Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
Россия выразила демарш Канаде из-за комментариев посла о блокаде Ленинграда
Замглавы канадского посольства в Москве Брайан Эбель вызван в МИД России из-за русофобских комментариев канадского посла после церемонии на Пискаревском кладбище.
Причиной стали русофобские комментарии посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов на Пискаревском кладбище в Петербурге, сообщается на сайте МИД.
В российском дипломатическом ведомстве было подчеркнуто, что дипломату сделан демарш в связи с неприемлемыми высказываниями. В частности, подчеркивается, что в комментариях была допущена недопустимая увязка блокады Ленинграда с «пактом Молотова-Риббентропа» и Ялтинской конференцией.
В российском МИДе потребовали от канадской стороны разъяснений и выразили недовольство сложившейся ситуацией. Ведомство также напомнило о важности уважительного отношения к историческим фактам и событиям, которые крайне чувствительны для России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что посол Канады в России Сара Тейлор посетила монумент «Родина-мать» в Санкт-Петербурге, но сделала из этого «издевательский перформанс» в соцсетях, опубликовав возмутительный пост.