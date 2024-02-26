Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.2 комментария
Крейсер «Варяг» провел учения в Индийском океане
В акватории Индийского океана отработал элементы поиска и обнаружения подлодок ракетный крейсер Тихоокеанского флота «Варяг», сообщило Минобороны России.
Отработка прошла в рамках военно-морских учений «Милан-2024», крейсер в составе группы кораблей отработал плановые элементы поиска и обнаружения подлодок, стрельбу по морской цели и досмотр условного нарушителя, указали в министерстве, передает ТАСС.
До этого крейсер проводил стрельбу по воздушной цели, проводил тренировку связи и пополнение запасов от судна обеспечения в назначенном районе. После отработки морской фазы экипаж «Варяга» продолжит выполнение задач дальнего похода.
Учения «Милан-2024» проходят с 19 по 27 февраля, их организовала Индия. В ходе береговой фазы проводились тренировки на картах, налаживалась связь и согласовывались отрабатываемые элементы.