соглашение было подписано в Киеве 24 июня 1993 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции остался на переговорах России и Украины. Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года. Трамп допустил звонок Путину по вопросу урегулирования на Украине.


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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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