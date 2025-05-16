Белоусов обсудил с Хрениным российско-белорусские учения «Запад-2025»

Белоусов: Учения «Запад-2025» пройдут в оборонительном формате

Tекст: Дарья Григоренко

Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии генерал-лейтенантом Виктором Хрениным в Минске. «Итоги сегодняшней встречи подтвердили единство подходов Российской Федерации и Белоруссии по всем ключевым вопросам и стратегии в текущей ситуации, к оценке вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства», – приводит его слова Telegram-канал Минобороны РФ.

Россия и Белоруссия продолжают укреплять военное и военно-техническое сотрудничество, совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил для обеспечения безопасности двух государств. Особое внимание уделяется повышению боевых возможностей региональной группировки войск, совместной оперативной и боевой подготовке.

Кульминацией подготовки в этом году станет белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2025». Учение, по словам Белоусова, носит исключительно оборонительный характер.

В ходе учений планируется отработать варианты совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства. Будет задействована региональная группировка войск Белоруссии и Российской Федерации, а также коалиционная группировка войск дружественных государств на нескольких стратегических направлениях.

Глава российского военного ведомства напомнил, что в 2025 году Россия и Белоруссия масштабно отмечают 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне и передал белорусскому коллеге архивные материалы о боевом пути его предков. Хренин заявил, что состоявшиеся мероприятия позволили комплексно обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и обеспечения безопасности Союзного государства.

«Встреча с президентом Белоруссии продемонстрировала, что глава белорусского государства держит на контроле все аспекты наших отношений, а военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия», – подчеркнул глава белорусского оборонного ведомства.