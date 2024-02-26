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    13 комментариев
    26 февраля 2024, 21:48 • Новости дня

    Крейсер «Варяг» провел учения в Индийском океане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В акватории Индийского океана отработал элементы поиска и обнаружения подлодок ракетный крейсер Тихоокеанского флота «Варяг», сообщило Минобороны России.

    Отработка прошла в рамках военно-морских учений «Милан-2024», крейсер в составе группы кораблей отработал плановые элементы поиска и обнаружения подлодок, стрельбу по морской цели и досмотр условного нарушителя, указали в министерстве, передает ТАСС.

    До этого крейсер проводил стрельбу по воздушной цели, проводил тренировку связи и пополнение запасов от судна обеспечения в назначенном районе. После отработки морской фазы экипаж «Варяга» продолжит выполнение задач дальнего похода.

    Учения «Милан-2024» проходят с 19 по 27 февраля, их организовала Индия. В ходе береговой фазы проводились тренировки на картах, налаживалась связь и согласовывались отрабатываемые элементы.

    24 февраля 2024, 06:35 • Новости дня
    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink

    Российские военные обнаружили на Авдеевском коксохимическом заводе командный пункт ВСУ с системой Starlink

    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные штурмовых групп 1-го армейского корпуса Вооруженных сил в ходе обследования бывшего командного пункта ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе обнаружили терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который в панике бросили украинские военные.

    Терминал компании, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, запечатлен на видео, распространенном Миноброны России.

    «Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы», – говорит на видео командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса с позывным «Сурен», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Starlink использовался в том числе для управления беспилотниками.

    Помимо этого, в ходе зачистки цехов завода, где ранее укрывались украинские военные, штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и выстрелы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны, сухие пайки.

    Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки 17 февраля. Общая площадь освобожденной территории составила более 30 квадратных километров. Противник потерял в ходе боев более 1,5 тыс. военнослужащих.

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    24 февраля 2024, 04:14 • Новости дня
    В Липецкой области загорелся металлургический комбинат

    В Липецкой области проверяют информацию о падении беспилотника на металлургический комбинат, где начался пожар

    В Липецкой области загорелся металлургический комбинат
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Липецкой области проверяют информацию о падении беспилотника на цех Новолипецкого металлургического комбината, где в субботу ночью начался пожар, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    «Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует», – подчеркнул губернатор, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат, из-за этого загорелся камыш на площади 2,5 тыс. кв. метров. Через несколько часов пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован.

    Пострадавших в результате инцидента нет.


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    26 февраля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов, документ устанавливает их границы и включенные в них регионы.

    В Ленинградский военный округ вошли республики Карелия, Коми, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    В Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.

    Первый замглавы Минобороны России генерал армии Валерий Герасимов пояснял, что формирование Московского и Ленинградского военных округов – это ответ на расширение НАТО.

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    26 февраля 2024, 09:22 • Новости дня
    Первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизорами отправили в зону СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизороми отправлены в зону спецоперации. Ведется работа над добавлением в них машинного зрения, сообщил представитель предприятия-производителя.

    Как сообщил источник ТАСС, на передовую отправлены первые партии «Упыря» с тепловизорами. Он добавил, что постоянно совершенствуется быстрая смена частот, позволяющая обойти купольную защиту РЭБ, в перспективе – машинное зрение, чтобы дрон наводился и уже самостоятельно летел до цели.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что готовится поставка в ВС России беспилотников, которые управляются с использованием искусственного интеллекта.

    Напомним, в декабре на Купянском направлении оператор FPV-дрона «Упырь» вывел из строя танк Т-64БВ ВСУ, направив БПЛА с боеприпасом точно в люк наводчика.

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    23 февраля 2024, 23:39 • Новости дня
    Возгорание камыша на месте падения БПЛА на Кубани полностью ликвидировано

    Пожар на месте падения летательного аппарата на Кубани полностью ликвидирован

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожарные полностью потушили камыш, загоревшийся после падения летательного аппарата в Каневском районе Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.

    Отмечается, что площадь возгорания в районе хутора Трудовая Армения достигла 2,5 кв. м., а в 20:50 мск оно было локализовано, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат, из-за этого загорелся камыш на площади 2,5 тыс. кв. метров.

    Никто не пострадал, угроз жилым домам не было.

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    25 февраля 2024, 05:38 • Новости дня
    Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по беспилотнику

    Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по беспилотнику в ходе СВО

    Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по беспилотнику
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны России опубликовало кадры работы расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» во время стрельбы по украинскому беспилотнику в ходе специальной военной операции.

    На видео показано, как военнослужащие обнаруживают, захватывают и распознают цель, также приведены переговоры военных между собой. После этого демонстрируются кадры залпа «Панциря», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Их вооружение позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.

    Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1,4 тысячи выстрелов.

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    25 февраля 2024, 04:52 • Новости дня
    Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили по требованию местного депутата

    Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили по требованию депутата Сахалинской областной думы

    Tекст: Денис Тельманов

    Запланированный на воскресенье, 25 февраля, концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной был отменен по требованию депутата Сахалинской областной думы Александра Шарифулина.

    «Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через смс-сообщения. Автоматический возврат денег за приобретенные билеты зрителям будет произведен на их карты», – рассказали РИА «Новости» в компании по распространению билетов.

    Отмечается, что Шарифулин мотивировал свое решение позицией певицы по Крыму и Донбассу и ее неоднозначными высказываниями о спецоперации.

    Ранее сообщалось, что мэр Владивостока Константин Шестаков обращался к организаторам концертов с просьбой отменить выступление Орбакайте и Арбениной в городе. При этом в городском муниципальном центре управления сообщали, что концерт Арбениной состоится.

    В 2023 году концерты Арбениной отменяли в Томске, Казани, Ульяновске, Улан-Удэ, Чебоксарах и Пятигорске.



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    25 февраля 2024, 07:35 • Новости дня
    ПВО сбила два украинских дрона в Белгородской области и четыре над Черным морем

    Российские силы ПВО сбили за ночь два украинских дрона в Белгородской области и четыре – над Черным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО за ночь сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области и еще четыре над Черным морем, сообщает Минобороны России.

    «Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (2 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что таким образом была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

    Ранее Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по украинскому беспилотнику в зоне СВО. На видео показано, как военнослужащие обнаруживают, захватывают и распознают цель, а затем уничтожают ее. Также приведены переговоры военных между собой.


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    24 февраля 2024, 03:53 • Новости дня
    Сенатор: США израсходовали десятилетний запас оружия на украинский конфликт

    Американский сенатор заявил, что на украинский конфликт США израсходовали десятилетний запас оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    У США не осталось оружия, чтобы обеспечить свою национальную безопасность, поскольку политики израсходовали десятилетние запасы оружия на конфликт между Украиной и Россией, заявил американский сенатор, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC) под Вашингтоном.

    «Нам нужно производить больше собственного оружия. Но они (администрация США — прим. ТАСС) поставили нас в положение, при котором мы не можем производить достаточно. Они хотят, чтобы мы отправляли все критически важное оружие за границу», – приводит слова сенатора ТАСС.

    Он подчеркнул. что если «не дай бог, возникнет прямая угроза американской территории», у штатов больше «нет оружия, чтобы обеспечивать свою национальную безопасность».

    «Давайте сосредоточимся на наших собственных проблемах», – призвал Вэнс.

    Он также выразил удивление позицией американских законодателей, которых «больше волнует конфликт за 6 тыс. миль [от США]», а не кризис на границе с Мексикой. По его мнению, такие члены Конгресса «занимаются не тем делом».

    Ранее военнослужащие украинской армии заявили, что поддерживают идею 45-го президента США Дональда Трампа, желающего остановить боевые действия на Украине, поскольку ВСУ терпят большие потери, а в 2024 году все стало гораздо сложнее, чем год назад.

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    23 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Украинские войска обстреляли районы Донецка из натовской артиллерии

    Украинские войска обстреляли районы Донецка из артиллерии калибра НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Обстрелы были зафиксированы в 18:00, 18:35 и 21:35 мск, стрельба велась из населенных пунктов Кураховка, Желанное Первое и Карловка. ВСУ целились по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО, в частности такими снарядами стреляют американские дальнобойные гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.

    Ранее американский журналист Патрик Ланкастер рассказал, что Киев применяет американское оружие против мирного населения России. По его словам, украинские силы нанесли удары по гражданским объектам в Донецке американскими 155-мм артиллерийскими снарядами и ракетами HIMARS.

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    24 февраля 2024, 06:56 • Новости дня
    Австралия ввела санкции против 55 российских граждан и 37 организаций

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Австралии ввели дополнительные финансовые ограничения и запрет на въезд для 55 российских граждан и 37 организаций, сообщила глава МИД страны Пенни Вонг.

    Поводом для санкций стали «депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России», а также решения Международного суда в отношении президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, передает ТАСС.

    Отмечается, что в перечень включены предприятия российского оборонного комплекса, энергетического и горнодобывающего секторов, ряд медиакомпаний, а также организации, связанные с российскими закупочными сетями в Белоруссии, Иране и Северной Корее.

    Ранее посольство КНР в США заявило, что американские санкции против китайских компаний за связи с Россией являются актом экономического принуждения и запугивания.

    Отмечается, что Пекин твердо выступает против выхода США «за рамки концепции национальной безопасности» и «злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний».

    Американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории.

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    24 февраля 2024, 06:30 • Новости дня
    В Тульской области сбит третий за сутки беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тульской области сбили третий беспилотник за сутки , сообщила пресс-служба областного министерства по региональной безопасности.

    «В ночь на 24 февраля над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны поражен третий БПЛА», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия. Пострадавших и разрушений нет. Подразделения ПВО Минобороны продолжают боевое дежурство.

    Ранее сообщалось, что Тульские власти сообщили о втором сбитом над регионом украинском беспилотнике. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

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    24 февраля 2024, 07:04 • Новости дня
    Российские ПВО перехватили четыре дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России перехватили четыре украинских дрона самолетного типа в Курской, Липецкой и Тульской областях.

    «В течение прошедшей ночи..  пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – подчеркнули в российском военном ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили в Курской и Тульской областях по одному беспилотнику, а в Липецкой  – два.

    Ранее сообщалось, что в Тульской области был сбит третий беспилотник за сутки. В Липецкой области власти проверяют информацию о падении беспилотника на цех Новолипецкого металлургического комбината, где произошел пожар.

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    24 февраля 2024, 00:21 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбили над Тульской областью

    Российские военные сбили украинский беспилотник над Тульской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    ПВО сбила украинский беспилотник над Тульской областью, сообщает Минобороны России.

    Отмечается, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа был применен ВСУ по объектам на территории России, его удалось сбить около 23:15 в пятницу.

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области», – приводит сообщение российского военного ведомства РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Летательный аппарат был уничтожен в 21:30 мск.


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    24 февраля 2024, 01:23 • Новости дня
    Тульские власти сообщили о втором сбитом над регионом украинском беспилотнике

    Власти Тульской области сообщили о втором сбитом над регионом украинском беспилотнике

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Тульской областью, сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности.

    «23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны России уничтожены два БПЛА над Тульской областью», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    Отмечается, что по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что ПВО сбила украинский беспилотник над Тульской областью. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был применен ВСУ по объектам на территории России, его удалось уничтожить около 23:15 в пятницу.

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