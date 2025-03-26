Россия и Индия решили отработать совместные учения на море

Tекст: Алексей Дегтярев

Учения пройдут в южном индийском городе Ченнаи, ВМФ России и ВМС Индии отработают задачи с применением оружия и совместное маневрирование, сказал Анциферов ТАСС.

По его словам, главная цель учений – укрепление взаимодействия между флотами и дружбы между странами.

Учения будут включать совместное маневрирование и выполнение различных задач, направленных на развитие взаимодействия, а не на устрашение, отметил командующий. Он подчеркнул, что учения постоянно усложняются, и флотам приходится адаптироваться к меняющимся условиям. Корабли и тактика меняются, что позволяет морякам обмениваться опытом и знаниями.

С российской стороны в учениях участвуют корветы Тихоокеанского флота «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также судно обеспечения «Печенга».

Индийские ВМС представлены эскадренным миноносцем Ranа и корветом Kuthar. Предстоящие маневры пройдут в Бенгальском заливе и будут включать две фазы – береговую и морскую. В рамках береговой фазы запланированы совещания, культурные мероприятия и спортивные соревнования, а на море корабли проведут трехдневные маневры.

В ноябре 2024 года Россия и Индия решили расширить взаимодействие в оборонной сфере, страны запланировали проведение совместных учений.