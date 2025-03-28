Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Путин оценил состояние экономики России
Путин отметил стабильное состояние экономики России
Экономика и финансы России находятся в стабильном, удовлетворительном состоянии, заявил президент России Владимир Путин.
«У нас в целом на сегодняшний день, слава Богу, экономика, финансы государственные находятся в удовлетворительном состоянии. Все стабильно в сфере государственных финансов, в сфере экономики», – приводит слова Путина ТАСС.
Он отметил, что «всегда денег не хватает». По его словам, никто в руководстве финансовым и экономическим секторами никогда не жаловался на избыток средств. «Такого не бывает», – заявил президент.
Глава государства указал, что российские власти откладывали средства в резервы, когда цены на нефть держались на высоких уровнях, но даже тогда «их не хватало». Как заявил Путин, «если не откладывать в резервы, тогда наступают макроэкономические проблемы, в том числе и инфляция».
«Все равно надо что-то откладывать», – сказал президент. Деньги, оставшиеся после перевода средств в резервы, можно направлять на «программы, связанные с расходной частью бюджета». Он привел данные, согласно которым рост экономики страны составил 4,1%.
Россия входит в четверку мира по объему экономики, по паритету покупательной способности, недружественные страны находятся ниже, заявил он.