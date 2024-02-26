Крейсер «Варяг» провел учения в Индийском океане

Tекст: Алексей Дегтярев

Отработка прошла в рамках военно-морских учений «Милан-2024», крейсер в составе группы кораблей отработал плановые элементы поиска и обнаружения подлодок, стрельбу по морской цели и досмотр условного нарушителя, указали в министерстве, передает ТАСС.

До этого крейсер проводил стрельбу по воздушной цели, проводил тренировку связи и пополнение запасов от судна обеспечения в назначенном районе. После отработки морской фазы экипаж «Варяга» продолжит выполнение задач дальнего похода.

Учения «Милан-2024» проходят с 19 по 27 февраля, их организовала Индия. В ходе береговой фазы проводились тренировки на картах, налаживалась связь и согласовывались отрабатываемые элементы.