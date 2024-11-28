Россия и Индия договорились расширить совместные военные учения

Россия и Индия договорились о расширении совместных военных учений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия и Индия достигли договоренности о расширении сотрудничества в области совместных военных учений. Эта договоренность была достигнута в ходе четвертого заседания рабочей группы по военному сотрудничеству, которое прошло в Москве, отмечает ТАСС.

Индийское министерство обороны подчеркнуло, что встреча стала важной вехой в развитии стратегического партнерства между двумя государствами.

Представители Индии отметили значимость постоянного обмена знаниями и укрепления сотрудничества в стратегически важных областях. Принято решение о расширении совместных учений для повышения уровня оперативного взаимодействия между вооруженными силами двух стран. В частности, были отмечены такие учения, как Indra, Avia Indra и Indra Navy, которые стали платформами для обмена опытом и совершенствования тактических маневров.

В Индии считают рабочую группу ключевым форумом для оборонного сотрудничества с Россией. Она предоставляет возможность оценить текущие обязательства и определить новые направления сотрудничества в условиях новых вызовов в сфере безопасности. Стороны надеются, что это расширение позволит укрепить взаимопонимание и повысить эффективность совместных операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крейсер «Варяг» провел учения в Индийском океане, большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота проводят совместные военно-морские учения с кораблями Военно-морских сил Индии в Бенгальском заливе, а президент России Владимир Путин рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере военно-технического сотрудничества.